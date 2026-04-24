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वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर बज रहा 'भूत बंगला' का डंका, दुनियाभर में अक्षय कुमार की भूतिया फिल्म ने छापने इतने नोट

'भूत बंगला' में अक्षय पहली बार पर्दे पर वामिका के साथ नजर आए हैं, और उनकी नई केमिस्ट्री को काफी सराहा गया है. 'भूत बंगला' दिवंगत अभिनेता असरानी की बड़े पर्दे पर आखिरी फिल्म होने की वजह से और भी खास है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का प्रदर्शन भले ही उतार-चढ़ाव भरा रहा हो, लेकिन इस ने लोगों के दिलों को छुआ जरूर है.

हैदराबाद: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे हफ्ते में कदम रख दी है. यह फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज हुई. इस फिल्म के जरिए 14 साल बाद अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन की जोड़ी एक बार फिर साथ आए. क्रिटिक्स और दर्शकों की तरफ से फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है. इसके बावजूद, अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग और हल्के-फुल्के किरदारों को निभाने में उनकी सहजता ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. यह फिल्म अब दुनियाभर में 150 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है.

ट्रेड रिपोर्ट्स से अब यह संकेत मिल रहे हैं कि फिल्म के लिए पूरे हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई का सिलसिला बनाए रखना मुश्किल हो रहा है. जैसे-जैसे हफ्ते दिन बढ़े रहे है, इसकी रफ्तार में एक साफ गिरावट देखने को मिल रही है और शुरुआती दिनों की तुलना में इसकी कमाई धीमी पड़ गई.

सैकनिल्क के मुताबिक, 'भूत बंगला' 24 अप्रैल शाम 8 बजे तक 7434 शो के लिए 3.57 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसके साथ ही, भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 104.57 करोड़ रुपये और कुल नेट कलेक्शन अब तक 87.97 करोड़ रुपये हो गया है. भारत के अंतिम कलेक्शन की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है.

शुक्रवार को मेकर्स ने फिल्म का वर्ल्डवाइड का ऑफिशियल कलेक्शन शेयर किया है. उन्होंने फिल्म का एक नया पोस्टर शेयर किया है, जिसमें फिल्म की दुनियाभर की कमाई के बारे में दिया गया है. मेकर्स के मुताबिक, भूत बंगला ने दुनिया भर में 146.50 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिसमें से इसने भारत में 112.90 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. इस पोस्टर को साझा करते हुए मेकर्स ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'एक शानदार पारिवारिक मनोरंजक फिल्म, जो हर पीढ़ी को एक साथ लाती है और अब पूरी दुनिया में लोगों का दिल जीत रही है.'

भूत बंगला' में अक्षय कुमार के साथ-साथ वमिका गब्बी, मिथिला पालकर, जिशु सेनगुप्ता, परेश रावल, असरानी और राजपाल यादव जैसे कलाकारों की एक बड़ी टोली है, जो अपने अलग-अलग अंदाज के ह्यूमर से फिल्म में चार चांद लगाते है.