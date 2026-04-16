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'भूत बंगला' एडवांस बुकिंग: रिलीज से एक दिन पहले कितने बिके अक्षय कुमार की फिल्म की टिकट, यहां जानें

'भूत बंगला' की एडवांस बुकिंग कितनी हुई है और रिलीज से एक दिन पहले फिल्म ने कितने टिकट बेचे हैं, चलिए जानते हैं...

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'भूत बंगला' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 16, 2026 at 2:03 PM IST

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हैदराबाद: अक्षय कुमार की आने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' रिलीज के लिए तैयार है. यह फिल्म आज, 16 अप्रैल को पेड प्रीव्यू के साथ सिनेमाघरों में आ रही हैं. वहीं, 17 मार्च को यह दुनियाभर के घरों में रिलीज होगी. 'भूत बंगला' का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है और इसमें परेश रावल, तब्बू, वामिका गब्बी और राजपाल यादव मुख्य भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म को अक्षय कुमार, एकता कपूर और शोभा कपूर ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. इस प्रोजेक्ट के साथ प्रियदर्शन 2007 में रिलीज हुई फिल्म 'भूल भुलैया' के बाद एक बार फिर हिंदी हॉरर कॉमेडी जॉनर में वापसी कर रहे हैं.

'भूत बंगला' के जरिए अक्षय कुमार और प्रियदर्शन 16 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर साथ आ रहे हैं. जबकि प्रियदर्शन 19 साल बाद हिंदी हॉरर-कॉमेडी जॉनर में वापसी कर रहे हैं और अक्षय कुमार के साथ फिर से काम कर रहे हैं, ऐसे में 'भूत बंगला' को लेकर दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं.

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' 16 अप्रैल दोपहर 1 बजे तक 46,525 टिकट बिक चुके हैं. यह फिल्म 2डी में रिलीज हो रही है, और ये बिक्री पूरे देश भर में 7137 शो से हुई है.

इसी रिपोर्ट के अनुसार, 'भूत बंगला' ने एडवांस बुकिंग से 1.28 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसमें ब्लॉक की गई सीटें शामिल नहीं हैं. अगर हम ब्लॉक की गई सीटों को भी जोड़ लें, तो यह कमाई बढ़कर 3.52 करोड़ रुपये हो जाती है.

1 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, 'भूत बंगला' को सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग से कमाई महाराष्ट्र से हुई है, जिसके बाद दिल्ली और गुजरात का नंबर आता है. ब्लॉक की गई सीटों को मिलाकर, कलेक्शन क्रमशः 72.76 लाख रुपये, 71.1 लाख रुपये और 34.52 लाख रुपये रहा है. बिना ब्लॉक की गई सीटों के आंकड़े महाराष्ट्र में 28.81 लाख रुपये, दिल्ली में 24.72 लाख रुपये और गुजरात में 14.23 लाख रुपये हैं.

फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'भूत बंगला' भारत में अपने पहले दिन 12-14 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. पेड प्रीव्यू से इसमें 3-4 करोड़ और जुड़ने की उम्मीद है. अगर यह आंकड़ा सही निकलता है तो फिल्म 15 से 18 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ ओपन हो सकती है.

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