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'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1: इस रिकॉर्ड पर है अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी की नजर, जानें पहले दिन कितनी हुई कमाई

'भूत बंगला' ( Poster )

हैदराबाद: अक्षय कुमार की बहुचर्चित हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' 17 अप्रैल को दुनियाभर में रिलीज हो गई है. यह फिल्म अक्षय कुमार की इस साल की पहली फिल्म है. साथ ही 5 साल बाद हॉरर कॉमेडी जॉनर में उनकी वापसी भी है. इतना ही नहीं, 'भूत बंगला' का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है, जो लगभग 20 साल बाद इस जॉनर में वापसी कर रहे हैं. जी हां, 2007 में रिलीज हुई फिल्म 'भूल भुलैया' के बाद प्रियदर्शन की यह दूसरी हॉरर कॉमेडी फिल्म है. इस तरह की फिल्मों से इतने लंबे समय तक दूर रहने की वजह से लोगों में इस फिल्म को लेकर काफी उत्सुकता दिखाई है. 'भूत बंगला' को दर्शकों और समीक्षकों से शानदार रिव्यू मिला है. यह दिवंगत एक्टर असरानी की बड़े पर्दे पर आखिरी फिल्म भी है. अक्षय और असरानी के अलावा, 'भूत बंगला' में परेश रावल, मिथिला पालकर, जिस्शु सेनगुप्ता, राजपाल यादव, तब्बू और वामिका गब्बी भी अहम किरदारों में हैं. चूंकि 'भूत बंगला' ने काफी सुर्खियां बटोरी है, इसलिए इस बात को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कैसा प्रदर्शन करेगी. 'धुरंधर 2' से टकराई 'भूत बंगला'

'भूत बंगला' ऐसे समय में रिलीज हुई है, जब बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का जलवा कायम है. ऐसे में टिकट खिड़कियों पर दोनों फिल्मों के बीच एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है.