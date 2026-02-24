ETV Bharat / entertainment

'भूत बंगला' का नया पोस्टर आउट, अक्षय कुमार ने दिखाई विरासत और मस्ती की झलक, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

हैदराबाद : 'भूत बंगला' 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है क्योंकि यह बॉलीवुड के 'ओजी' अक्षय कुमार और प्रियदर्शन के बहुप्रतीक्षित रीयूनियन को दिखाती है, जो पूरे 14 साल के लंबे अंतराल के बाद साथ आ रहे हैं. बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म ने उन फैन्स के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी है, जो इस जोड़ी की आइकॉनिक कॉमेडी फिल्मों को पसंद करते हुए बड़े हुए हैं. फिल्म को लेकर बज अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर है, और इसकी बड़ी वजह इस लेजेंडरी एक्टर-डायरेक्टर जोड़ी का दोबारा साथ आना है. इनके पिछले कोलैबोरेशन ने हमें कई यादगार कॉमेडी क्लासिक्स दी हैं, और 'भूत बंगला' से भी फैन्स को उसी पुरानी दीवानगी और सिग्नेचर ह्यूमर की बड़े पर्दे पर वापसी की उम्मीद है. इस एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए, मेकर्स ने अक्षय कुमार वाला फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया है.