'भूत बंगला' ने दुनियाभर में 250 करोड़ का आंकड़ा किया पार, 'एयरलिफ्ट' को पछाड़ बनी अक्षय कुमार की आठवीं सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म
'भूत बंगला' अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है. फिल्म ने दुनियाभर में 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 11, 2026 at 7:52 PM IST
हैदराबाद: निर्देशक प्रियदर्शन के साथ अक्षय कुमार का नया कोलैबोरेशन बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है. 'भूत बंगला' ने सिनेमाघरों में अपने चौथे वीकेंड के दौरान भी अपनी रफ्तार बनाए रखी. इस फैंटेसी हॉरर-कॉमेडी फिल्म ने अपने चौथे वीकेंड के बाद दुनिया भर में 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.
'भूत बंगला' अक्षय कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई है, जो लंबे समय से अपनी पुरानी लय पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे. हाल ही में, इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और अब आने वाले दिनों में बॉलीवुड की कोई बड़ी फिल्म रिलीज न होने के चलते, इसका लक्ष्य 275 करोड़ तक पहुंच गया है.
मेकर्स ने सोमवार, 11 मई को आधिकारिक तौर पर एलान किया कि भूत बंगला ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. मेकर्स के मुताबिक, फिल्म दुनियाभर में 253.04 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है, जिसमें से इसने भारत में 202.94 करोड़ रुपये और ओवरसीज पर 50.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.
253.04 करोड़ रुपये के साथ, 'भूत बंगला' अभी अक्षय कुमार की दुनिया भर में आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. आईएमबीडी ने एयरलिफ्ट को पछाड़ते हुए यह स्थान हासिल किया है. सातवें नंबर पर आने के लिए इसे 'मिशन मंगल' (290 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ना होगा.
तो, सुपरस्टार की सातवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बनने के लिए, इसे अपनी कमाई में 36.96 करोड़ और जोड़ने होंगे, जो कि नामुमकिन लग रहा है. फिल्म निश्चित रूप से अपने पूरे रन में 275 करोड़ का आंकड़ा छूने का लक्ष्य रख रही है, लेकिन 'मिशन मंगल' को पीछे छोड़ना इसकी पहुंच से बाहर है.
अक्षय कुमार की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
- 2.0 – 675 करोड़ रुपये
- गुड न्यूज – 317 करोड़ रुपये
- टॉयलेट: एक प्रेम कथा – 314 करोड़ रुपये
- सूर्यवंशी – 296 करोड़ रुपये
- हाउसफुल 5 – 292.5 करोड़ रुपये
- हाउसफुल 4 – 292 करोड़ रुपये
- मिशन मंगल – 290 करोड़ रुपये
- भूत बंगला – 253.04 करोड़ (20 दिन) रुपये
- एयरलिफ्ट – 227 करोड़ रुपये
- ओएमजी 2 – 220 करोड़ रुपये
अक्षय कुमार के अलावा, 'भूत बंगला' में तब्बू, वामिका गब्बी, परेश रावल, जिशु सेनगुप्ता और राजपाल यादव भी अहम भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म का निर्माण अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर. कपूर ने 'बालाजी टेलीफ़िल्म्स लिमिटेड' और 'केप ऑफ़ गुड फिल्म्स' के बैनर तले किया है.