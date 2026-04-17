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भूत बंगला X रिव्यू: डर के साथ हंसी का डोज, दर्शकों को कैस लग रही अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म, जानें

दिग्गज फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म भूत बंगला का रिव्यू किया है. उन्होंने फिल्म को 3.5 स्टार देते हुए X पर लिखा है, “यह एक एंटरटेनर है, जो ज्यादातर मोड़ पर अच्छा काम करती है. अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी निराश नहीं करती. फिल्म में डर और हंसी का अच्छा बैलेंस है'. उन्होंने यह भी लिखा, 'पहला हाफ हल्का-फुल्का है, जबकि दूसरा हिस्सा कहानी के डार्क बैकग्राउंड को दिखाता है। वीएफएक्स और माहौल फिल्म को मजबूत बनाते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट और रनटाइम और भी बेहतर हो सकते थे'.

हैदराबाद: अक्षय कुमार स्टार हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला आज 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. अक्षय एक बार फिर अपने कॉमेडी जोन में आकर दर्शकों को हंसाते नजर आ रहे हैं. फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है, जिन्होंने अक्षय के साथ भूल भुलैया जैसी ब्लॉकबस्टर हॉरर कॉमेडी फिल्म दी थी. इसके 14 साल बाद अक्षय और प्रियदर्शन भूत बंगला से साथ में आए हैं. सोशल मिडिया पर फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिलता दिख रहा है, लेकिन ज्यादातर दर्शकों को फिल्म के सेकंड हाफ ने निराश कर दिया है. अक्षय कुमार की भूत बंगला को एक्स रिव्यू में कितनी रेटिंग मिल रही है, चलिए जानते हैं.

भूत बंगला X रिव्यू

फिल्म क्रिटिक जोगिंदर टुटेजा ने फिल्म को 4 स्टार दिए हैं. उन्होंने लिखा है, 'यह फिल्म एक बड़ा सरप्राइज नजर आती है. ट्रेलर से इसकी असली कहानी का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे. ट्रेलर से यह फिल्म बहुत अलग है. इंटरवल का ट्विस्ट चौंकाता है और दूसरा हाफ कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देता है. उन्होंने आगे लिखा, 'पहले हाफ में कॉमेडी और दूसरे हाफ में हॉरर का अच्छा बैलेंस बनाया है. अक्षय कुमार पूरी फिल्म को संभालते हैं और शानदार काम देते हैं'.

कई दर्शकों ने फिल्म को 4 स्टार से नवाजा है. एक यूजर ने लिखता है, 'यह एक मजेदार और शानदार हॉरर-कॉमेडी है, जिसमें ट्विस्ट, हंसी और जंप स्केयर्स का अच्छा मिक्सअप है. पहला हाफ मजेदार है, दूसरा हाफ पकड़ बनाता है और लेकिन क्लाइमैक्स चौंका कर रख देने वाला है. अक्षय कुमार ने बेहतरीन काम किया है, जबकि परेश रावल और राजपाल यादव फिल्म में जान डालने का काम करते हैं.

एक अन्य यूजर ने लिखा है, “यह हॉरर और कॉमेडी का मजेदार मसाला है. अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी फिर से धमाल करती दिख रही है. कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपने पैलेस आता है, लेकिन वहां खतरनाक भूत का सामना करना पड़ जाता है.

एक ने अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग को कमाल बताया है और फिल्म को एक फैमिली एंटरटेनर कहा है. एक और लिखता है, 'यह फिल्म पहले एंटरटेनिंग लगती है और धीरे-धीरे पूरी तरह हॉरर स्पेस में बदल जाती है. जंप स्केयर्स और ट्विस्ट काफी मजेदार और शॉकिंग हैं. एक यूजर ने इसे पूरी तरह पैसा वसूल फिल्म बताते हुए लिखा, 'कॉमेडी, सस्पेंस और हॉरर के साथ यह फिल्म शुरुआत से अंत तक मनोरंजन कर रही है. फैमिली के साथ देखने लायक फिल्म है.