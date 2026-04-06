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'भूत बंगला' ट्रेलर आउट, पुराने डायलॉग्स में अक्षय कुमार ने लगाया कॉमेडी का मजेदार तड़का, भूतिया हवेली में फिर थमेगी सांसें

'भूत बंगला' ट्रेलर आउट ( POSTER )

हैदराबाद: चार्ट-बस्टर गाने, दिलचस्प पोस्टर और एक प्रॉमिसिंग टीजर दिखाने के बाद, मेकर्स ने आखिरकार 'भूत बंगला' का आज 6 अप्रैल को ट्रेलर रिलीज कर दिया है और यह किसी शानदार विंटेज राइड से कम नहीं है, जो हंसी, डर और फुल-ऑन एंटरटेनमेंट से भरपूर है. एक जबरदस्त कहानी और सुपर फनी मोमेंट्स के साथ यह ट्रेलर असली 'लाफ्टर रायट' है, जो यह साबित करता है कि अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की इस क्लासिक कल्ट कॉमेडी का इंतज़ार करना बिल्कुल वसूल रहा. जहाँ 'भूत बंगला' के टीजर ने सिर्फ माहौल बनाया था, वहीं ट्रेलर एक ठोस और दिलचस्प कहानी दिखाता है, जो मजेदार भी है और एंटरटेनिंग भी. शुरू से अंत तक बांधे रखने वाला यह ट्रेलर ह्यूमर के बैलेंस को बखूबी दिखाता है, जो दर्शकों को अंत तक जोड़े रखने की फिल्म की ताकत को पेश करता है. काफी समय हो गया है जब हमने इतना प्रभावशाली ट्रेलर देखा है, और यह कहना गलत नहीं होगा कि हाल के दिनों में हमें इससे बेहतर ट्रेलर नहीं मिला है. अक्षय कुमार अपनी उसी पुरानी फॉर्म में वापस आ गए हैं जिसमें वो सबसे माहिर हैं. अक्षय कुमार, परेश रावल और राजपाल यादव की 'गोल्डन तिकड़ी' के साथ असरानी के कॉमेडी के तड़के ने इस ट्रेलर से सबका दिल जीत लिया है और खूब हंसाया भी है.