PHOTOS: भारती सिंह-हर्ष लंबाचिया ने दूसरे बेटे के नाम से हटाया पर्दा, रखा ये प्यारा-सा नाम
भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ने अपने दूसरे बेटे के नाम का खुलासा किया है. साथ ही नामकरण समारोह की तस्वीरें भी साझा की हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 28, 2026 at 7:08 PM IST
हैदराबाद: कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ने 19 दिसंबर, 2025 को अपने दूसरे बच्चे के रूप में एक बेटे का स्वागत किया था. लगभग डेढ़ महीने बाद, इस जोड़ी ने अपने दूसरे बच्चे के नाम से पर्दा हटाया है. इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है.
बुधवार, 28 जनवरी को भारती और हर्ष ने अपने बड़े बेटे लक्ष के साथ इंस्टाग्राम पर एक संयुक्त पोस्ट किया है, जिसमें उनके दूसरे बच्चे के नामकरण समारोह के कई दिल छू लेने वाली तस्वीरें हैं. तस्वीरों में पूरा परिवार एक साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहा था.
भारती ने नामकरण समारोह के लिए लाल कलर का पंजाबी सलवार सूट पहना है, जिस पर गोल्डन कलर की हैवी कढ़ाई की गई है. उनके बाल जूड़े में बंधे हुए हैं. उन्होंने हल्का मेकअप किया हुआ है.
हर्ष लिम्बाचिया और उनके बेटे लक्ष ने पर्पल शेड का कुर्ता पैजामा पहना है. छोटा बेटा भी अपने भाई के साथ ट्विनिंग करते हुए दिख रहा है. एक तस्वीर में लक्ष अपने छोटे भाई को गोद में लिए कैमरे के सामने पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. इन खूबसूरत पल को साझा करते हुए भारती और हर्ष ने बताया कि उन्होंने अपने दूसरे बेटे का नाम यशवीर रखा है.
जैसे ही इस जोड़े ने अपने बेटे का नाम बताया, वैसे ही उनके दोस्तों और फैंस ने कमेंट सेक्शन में प्यार और शुभकामनाओं की बाढ़ ला दी. सुनील शेट्टी ने लाल दिल वाला इमोजी और एक प्यारी सी आंख वाला इमोजी भेजा, वहीं रुबीना दिलाइक ने लिखा, 'अति सुंदर'.ईशा सिंह, करिश्मा तन्ना, अदा खान और किश्वर मर्चेंट जैसी हस्तियों ने भी अपनी शुभकामनाएं दीं. एक फैन ने लिखा, 'यशवीर. भगवान करे किसी की नजर न लगे.' एक अन्य ने लिखा है, 'लक्ष और यशवीर, कितने प्यारे नाम हैं.'
बता दें कि भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया ने 19 दिसंबर को अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया और उसे प्यार से काजू बुलाते हैं. यह कपल पहले से ही एक तीन साल के बेटे, लक्ष्य सिंह लिंबाचिया, जिसे प्यार से गोला कहा जाता है, के माता-पिता हैं, जिसका जन्म 2022 में हुआ था. भारती और हर्ष ने कुछ साल डेटिंग करने के बाद 2017 में शादी की थी. वह अक्सर फैंस के साथ अपने खुशहाल पारिवारिक पलों की झलकियां शेयर करते रहते हैं.