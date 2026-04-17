भूत बंगला X रिव्यू: डर के साथ हंसी का डोज, दर्शकों को कैस लग रही अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म, जानें
अक्षय कुमार एक बार फिर अपने कॉमेडी अंदाज में छाते नजर आ रहे हैं. भूत बंगला दर्शकों को पंसद आ रही है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 17, 2026 at 12:02 PM IST
हैदराबाद: अक्षय कुमार स्टार हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला आज 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. अक्षय एक बार फिर अपने कॉमेडी जोन में आकर दर्शकों को हंसाते नजर आ रहे हैं. फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है, जिन्होंने अक्षय के साथ भूल भुलैया जैसी ब्लॉकबस्टर हॉरर कॉमेडी फिल्म दी थी. इसके 14 साल बाद अक्षय और प्रियदर्शन भूत बंगला से साथ में आए हैं. सोशल मिडिया पर फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिलता दिख रहा है, लेकिन ज्यादातर दर्शकों को फिल्म के सेकंड हाफ ने निराश कर दिया है. अक्षय कुमार की भूत बंगला को एक्स रिव्यू में कितनी रेटिंग मिल रही है, चलिए जानते हैं.
#OneWordReview...#BhoothBangla: ENTERTAINER.— taran adarsh (@taran_adarsh) April 16, 2026
Rating: ⭐️⭐⭐️½
An entertainer that works for most parts... The #AkshayKumar - #Priyadarshan combo doesn't disappoint – the chills and chuckles are in equal measure. #BhoothBanglaReview
The initial sequences may give an impression… pic.twitter.com/oCGAGEaP3P
तरण आदर्श को कैसी लगी फिल्म?
दिग्गज फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म भूत बंगला का रिव्यू किया है. उन्होंने फिल्म को 3.5 स्टार देते हुए X पर लिखा है, “यह एक एंटरटेनर है, जो ज्यादातर मोड़ पर अच्छा काम करती है. अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी निराश नहीं करती. फिल्म में डर और हंसी का अच्छा बैलेंस है'. उन्होंने यह भी लिखा, 'पहला हाफ हल्का-फुल्का है, जबकि दूसरा हिस्सा कहानी के डार्क बैकग्राउंड को दिखाता है। वीएफएक्स और माहौल फिल्म को मजबूत बनाते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट और रनटाइम और भी बेहतर हो सकते थे'.
#BhoothBanglaReview ⭐⭐⭐⭐— Artist Vivek Mishra (@bol_kya_kaam) April 15, 2026
A solid horror comedy with twists, laughs & jump scares. Fun first half, gripping second half and a shocking climax 🔥#AkshayKumar shines, while #PareshRawal & #RajpalYadav add madness. #Priyadarshan delivers pure entertainment.#BhoothBangla https://t.co/NWh31rMMXv pic.twitter.com/TfExipA9eM
Movie review - #BhoothBangla - AN ABSOLUTE SURPRISE THAT NO ONE SAW COMING - Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️— Joginder Tuteja (@Tutejajoginder) April 16, 2026
It’s not easy to blend comedy and horror elements into folklore but that’s done quite well in #BhoothBangla. What makes it special is the fact no one, just about no one, can guess… pic.twitter.com/kXejkSJ42n
भूत बंगला X रिव्यू
फिल्म क्रिटिक जोगिंदर टुटेजा ने फिल्म को 4 स्टार दिए हैं. उन्होंने लिखा है, 'यह फिल्म एक बड़ा सरप्राइज नजर आती है. ट्रेलर से इसकी असली कहानी का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे. ट्रेलर से यह फिल्म बहुत अलग है. इंटरवल का ट्विस्ट चौंकाता है और दूसरा हाफ कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देता है. उन्होंने आगे लिखा, 'पहले हाफ में कॉमेडी और दूसरे हाफ में हॉरर का अच्छा बैलेंस बनाया है. अक्षय कुमार पूरी फिल्म को संभालते हैं और शानदार काम देते हैं'.
#BhoothBangla— Nishant Bhusee (@nishantbhuse) April 15, 2026
⭐⭐⭐⭐ — Akshay Kumar’s spot-on comic timing delivers a laugh-out-loud, family-friendly horror entertainer packed with quirky twists.#Priyadarshan@akshaykumar @EktaaRKapoor #AkshayKumar pic.twitter.com/kKo4QaQuXc
#BhoothBanglaReview: FANTASTIC STUFF WITH LOTS OF TWISTS! 🔥🔥— $@M (@SAMTHEBESTEST_) April 15, 2026
RATING - ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ 4/5*
Get Ready For SURPRISES after SURPRISES. The Climax will blow you away 🔥
This is the most proper Horror Film in #AkshayKumar's filmography and the same goes for #Priyadarshan… pic.twitter.com/syjBrXBIvs
कई दर्शकों ने फिल्म को 4 स्टार से नवाजा है. एक यूजर ने लिखता है, 'यह एक मजेदार और शानदार हॉरर-कॉमेडी है, जिसमें ट्विस्ट, हंसी और जंप स्केयर्स का अच्छा मिक्सअप है. पहला हाफ मजेदार है, दूसरा हाफ पकड़ बनाता है और लेकिन क्लाइमैक्स चौंका कर रख देने वाला है. अक्षय कुमार ने बेहतरीन काम किया है, जबकि परेश रावल और राजपाल यादव फिल्म में जान डालने का काम करते हैं.
Akshay Kumar is back in the genre he is superb at!— Upala KBR ❤ (@upalakbr999) April 15, 2026
He and Ekta Kapoor's Bhooth Bangla bring back the fever of horror comedy in real sense! Priyadarshan has used all the actors really very well and the situational comedy in the film is over the top, non-stop entertainment from… pic.twitter.com/n7l9JU5E7j
एक अन्य यूजर ने लिखा है, “यह हॉरर और कॉमेडी का मजेदार मसाला है. अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी फिर से धमाल करती दिख रही है. कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपने पैलेस आता है, लेकिन वहां खतरनाक भूत का सामना करना पड़ जाता है.
एक ने अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग को कमाल बताया है और फिल्म को एक फैमिली एंटरटेनर कहा है. एक और लिखता है, 'यह फिल्म पहले एंटरटेनिंग लगती है और धीरे-धीरे पूरी तरह हॉरर स्पेस में बदल जाती है. जंप स्केयर्स और ट्विस्ट काफी मजेदार और शॉकिंग हैं. एक यूजर ने इसे पूरी तरह पैसा वसूल फिल्म बताते हुए लिखा, 'कॉमेडी, सस्पेंस और हॉरर के साथ यह फिल्म शुरुआत से अंत तक मनोरंजन कर रही है. फैमिली के साथ देखने लायक फिल्म है.