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'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: खूब नोट छाप रही अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी, 200 करोड़ी क्लब में हुई शामिल

अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी 'भूत बंगला' ने 200 करोड़ रुपये आंकड़ा पार कर लिया है. मेकर्स ने ऑफिशियल आंकड़ा जारी किया है.

Bhooth Bangla
'भूत बंगला' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 29, 2026 at 6:13 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: अक्षय कुमार की 2026 की पहली रिलीज़ 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. इस हॉरर कॉमेडी को भारत में समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षाएं मिलीं, लेकिन इसका ओपनिंग डे ठीक-ठाक रहा. इसके बाद हफ्ते के बीच के दिनों में इसकी कमाई धीमी पड़ गई, लेकिन दूसरे वीकेंड पर इसमें सुधार देखने को मिला, जिसकी वजह से फिल्म वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में सफल हो गई है.

फिल्म की लोकप्रियता का एक कारण अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की नई जोड़ी भी है, जो 'भूत बंगला' में पहली बार एक साथ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं. दर्शकों के बीच हो रही चर्चाओं में इन दोनों की केमिस्ट्री सबसे ज्यादा उभरकर सामने आई है, जिससे इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को लेकर लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है. दर्शकों ने फिल्म में कॉमेडी और हॉरर के कॉम्बिनेशन को काफी पसंद किया है.

हालांकि, दूसरे सोमवार को इसके आंकड़ों में फिर से तेजी से गिरावट आई. सैकनिल्क के मुताबिक, भूत बंगला ने 9,117 शो से 4.35 करोड़ रुपये कमाए. इससे इसका भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 144.25 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि घरेलू नेट कलेक्शन 121.40 करोड़ रुपये रहा.

13वें दिन की बात करें तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 13वें दिन शाम बजे तक 'भूत बंगला' ने 5,839 शो के जरिए अब तक के कुल कलेक्शन में 1.50 करोड़ रुपये कमाए हैं. इन आंकड़ों को देखते हुए, अक्षय कुमार की इस एंटरटेनर फ़िल्म ने अब कुल 145.85 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. वहीं, भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन फिलहाल 122.75 करोड़ रुपये है.

29 अप्रैल को मेकर्स ने फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन रिपोर्ट साझा किया है. फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने बताया कि भूत बंगला ग्लोबली 200 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है. मेकर्स के अनुसार, प्रियदर्शन की यह फिल्म दुनियाभर में 203.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

इस फिल्म को अभी बॉक्स ऑफिस पर कुछ नई फिल्मों से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिसमें जाफर जैक्सन की बायोग्राफ़िकल ड्रामा 'माइकल' और आदित्य धर के निर्देशन में बनी रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' शामिल हैं. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये रिलीज़ फिल्म की टिके रहने की क्षमता की परीक्षा लेंगी.

प्रियदर्शन की निर्देशित फिल्म 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार के साथ वामिका गब्बी, परेश रावल, राजपाल यादव, जिशु सेनगुप्ता, मिथिला पालकर, राजेश शर्मा और दिवंगत असरानी सहित कई बड़े कलाकार शामिल हैं.

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