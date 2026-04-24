ETV Bharat / entertainment

भूत बंगला बॉक्स ऑफिस: अक्षय कुमार की भूतिया फिल्म का जादू बरकरार, जानें कहां तक पहुंचा कलेक्शन

भूत बंगला बॉक्स ऑफिस ( POSTER )