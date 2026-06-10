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भारतीराजा का निधन: थलपति विजय, सूर्या ने दी श्रद्धांजलि, CM ने फिल्ममेकर को राजकीय सम्मान देने का किया एलान

जाने-माने तमिल फिल्म निर्देशक भारतीराजा का बुधवार को चेन्नई में निधन हो गया. सेलेब्स उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंचे हैं.

Vijay Suriya
विजय/ सूर्या (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 2:43 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: अनुभवी फिल्म निर्माता और अभिनेता भारतीराजा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री-एक्टर विजय, सूर्या मशहूर समेत कई सेलेब्स फिल्ममेकर भारतीराजा के घर उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने पहुंचे. इस दिग्गज डायरेक्टर के निधन से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. शोक व्यक्त करने वालों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर विजय, सूर्या, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और संगीतकार इलैयाराजा शामिल थे. ये हस्तियां भारतीराजा के के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

तमिल सिनेमा के सबसे मशहूर फिल्ममेकर्स में से एक, भारतीराजा का चेन्नई में उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण निधन हो गया. वे 85 साल के थे. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एस. जोसेफ विजय ने बुधवार को मशहूर फिल्ममेकर भारतीराजा को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने भारतीराजा को एक महान हस्ती बताते हुए कहा कि तमिल सिनेमा में उनका योगदान बेजोड़ रहेगा.

सीएम ने चेन्नई में दिवंगत डायरेक्टर के घर जाकर उनके पार्थिव शरीर पर माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. साथ ही सीएम विजय ने अनाउंस किया है कि भारतीराजा को फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के सम्मान में उनके अंतिम संस्कार के दौरान राजकीय सम्मान दिया जाएगा.

इससे पहले सीएम विजय ने फिल्ममेकर के निधन पर एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर जाकर संवेदना व्यक्त किया था. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था, 'मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज डायरेक्टर मिस्टर भरथिराजा का निधन हो गया है. डायरेक्टर मिस्टर भरथिराजा ने ग्रामीण परिवेश और जीवंत जीवन पर आधारित कई सफल फिल्में बनाईं और तमिल फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी अलग छाप छोड़ी.'

डायरेक्टर के घर से आई तस्वीरों में एक्टर सूर्या को उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते और फिल्ममेकर को श्रद्धांजलि देते हुए देखा गया. भारतीराजा को भारतीय सिनेमा में ग्रामीण परिवेश की कहानियों को पेश करने वाले शुरुआती लोगों में से एक माना जाता है.

भारतीराजा ने 1977 में प्रशंसित फिल्म 16 वयाथिनिले के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की और तमिल सिनेमा के सबसे प्रभावशाली फिल्म निर्माताओं में से एक बन गए. चार दशक से अधिक के करियर में उन्होंने 40 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 'इयाकुनार इम्मयम' की उपाधि अर्जित की.

उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में 'किझाके पोगम रेल,' 'सिगप्पु रोजक्कल,' 'अलाइगल ओइवाथिल्लई,' 'काधल ओवियाम' और 'मुधल मरियाथाई' शामिल हैं, जिनमें से कई को आज क्लासिक्स माना जाता है. निर्देशक के रूप में उनकी आखिरी फिल्म 2020 में रिलीज मीनदुम ओरु मारियाथाई थी.

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