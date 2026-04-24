भूत बंगला बॉक्स ऑफिस: अक्षय कुमार की भूतिया फिल्म का जादू बरकरार, जानें कहां तक पहुंचा कलेक्शन
अक्षय कुमार की सुपरनैचुरल हॉरर कॉमेडी भूत बंगला ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार एक हफ्ता पूरा कर लिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 24, 2026 at 10:31 AM IST
हैदराबाद: अक्षय कुमार एक बार हॉरर कॉमेडी जोन में अपना जलवा दिखाते नजर आ रहे हैं. बीती 17 अप्रैल को रिलीज हुई उनकी फिल्म भूत बंगला और भारत और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. भूत बंगला अक्षय कुमार के करियर की 21वीं 100 करोड़ी फिल्म बन चुकी है. फिल्म ने अब बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा कर लिया है और फिल्म अभी भी करोड़ों की फिगर में कमा रही है. इस फिल्म का निर्देशन प्रियर्दशन ने किया है, जो तकरीबन डेढ़ दशक बाद अक्षय कुमार के साथ फिल्म लेकर आए हैं. चलिए जानते हैं फिल्म ने सातवें दिन कितने करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.
फिल्म ने पहले दिन (शुक्रवार) को 12.25 करोड़ रुपये की कमाई के साथ शानदार आगाज किया था, जिसके बाद पहले ही वीकेंड में भी इसकी कमाई में शानदार बढ़ोतरी हुई थी. शनिवार को फिल्म ने 19 करोड़ रुपये कमाए, जबकि रविवार को 23 करोड़ रुपये की कमाई के साथ पहले वीकेंड का कुल कलेक्शन लगभग 58 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था.
ज्यादातर फिल्मों की तरह, पहले सोमवार को इसकी कमाई में गिरावट आई और इसने 6.75 करोड़ रुपये कमाए, लेकिन मंगलवार को इसमें थोड़ी तेजी आई और इसने 8 करोड़ रुपये कमाए. छठे दिन (बुधवार) को, 'भूत बंगला' ने 6.15 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें पिछले दिन की तुलना में 23.1 प्रतिशत की गिरावट हुई भारत में फिल्म ने 112.90 करोड़ रुपये कमाा लिए हैं.
विदेशों में, फिल्म ने छठे दिन 2 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसका कुल विदेशी कलेक्शन 33.50 करोड़ रुपये हो गया. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कमाई को मिलाकर, ग्लोबल कलेक्शन अब 127.37 करोड़ रुपये हो गया. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म ने सातवें दिन 5.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.
अक्षय कुमार के अलावा, फिल्म में वामिका गब्बी, परेश रावल, राजपाल यादव, जिस्सू सेनगुप्ता, मिथिला पालकर, राजेश शर्मा और दिवंगत असरानी सहित कई दमदार सहायक कलाकार हैं. असरानी इस फिल्म में आखिरी बार नजर आ रहे हैं.