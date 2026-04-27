'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस डे 10 : 200 करोड़ के करीब पहुंची अक्षय की फिल्म, दूसरे रविवार किया बंपर कलेक्शन
दूसरे वीकेंड में शानदार प्रदर्शन ने फिल्म को अक्षय कुमार की हाल ही में रिलीज हुई कई फिल्मों से आगे निकलने में मदद की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 27, 2026 at 1:36 PM IST
हैदराबाद: अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' ने दूसरे रविवार को भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बरकरार रखा और शानदार कलेक्शन किया. इससे भूत बंगला के डोमेस्टिक और वर्ल्डवाइड कलेक्शन में बड़ा इजाफा हुआ है. अक्षय कुमार अपनी कॉमेडी से दर्शकों के दिलों में फिर से जगह बनाने का काम कर रहे हैं. फिल्म पहले ही भारत में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 200 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुका है. चलिए जानते हैं. फिल्म दूसरे रविवार बॉक्स ऑफिस कमाई के कितने झंडे गाड़े हैं.
सैक्निल्क के अनुसार, फिल्म भूत बंगला ने दूसरे रविवार यानी 10वें दिन भारत में 12.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इस कमाई के साथ फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन अनुमानित 113.40 करोड़ रुपये हो गया है. प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने विश्व स्तर पर अनुमानित 179.48 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसी के साथ भूत बंगला अक्षय कुमार की हाल ही में रिलीज हुई कुछ फिल्मों से आगे निकल गई है, जिनमें केसरी चैप्टर 2 (145.01 करोड़ रुपये), स्काई फोर्स (150.01 करोड़ रुपये) और जॉली एलएलबी 3 (171.64 करोड़ रुपये) शामिल हैं.
भूत बंगला का दैनिक बॉक्स ऑफिस नेट कलेक्शन (सैकनिल्क)
- गुरुवार: 3.75 करोड़ रुपये (पेड प्रीव्यू)
- पहले शुक्रवार: 12.25 करोड़ रुपये
- शनिवार: 19 करोड़ रुपये
- रविवार: 23 करोड़ रुपये
- सोमवार: 6.75 करोड़ रुपये
- मंगलवार: 8 करोड़ रुपये
- बुधवार: 6.15 करोड़ रुपये
- गुरुवार: 5.50 करोड़ रुपये
- दूसरे शुक्रवार: 5.75 करोड़ रुपये
- शनिवार: 10.75 करोड़ रुपये
- रविवार: 12.50 करोड़ रुपये
भारत में कुल नेट कलेक्शन
सैकनिल्क ने बताया कि फिल्म देश भर में 10वें दिन 9,498 शो में चली. भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 134.98 करोड़ रुपये हो गया है. विदेशों में, भूत बंगला ने 10वें दिन 3 करोड़ रुपये की कमाई की. इससे इसकी कुल विदेशी कमाई 44.50 करोड़ रुपये हो गई और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 179.48 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.
फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने अपना जलवा बरकरार रखा है. हालांकि, इसका मौजूदा कुल कलेक्शन सनी देओल स्टारर युद्ध ड्रामा फिल्म बॉर्डर 2 से काफी पीछे है , जिसने विश्व स्तर पर 450.20 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था.
भूत बंगला से अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी 14 साल बाद लौटी है. फिल्म के कलाकारों में असरानी, परेश रावल, राजपाल यादव, तब्बू, जिशु सेनगुप्ता और वामिका गब्बी शामिल हैं.