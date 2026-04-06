'भूत बंगला' की रिलीज में क्यों हुई देरी? एकता कपूर ने किया खुलासा, कहा- मजबूरी नहीं बल्कि...
'भूत बंगला' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्ममेकर एकता कपूर ने फिल्म की रिलीज में हुई देरी के बारे में खुलकर बात की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 6, 2026 at 6:18 PM IST
हैदराबाद: 'भूत बंगला' ने हाल ही में रिलीज डेट बदलने का फैसला सुनाया था. यह फिल्म पहले 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने इसे आगे बढ़ाकर 16 अप्रैल कर दिया गया. अब, फिल्म मेकर एकता कपूर ने इस आगामी फिल्म की रिलीज में देरी के फैसले के बारे में खुलासा किया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह कदम मजबूरी नहीं बल्कि एक रणनीतिक निर्णय था.
एकता कपूर सोमवार, 6 अप्रैल को भूत बंगला के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल हुई. इस दौरान देरी के बारे में लग रहे अंदाजों पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि यह फैसला दर्शकों और फिल्म की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर लिया गया था. रिलीज प्लानिंग के लिए एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हुए उन्होंने कहा, 'अगर धुरंधर 2 अच्छा कर रही है, तो हम बीच में नहीं आएंगे.'
प्रोड्यूसर ने इस बात पर जोर दिया कि टीम दर्शकों का ध्यान नहीं बांटना चाहती थी, खासकर तब जब कोई दूसरी बड़ी फिल्म पहले से ही थिएटर में अच्छा परफॉर्म कर रही है. उनका मानना था कि दोनों फिल्मों को उनकी सही जगह मिले, न कि बेवजह मुकाबला हो.
एकता का साफ बयान दिखाता है कि बॉक्स ऑफिस इकोसिस्टम कैसे काम करता है. क्लैश का रिस्क लेने के बजाय, मेकर्स ने सोच-समझकर देरी करने का फैसला किया, जिससे फिल्म को लंबे समय में फायदा हो सके. उन्होंने कहा, 'हम बीच में नहीं आएंगे.' उनकी यह सोच मिलकर काम करने वाली और स्ट्रेटेजिक सोच को दर्शाता है, जो अक्सर इंडस्ट्री में रिलीज के फैसलों को तय करती है.
एकता कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर भूत बंगला का ट्रेलर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, 'भूत बांग्ला में आपका स्वागत है. यहां ना तो लोग नॉर्मल हैं और ऊपर से बंगला भी पैरानॉर्मल है. अपने रिस्क पर एंटर करें. भूत बंगला का ट्रेलर अब आ गया है. पेड प्रीव्यू थिएटर में 16 अप्रैल 2026, रात 9 बजे से शुरू होंगे.'
प्रियदर्शन की निर्देशित फिल्म भूत बंगला में अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव, जीशु सेनगुप्ता और मिथिला पालकर नजर आएंगे. प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित और अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म के 'एडवांस पेड प्रिव्यूज' 16 अप्रैल 2026 की रात 9 बजे से सिनेमाघरों में शुरू होंगे.