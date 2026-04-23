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भूत बंगला बॉक्स ऑफिस: अक्षय कुमार की 21वीं फिल्म 100 करोड़ी क्लब में शामिल, पीछे छूटे शाहरुख-सलमान

छठे दिन (बुधवार) को, 'भूत बंगला' ने 6.15 करोड़ रुपये कमाए, जो पिछले दिन की तुलना में 23.1 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है. फिल्म उस दिन भारत में 11,584 शो में प्रदर्शित हुई और दर्शकों की संख्या अच्छी बनी रही. इसके साथ ही, फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन 78.90 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 105.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

पहले दिन (शुक्रवार) को इसने 12.25 करोड़ रुपये की कमाई के साथ शानदार उछाल दर्ज किया, जिसके बाद सप्ताहांत में भी इसकी कमाई में शानदार वृद्धि हुई. शनिवार को इसने 19 करोड़ रुपये कमाए, जबकि रविवार को 23 करोड़ रुपये की कमाई के साथ पहले वीकेंड का कुल कलेक्शन लगभग 58 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. अधिकांश फिल्मों की तरह, पहले सोमवार को इसकी कमाई में गिरावट आई और इसने 6.75 करोड़ रुपये कमाए, लेकिन मंगलवार को इसमें थोड़ी तेजी आई और इसने 8 करोड़ रुपये कमाए.

हैदराबाद: बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करते हुए, 'भूत बंगला' पहले सप्ताह के अंत तक दर्शकों को आकर्षित कर रही है. कॉमेडी और हल्के डरावने सीन के कारण फिल्म को फैमिली ऑडियंस के बीच अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. अक्षय कुमार और प्रियदर्शन का लगभग 16 साल बाद एक साथ आना भी इस फिल्म की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है. भूत बंगला ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ी क्लब में एंट्री कर ली है और इसी के साथ भूत बंगला अक्षय कुमार के फिल्मी करियर की 21वीं 100 करोड़ी फिल्म बन गई है.

दिन बॉक्स ऑफिस के आंकड़े दिन 0 (पेड प्रीव्यू) 3.75 करोड़ रुपये पहला दिन (पहला शुक्रवार) 12.25 करोड़ रुपये दूसरा दिन (पहला शनिवार) 19 करोड़ रुपये तीसरा दिन (पहला रविवार) 23 करोड़ रुपये चौथा दिन (पहला सोमवार) 6.75 करोड़ रुपये दिन 5 (पहला मंगलवार) 8 करोड़ रुपये दिन 6 (पहला बुधवार) 6.15 करोड़ रुपये कुल 78.90 करोड़ रुपये

विदेशों में, फिल्म ने छठे दिन 2 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसका कुल विदेशी कलेक्शन 33.50 करोड़ रुपये हो गया. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कमाई को मिलाकर, ग्लोबल कलेक्शन अब 127.37 करोड़ रुपये हो गया है. गौरतलब है कि फिल्म ने रिलीज के सिर्फ चार दिनों के भीतर ही वैश्विक स्तर पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था, जो इसकी शुरुआती सफलता का संकेत है.

सबसे ज्यादा 100 करोड़ी फिल्में

भूत बंगला अक्षय कुमार के 3 दशक से लंबे करियर की 21वीं 100 करोड़ी फिल्म बन गई है. जबकि सलमान खान 18 फिल्में दे चुके हैं. इस लिस्ट में शाहरुख खान और अजय देगवन एक्टर से बहुत पीछे हैं. हाउसफुल 2, रुस्तम, राउडी राठौड़,जॉली एलएलबी 2, हॉलीडे, टॉयलेट एक प्रेमकथा, एयरलिफ्ट, गोल्ड,हाउसफुल 3, केसरी, 2.0, मिशन मंगल, ओएमजी 2, स्काई फोर्स, केसरी चैप्टर 2, जॉली एलएलबी 3, और सूर्यवंशी शामिल हैं. लेकिन अक्षय कुमार की कोई भी फिल्म आजतक 500 करोड़ रुपये का कलेक्शन नहीं कर सकी है.

धुरंधर 2 से कड़ी टक्कर के बावजूद, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रही है. रणवीर सिंह स्टारर एक्शन फिल्म बड़े पैमाने पर बनी है. वहीं भूत बंगला ने अपनी अलग पहचान बनाई है, खासकर उन पारिवारिक दर्शकों के बीच जो हल्के-फुल्के मनोरंजन की तलाश में हैं. रिकॉर्ड की बात करें तो, भूत बंगला ने 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में तेजी से अपनी जगह बना ली है. सिर्फ छह दिनों में ही यह साल की टॉप फिल्मों में से एक बन गई है.

धुरंधर 2 - दुनिया भर में 1762 करोड़ रुपये बॉर्डर 2 - विश्व स्तर पर 450.20 करोड़ रुपये भूत बांग्ला - दुनिया भर में 127.37 करोड़ रुपये ओ रोमियो - दुनिया भर में 110.80 करोड़ रुपये

फिल्म ने पहले ही ओ रोमियो के लाइफटाइम ग्लोबल कलेक्शन को पार कर लिया है, जो इसकी दमदार थिएटर सफलता को दर्शाता है. अक्षय कुमार के अलावा, फिल्म में वामिका गब्बी, परेश रावल, राजपाल यादव, जिस्सू सेनगुप्ता, मिथिला पालकर, राजेश शर्मा और दिवंगत असरानी सहित कई दमदार सहायक कलाकार हैं. असरानी इस फिल्म में आखिरी बार नजर आए हैं. फिल्म 17 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई.