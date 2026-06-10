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भारतीराजा: कमल हासन-रजनीकांत को बनाया स्टार, 6 बार जीता नेशनल अवार्ड, बनाए हिट हिंदी रीमेक, सालभर थिएटर में टिकी ये फिल्म

भारतीराजा ने अपनी हिट फिल्मों का हिंदी रीमेक बनाया, जिसमें से उनकी यह फिल्म थिएटर में 365 दिनों तक टिकी थी.

Bharathiraja won six national award
तमिल डायरेक्टर भारतीराजा (IMAGE/ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 12:00 PM IST

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हैदराबाद: तमिल फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज फिल्म निर्देशक और छह बार के नेशनल फिल्म अवार्ड विजेता भारतीराजा अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं. आज 10 जून की सुबह उन्होंने 84 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. भारतीराजा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के महान डायरेक्टर्स में से एक थे. उन्होंने अपनी पहली फिल्म से कमल हासन और रजनीकांत को स्टार बनाया था. उनका असली नाम चिन्नासामी पेरियामाया था. वह फिल्म इंडस्ट्री में बतौर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीनराइटर और एक्टर काम कर चुके थे. वह गांव की रियलस्टिक और सेंसेटिव फिल्मों को बनाने के लिए जाने जाते थे. बात करेंगे उनके तकरीबन 5 दशक के फिल्मी करियर के बारे, जिसमें उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दीं, कई हिंदी रीमेक बनाए, कई फिल्मों में काम किया और कई अवार्ड अपने नाम किए.

Bharathiraja won six national award
दिवगंत पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के साथ भारतीराजा (IMAGE/ETV Bharat)

अवार्ड और सम्मान

उन्होंने छह नेशनल अवार्ड, चार फिल्मफेयर अवार्ड साउथ, छह तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड, और एक नंदी अवार्ड भी अपने नाम किया था. तमिल के अलावा उन्होंने हिंदी और तेलुगु फिल्में भी डायरेक्ट की थी. उन्हें साल 2004 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्माश्री से भी नवाजा जा चुका था. साल 2005 में उन्हें सत्याबामा यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से नवाजा था.

Bharathiraja won six national award
भारतीराजा (IMAGE/ETV Bharat)

पर्सनल लाइफ

भारतीराजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को मद्रास प्रेजीडेंसी के मुदरै जिले के अनिलागर्म में हुआ था. उनके दो बच्चे थे, जिसमें से उनके बेटे मनोज भारतीराजा की 25 मार्च 2025 को 48 साल की उम्र में मौत हो गई थी. भारतीराजा को बेटे की मौत का भी गम भी अंदर ही अंदर खाए जा रहा था. मनोज भारतीराजा अपने पिता की तरह एक एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर थे. इसके अलावा वह एक शानदार सिंगर भी थे.

Bharathiraja won six national award
भारतीराजा (IMAGE/ETV Bharat)

भारतीराजा का फिल्मी करियर

तमिल फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज डायरेक्टर ने कन्नड़ फिल्ममेकर पुत्तना कानागल का असिस्टेंट बनकर शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने पी पुलिया, एम कृष्णन नायर, अविनाशी मनी और ए जगननाथन के साथ काम किया था. साल 1977 में भारतीराजा ने फिल्म 16 वयथिनिले से बतौर फिल्म निर्देशक शुरुआत की थी. इस फिल्म में उनके हीरो कमल हासन, श्रीदेवी और रजनीकांत थे. कहा जाता है कि यह फिल्म यह सुपरहिट है, जिससे कमल हासन और रजनीकांत को बहुत फायदा पहुंचा. भारतीराजा ने 16 वयथिनिले का हिंदी रीमेक भी बनाया था. बतौर एक्टर वह साउथ सिनेमा की 30 फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिसमें साल 2025 में रिलीज हुई मोहनलाल स्टारर क्राइम थ्रिलर फिल्म थंडरम में एक स्टंट मास्टर के रोल में देखा गया था.

Bharathiraja won six national award
भारतीराजा (IMAGE/ETV Bharat)

इन फिल्मों में किया काम

फिल्म निर्देशन के साथ-साथ तकरीबन 30 फिल्मों में काम करने वाले भारतीराजा ने विजय सेतुपति की महाराजा में भी काम किया था. इसके अलावा वह वाथी, रॉकी और सर जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके थे.

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भारतीराजा (IMAGE/ETV Bharat)

नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्में

भारतीराजा को उनकी अलग-अलग फिल्मों से छह बार नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया. भारतीराजा को सबसे पहले साल 1982 में आई उनकी तेलुगु फिल्म सीताकोका चिलाका (Seethakoka Chilaka) को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला. इसके बाद साल 1986 में तमिल फिल्म मुधल मारियाथई (Mudhal Mariyathai), 1988 में वेदम पुधितु (Vedham Pudhithu), 1995 में करुथ्थम्मा (Karuththamma), 1996 में अन्तिमंथारई (Anthimanthaarai ) और साल 2001 में फिल्म कदल पुक्कल (Kadal Pookkal) को अलग-अलग कैटेगरी में नेशनल फिल्म अवार्ड मिला. तेलुगु फिल्म सीताकोका चिलाका (Seethakoka Chilaka) से उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का नंदी अवार्ड भी मिला था.

अवार्ड विनिंग फिल्मों का हिंदी रीमेक

भारतीराजा सिर्फ तमिल फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं थे, बल्कि पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उनके काम की चर्चा थी. उन्होंने खुद अपनी फिल्मों के हिंदी रीमेक बनाए और खूब शोहरत कमाई. उन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर डेब्यू फिल्म 16 वयथिनिले (1977) का हिंदी रीमेक सोलवा सावन (1979) बनाया, जिसमें अमोल पालेकर और श्रीदेवी लीड रोल में थे.

साल 1978 में भारतीराजा ने कमल हासन और श्रीदेवी के साथ तमिल साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म सिगाप्पु रोजाक्कल बनाई और फिर अगले ही साल 1980 में रेड रोज नाम से हिंदी फिल्म डायरेक्ट की थी, जिसमें उन्होंने राजेश खन्ना और पूनम ढिल्लों को कास्ट किया था.

साल 1983 में भारतीराजा ने अपनी पहली नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म सीताकोका चिलाका का हिंदी रीमेक लवर्स का डायरेक्शन किया. लवर्स में कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे लीड रोल में थे. इस फिल्म को हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर और कुमार गौरव के पिता राजेंद्र कुमार ने प्रोड्यूस किया था.

साल 2008 में भारतीराजा ने अर्जुन सरजा के साथ तमिल थ्रिलर फिल्म बोम्मालट्टम डायरेक्ट की थी, जिसका साल 2016 में फाइनल कट ऑफ डायरेक्टर हिंदी वर्जन बनाया.

इसके अलावा भारतीराजा ने साल 1986 में सनी देओल और पूनम ढिल्लों के साथ अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म किझाके पोगम रेल का हिंदी रीमेक सवेरे वाली गाड़ी डायरेक्ट की थी. यह फिल्म 10 अगस्त 1978 को रिलीज हुई थी और एक साल से ज्यादा समय तक थिएटर में टिकी रही थी.

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