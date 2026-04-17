'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1: इस रिकॉर्ड पर है अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी की नजर, जानें पहले दिन कितनी हुई कमाई
अक्षय कुमार की नई फिल्म 'भूत बंगला' आज रिलीज हुई है. आइए जानें 'भूत बंगला' ने पहले दिन कितनी कमाई की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 17, 2026 at 8:20 PM IST
हैदराबाद: अक्षय कुमार की बहुचर्चित हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' 17 अप्रैल को दुनियाभर में रिलीज हो गई है. यह फिल्म अक्षय कुमार की इस साल की पहली फिल्म है. साथ ही 5 साल बाद हॉरर कॉमेडी जॉनर में उनकी वापसी भी है. इतना ही नहीं, 'भूत बंगला' का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है, जो लगभग 20 साल बाद इस जॉनर में वापसी कर रहे हैं. जी हां, 2007 में रिलीज हुई फिल्म 'भूल भुलैया' के बाद प्रियदर्शन की यह दूसरी हॉरर कॉमेडी फिल्म है. इस तरह की फिल्मों से इतने लंबे समय तक दूर रहने की वजह से लोगों में इस फिल्म को लेकर काफी उत्सुकता दिखाई है.
'भूत बंगला' को दर्शकों और समीक्षकों से शानदार रिव्यू मिला है. यह दिवंगत एक्टर असरानी की बड़े पर्दे पर आखिरी फिल्म भी है. अक्षय और असरानी के अलावा, 'भूत बंगला' में परेश रावल, मिथिला पालकर, जिस्शु सेनगुप्ता, राजपाल यादव, तब्बू और वामिका गब्बी भी अहम किरदारों में हैं. चूंकि 'भूत बंगला' ने काफी सुर्खियां बटोरी है, इसलिए इस बात को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कैसा प्रदर्शन करेगी.
'धुरंधर 2' से टकराई 'भूत बंगला'
'भूत बंगला' ऐसे समय में रिलीज हुई है, जब बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का जलवा कायम है. ऐसे में टिकट खिड़कियों पर दोनों फिल्मों के बीच एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है.
'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1
सैकनिल्क के अनुसार, 'भूत बंगला' ने कल अपने पेड प्रीव्यू से लगभग 3.50 करोड़ की कमाई की. रिपोर्ट के मुताबिक, रिलीज के पहले दिन यानी 17 अप्रैल शाम 8 बजे तक 'भूत बंगला' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 9,470 शो के लिए 8.61 करोड़ रुपये की कमाई की है.
इसके साथ ही, भारत में फिल्म का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 14.36 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि नेट कलेक्शन 12.11 करोड़ रुपये तक पहुंचा है. इससे यह फिल्म अपने ओपनिंग डे पर ही दो अंकों की कमाई के आंकड़े तक पहुंच गई है. इस कुल आंकड़े में पेड प्रीव्यू से हुई कमाई भी शामिल है.
फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट रोहित जायसवाल ने एक इंटरव्यू में 'भूत बंगला' के ओपनिंग डे कलेक्शन के बारे में बात की. रोहित के मुताबिक, 'भूत बंगला' ओपनिंग डे पर,पेड प्रीव्यू से हुई कमाई को मिलाकर, 11-14 करोड़ रुपये का कलेक्शन करेगी. अगर यह भविष्यवाणी सच साबित होती है, तो 'भूत बंगला' की कमाई 'भूल भुलैया' (3.88 करोड़ रुपये) के ओपनिंग डे कलेक्शन से लगभग 4 गुना ज्यादा होगी और यह अक्षय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर कॉमेडी बन जाएगी.
अक्षय कुमार की टॉप 5 ओपनिंग डे हिंदी नेट कमाई (महामारी के बाद)
महामारी के बाद अक्षय कुमार की सिर्फ दो फिल्मों, 'सूर्यवंशी' और 'हाउसफ़ुल 5' ने ही 20 करोड़ नेट से ज्यादा की ओपनिंग की है. हालांकि 'भूत बंगला' 20 करोड़ की रेंज में ओपन नहीं होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से हाल के समय में अक्षय की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्मों में टॉप 5 में जगह बनाने का लक्ष्य रखेगी.
- सूर्यवंशी (2021) - 26.29 करोड़ रुपये
- हाउसफुल 5 (2025) - 24.00 करोड़ रुपये
- बड़े मियां छोटे मियां (2024) - 15.50 करोड़ रुपये
- राम सेतु (2022) - 15.20 करोड़
- बच्चन पांडे (2022) - 13.25 करोड़ रुपये