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भारतीराजा का निधन: थलपति विजय, सूर्या ने दी श्रद्धांजलि, CM ने फिल्ममेकर को राजकीय सम्मान देने का किया एलान

विजय/ सूर्या ( ANI )

हैदराबाद: अनुभवी फिल्म निर्माता और अभिनेता भारतीराजा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री-एक्टर विजय, सूर्या मशहूर समेत कई सेलेब्स फिल्ममेकर भारतीराजा के घर उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने पहुंचे. इस दिग्गज डायरेक्टर के निधन से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. शोक व्यक्त करने वालों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर विजय, सूर्या, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और संगीतकार इलैयाराजा शामिल थे. ये हस्तियां भारतीराजा के के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. तमिल सिनेमा के सबसे मशहूर फिल्ममेकर्स में से एक, भारतीराजा का चेन्नई में उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण निधन हो गया. वे 85 साल के थे. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एस. जोसेफ विजय ने बुधवार को मशहूर फिल्ममेकर भारतीराजा को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने भारतीराजा को एक महान हस्ती बताते हुए कहा कि तमिल सिनेमा में उनका योगदान बेजोड़ रहेगा. सीएम ने चेन्नई में दिवंगत डायरेक्टर के घर जाकर उनके पार्थिव शरीर पर माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. साथ ही सीएम विजय ने अनाउंस किया है कि भारतीराजा को फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के सम्मान में उनके अंतिम संस्कार के दौरान राजकीय सम्मान दिया जाएगा.