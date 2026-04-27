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'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस डे 10 : 200 करोड़ के करीब पहुंची अक्षय की फिल्म, दूसरे रविवार किया बंपर कलेक्शन

'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस डे 10 ( POSTER )