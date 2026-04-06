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'भूत बंगला': सत्यजीत रे के बंगाली गाने की नकल करने के आरोपों पर प्रियदर्शन ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या बोले फिल्ममेकर

आने वाली हॉरर-कॉमेडी 'भूत बांग्ला' के पहले ट्रैक 'राम जी आके भला करेंगे' के रिलीज होने से सुर्खियों में आ गया है. कई लोगों ने गाने के लिरिक्स और सत्यजीत रे की 1969 की फैंटेसी क्लासिक 'गूपी गाइन बाघा बाइन' के मशहूर 'भूतेर राजा दिलो बोर' के बीच काफी समानताएं बताई हैं.

हैदराबाद: भूत बंगला की टीम ने सोमवार, 6 अप्रैल, 2026 को फिल्म के ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च के लिए एक छत के नीचे आए. इवेंट में कास्ट और मेकर्स मीडिया और फैंस के सवालों के जवाब देते हुए दिखे. इस दौरान किसी ने फिल्ममेकर प्रियदर्शन से भूत बंगला में बंगाली गाने भूतेर राजा दिलो बोर की एक लाइन के इस्तेमाल के बारे में पूछा गया है. आइए जानें इस पर प्रियदर्शन ने क्या रिएक्शन दिया है.

आज भूत बांग्ला के ट्रेलर लॉन्च पर, प्रियदर्शन ने इन अटकलों को विराम दिया और कॉपी करने आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'मैं उनका (सत्यजीत रे) बहुत सम्मान करता हूं, वे उन मास्टर्स में से एक हैं जिनसे मैंने सिनेमा सीखा है. दूसरा, आप जो शब्द कह रहे हैं वह भूत है.'

फिल्ममेकर ने उदाहरण देते हुए आगे कहा, 'अब, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय सिनेमा में कितने गानों में 'दीवाना' शब्द का इस्तेमाल हुआ है? इसका मतलब है कि सिर्फ वही पहला व्यक्ति, जिसने 'दीवाना' शब्द का इस्तेमाल किया है, उसे इसका इस्तेमाल करने का अधिकार है. यह सिर्फ एक शब्द है. हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर कोई दो लाइनें इस्तेमाल करता है, तो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन धुन का गाने से कोई लेना-देना नहीं है.'

उन्होंने आगे कहा, 'गाना लिखने वाले ने ये लाइनें लिखी हैं और इसीलिए हमें पूरा भरोसा था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और इसका एक कॉन्टेक्स्ट भी है क्योंकि फिल्म 'भूत बंगला' है तो आपको यह भी समझना चाहिए कि भूत बंगला नाम की एक पिछली फिल्म भी है. जाहिर है, अब वह टाइटल दोहराया गया है. तो ये चीजें दोहराई जाती हैं, कुछ नहीं है. मैं सत्यजीत रे का भारतीय सिनेमा के भगवान की तरह सम्मान करता हूं.'

भूत बंगला में अक्षय कुमार, परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव, जीशु सेनगुप्ता, असरानी और मिथिला पालकर जैसे कलाकार शामिल हैं. फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है, और अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 16 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी.