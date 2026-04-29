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'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: खूब नोट छाप रही अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी, 200 करोड़ी क्लब में हुई शामिल

'भूत बंगला' ( Poster )

हैदराबाद: अक्षय कुमार की 2026 की पहली रिलीज़ 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. इस हॉरर कॉमेडी को भारत में समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षाएं मिलीं, लेकिन इसका ओपनिंग डे ठीक-ठाक रहा. इसके बाद हफ्ते के बीच के दिनों में इसकी कमाई धीमी पड़ गई, लेकिन दूसरे वीकेंड पर इसमें सुधार देखने को मिला, जिसकी वजह से फिल्म वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में सफल हो गई है. फिल्म की लोकप्रियता का एक कारण अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की नई जोड़ी भी है, जो 'भूत बंगला' में पहली बार एक साथ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं. दर्शकों के बीच हो रही चर्चाओं में इन दोनों की केमिस्ट्री सबसे ज्यादा उभरकर सामने आई है, जिससे इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को लेकर लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है. दर्शकों ने फिल्म में कॉमेडी और हॉरर के कॉम्बिनेशन को काफी पसंद किया है. हालांकि, दूसरे सोमवार को इसके आंकड़ों में फिर से तेजी से गिरावट आई. सैकनिल्क के मुताबिक, भूत बंगला ने 9,117 शो से 4.35 करोड़ रुपये कमाए. इससे इसका भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 144.25 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि घरेलू नेट कलेक्शन 121.40 करोड़ रुपये रहा.