बॉक्स ऑफिस: 'भूत बंगला' ने 'टॉयलेट' के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ा, जानें 9वें दिन अक्षय कुमार की फिल्म ने कितने छापे नोट
दूसरे शनिवार को 'भूत बंगला' की कमाई में बंपर उछाल आया है. इसने 9वें दिन बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट में कमाई की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 26, 2026 at 12:52 PM IST
हैदराबाद: अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसका पेड प्रीव्यू एक दिन पहले 16 अप्रैल को शुरू हुआ. यह फिल्म 14 साल बाद निर्देशक प्रियदर्शन के साथ अक्षय के पुनर्मिलन का भी प्रतीक है. दोनों ने पहले हेरा फेरी (2000), गरम मसाला (2005), भागम भाग (2006), भूल भुलैया (2007), दे दना दन (2009), और खट्टा मीठा (2010) जैसी हिट फिल्मों में साथ काम किया था. अब इस लिस्ट में भूत बंगला भी शामिल हो गया है. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 9 दिन हो गए हैं. आइए जानें 9वें दिन फिल्म ने कितनी कमाई की है.
प्रियदर्शन की निर्देशित 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं. उन्होंने अपने कॉमिक अंदाज से फिल्म को बखूबी संभाला है, जो उनके पुराने फैंस के दिलों को छू गया है. उनके साथ स्क्रीन पर एक शानदार कलाकारों की टोली भी नजर आई, जिसमें परेश रावल, राजपाल यादव, वामिका गब्बी, जिस्सू सेनगुप्ता और असरानी शामिल है. इस फिल्म की कास्टिंग में ऐसे कलाकारों को प्राथमिकता दी गई है जो अपनी 'टाइमिंग' के लिए जाने जाते हैं. इसके जोक्स दर्शकों को हंसाने में पूरी तरह कामयाब रहे हैं.
भूत बंगला ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. अच्छी ओपनिंग के साथ, इसने अपने पहले हफ्ते में ही जबरदस्त रफ्तार पकड़ी. भारत में इसकी नेट कमाई पहले ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. जहां कुछ समीक्षकों ने इसकी कॉमेडी की तारीफ की हैं, वहीं दर्शकों का रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव रहा है.
मेकर्स ने रविवार, 26 अप्रैल को भूत बंगला का लेटेस्ट कलेक्शन रिपोर्ट साझा किया है. मेकर्स के मुताबिक, अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 134.25 करोड़ रुपये कलेक्शन किया है.
इसी के साथ भूत बंगला ने अक्षय कुमार की हिट फिल्म 'टॉयलेट- एक प्रेम कथा' और 'राउडी राठौर' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 में आई 'टॉयलेट- एक प्रेम कथा' ने 134.22 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया था, जबकि 'राउडी राठौर' का लाइफटाइम कलेक्शन 133.25 करोड़ रुपये था.
सैकनिल्क रिपोर्ट के अनुसार, 'भूत बंगला' ने विदेशों में 4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिससे रिलीज के 9 दिनों बाद इसका कुल विदेशी कलेक्शन बढ़कर 41.5 करोड़ रुपये हो गया. वहीं, इसका कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 161.60 करोड़ रुपये रहा.
मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए 'भूत बंगला' से उम्मीद है कि वह विदेशों में 4-5 करोड़ रुपये कमाएगी और 10 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच जाएगी. दूसरी ओर, 'भूत बंगला' के 175 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है. अगर वह यह आंकड़ा छू लेती है तो वह अक्षय की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' (171.65 करोड़ रुपये) के लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ देगी.