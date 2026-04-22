'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस: पहले हफ्ते होगा भारत में 100 करोड़ का आंकड़ा पार?, जानें 5वें दिन हुई कितनी कमाई
क्या अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' पहले हफ्ते में भारत में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी? चलिए जानते हैं 5वें दिन का कलेक्शन...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 22, 2026 at 11:50 AM IST
हैदराबाद: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की 'भूत बंगला' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है, हालांकि, वीक डे में इसके कलेक्शन की रफ्तार थोड़ी कम है, लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश अभी भी बाकी है. चूंकि 'धुरंधर 2' की रफ्तार धीमी पड़ गई है, इसलिए 'खिलाड़ी कुमार' की इस फिल्म को एक बड़ा फायदा मिला है और अब इसे इस मौके का पूरा लाभ उठाते हुए अच्छा प्रदर्शन करना होगा.
शुरुआती तीन दिनों में डबल डिजिट में कमाई करने के बाद, अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फ़िल्म 'भूत बंगला अब सिंगल डिजिट पर आ गई है. हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ी 'धुरंधर 2' की रफ्तार से अच्छा कमाई कर रही है.
22 अप्रैल को बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड ने सोशल मीडिया भूत बंगला की कलेक्शन के बारे में अपडेट शेयर किया है. मेकर के अनुसार, प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने भारत के बॉक्स ऑफिस पर 97.75 करोड़ रुपये ग्रॉस कलेक्शन किया है. उम्मीद है कि पहले हफ्ते में ही यह फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगी.
इससे पहले मेकर्स ने जानकारी दी थी कि भूत बंगला ने दुनिया भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. मेकर्स के अनुसार, अक्षय कुमार की इस हॉरर कॉमेडी ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 102.05 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
सैकनिल्क के मुताबिक, भूत बंगला ने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 5वें दिन 2.50 करोड़ रुपये कमाए, जिससे अब तक इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 31.50 करोड़ हो गया है. इससे इसका दुनिया भर का कुल ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर 118.12 करोड़ हो गया है.
बुधवार, 22 अप्रैल को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी ताजा आंकड़े साझा किए है, जिससे पता चला कि फिल्म ने मंगलवार को 9.30 करोड़ रुपये कमाए, और इसके साथ ही भारत में इसकी कुल नेट कमाई अब तक 82.65 करोड़ रुपये हो गई है.
ट्रेड एनालिस्ट नवनीत मुंद्रा ने एक्स हैंडल पर फिल्म को लेकर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, 'मंगलवार को 'भूत बंगला' के कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, क्योंकि इसने लगभग 9 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. 5 दिनों में, इस हॉरर-कॉमेडी ने लगभग 82 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है 'सूर्यवंशी' के बाद अक्षय कुमार की यह सबसे बड़ी हिट फिल्म है. पूरी कास्ट और क्रू को बधाई.'
SOLID jump in collections for #BhoothBangla on Tuesday as it has collected approx Rs 9 crore net. These are estimates. Final numbers will be posted tomorrow morning.— Navneet Mundhra (@navneet_mundhra) April 21, 2026
In 5 days, this horror-comedy has netted Rs Rs 82 crore. With an open run of almost 4 weeks, this one has the… pic.twitter.com/M5LfVtR4BY
'भूत बंगला' ने 5वें दिन 'जॉली LLB 3' से बेहतर प्रदर्शन किया है. अक्षय कुमार की पिछले साल आई कोर्टरूम ड्रामा फिल्म ने अपने पांचवें दिन 6.50 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि, 'भूत बंगला' अभी भी 'हाउसफुल 5' से काफी पीछे है. 'हाउसफुल 5' ने 5वें दिन 11.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.