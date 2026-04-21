भूत बंगला बॉक्स ऑफिस: मंडे टेस्ट में स्लो, फिर भी अक्षय कुमार की फिल्म ने पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा
अक्षय कुमार की फिल्म की कमाई में गिरावट जरूर आई है, लेकिन फिल्म ने अपने पहले वीकेंड कमाल भी किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 21, 2026 at 12:01 PM IST
हैदराबाद: सोमवार को 'भूत बंगला' की बॉक्स ऑफिस रफ्तार थोड़ी धीमी हुई, लेकिन शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद फिल्म की पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है. अक्षय कुमार स्टारर इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म में चौथे दिन उम्मीद के मुताबिक गिरावट आई, लेकिन इसने वैश्विक स्तर पर एक बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया. पेड प्रीव्यू से लेकर पहले सोमवार तक शानदार कमाई करने के बाद, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 100 करोड़ी क्लब में प्रवेश कर लिया है, जिससे सिनेमाघरों में इसकी मजबूत पकड़ और भी पुख्ता हो गई है.
फिल्म ने गुरुवार को पेड प्रीव्यू से अपनी कमाई शुरू की और 3.75 करोड़ रुपये कमाए. इसके बाद, पहले दिन (शुक्रवार) को इसने 12.25 करोड़ रुपये की अच्छी ओपनिंग की. दूसरे दिन (शनिवार) को कलेक्शन में शानदार उछाल आया और इसने 19.00 करोड़ रुपये कमाए, जिसके बाद तीसरे दिन (रविवार) को 23.00 करोड़ रुपये के साथ अब तक का सबसे अधिक एक दिवसीय कलेक्शन दर्ज किया गया.
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हालांकि, उम्मीद के मुताबिक, पहले कामकाजी दिन में कमाई में गिरावट आई. चौथे दिन (सोमवार) को, भूत बंगला ने भारत में 10,984 शो में 6.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. यह रविवार की तुलना में 70.7 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है, जो सप्ताहांत में अच्छी कमाई के बाद फिल्मों के लिए आम बात है. इन आंकड़ों के साथ, भारत में कुल कलेक्शन अब तक 64.75 करोड़ रुपये है. चार दिनों के बाद भारत में कुल कमाई 77.34 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. सोमवार की गिरावट के बावजूद, फिल्म के कुल आंकड़े सप्ताहांत में दर्शकों की फुटफॉल और पारिवारिक दर्शकों के कारण मजबूत होने का संकेत देते हैं.
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सैकनिल्क के अनुसार
|दिन
|बॉक्स ऑफिस के आंकड़े
|दिन 0 (सशुल्क पूर्वावलोकन)
|3.75 करोड़ रुपये
|पहला दिन (पहला शुक्रवार)
|12.25 करोड़ रुपये
|दूसरा दिन (पहला शनिवार)
|19 करोड़ रुपये
|तीसरा दिन (पहला रविवार)
|23 करोड़ रुपये
|चौथा दिन (पहला सोमवार)
|6.75 करोड़ रुपये
|कुल
|64.75 करोड़ रुपये
ओवरसीज कमाई ने भी फिल्म की कमाई बढ़ाने में अहम योगदान दिया. चौथे दिन, भूत बंगला ने ओवरसीज से 2.50 करोड़ रुपये कमाए. इससे फिल्म की कुल विदेशी कमाई 29.00 करोड़ रुपये हो गई. घरेलू और विदेशी प्रदर्शन को मिलाकर, फिल्म की वैश्विक कमाई अब 102.05 करोड़ रुपये हो गई है. इस तरह फिल्म ने रिलीज के चार दिनों के भीतर ही वैश्विक स्तर पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.
#BhoothBangla passes the all-important make-or-break Monday test after a solid weekend... The Monday hold was crucial – it indicates that the film has found acceptance and is well on track to emerge as a success story.— taran adarsh (@taran_adarsh) April 21, 2026
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इस उपलब्धि में ओपनिंग वीकेंड के प्रदर्शन का अहम योगदान रहा. फिल्म ने शनिवार और रविवार को जबरदस्त कमाई की, जिसे दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया और अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन के एक दशक से अधिक समय बाद पुनर्मिलन से जुड़ी पुरानी यादों का समर्थन मिला. एक समय फिल्म ने BookMyShow पर प्रति घंटे 32.65 हजार टिकटों की बिक्री का रिकॉर्ड बनाया, जो अक्षय कुमार की किसी फिल्म के लिए प्रति घंटे सबसे अधिक टिकट बिक्री का रिकॉर्ड है.
रिकॉर्ड के लिहाज से, भूत बंगला ने महामारी के बाद अभिनेता के लिए सबसे बड़े ओपनिंग वीकेंड में से एक दर्ज किया है. यह अब उनकी सबसे सफल वीकेंड ओपनिंग फिल्मों में से एक है, जो कुछ बड़ी फिल्मों से ही पीछे है. फिल्म को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया कॉमेडी जॉनर में अभिनेता की वापसी का संकेत भी देती है.
बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को कड़ी टक्कर मिल रही है, खासकर रणवीर सिंह की धुरंधर 2 से. इसके बावजूद, भूत बंगला ने अपनी अलग पहचान बनाई है, खासकर पारिवारिक दर्शकों और हॉरर-कॉमेडी के प्रशंसकों के बीच.
प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित, भूत बंगला की कहानी अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत अर्जुन आचार्य के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी बहन की शादी एक भूतिया पुश्तैनी हवेली में भव्य तरीके से आयोजित करने की योजना बनाता है. कहानी में हास्य और अलौकिक उथल-पुथल का मिश्रण देखने को मिलता है. फिल्म में वामिका गब्बी, परेश रावल, राजपाल यादव, मिथिला पालकर, असरानी और अन्य कलाकारों सहित कई प्रतिभाशाली कलाकार हैं.