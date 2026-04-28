Bharat Kapoor Prayer Meet: जानें कब और कहां होगी 'चंद्रकांता' फेम भरत कपूर की प्रार्थना सभा, नोट कर लें टाइम-वेन्यू
'चंद्रकांता' फेम भरत कपूर की प्रार्थना सभा की डिटेल्स सामने आ गई हैं. आइए जानें एक्टर की प्रार्थना सभा कब और कहां होगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 28, 2026 at 8:05 PM IST
हैदराबाद: 'चंद्रकांता' फेम एक्टर भरत कपूर का सोमवार, 27 अप्रैल को निधन हो गया. वे 80 वर्ष के थे. उन्होंने मुंबई में अपनी अंतिम सांस ली. एक्टर अवतार गिल, जिनका भारत कपूर के साथ गहरा जुड़ाव था, ने एएनआई को भरत कपूर के निधन की खबर की पुष्टि की. परिवार और करीबी साथियों द्वारा पुष्टि की गई इस खबर ने पूरे इंडस्ट्री में शोक की लहर जगा दी है. अब परिवार के लोगों ने एक्टर की प्रार्थना सभा का आयोजन रखा है.
भरत कपूर का मुंबई के सायन अस्पताल में दोपहर लगभग 3:30 बजे कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया. वह पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे. शाम तक अस्पताल के पास एक श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया. अब 30 अप्रैल को एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई है, जहां इंडस्ट्री के लोग, परिवार और दोस्त इकट्ठा होकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे.
जारी करे किए पोस्टर के अनुसार, दिवंगत एक्टर भरत कपूर की याद में 30 अप्रैल को मुंबई में एक प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है. भरत कपूर के परिवार के अनुसार, यह प्रार्थना सभा मुंबई स्थित 'नॉर्थ इंडियन एसोसिएशन' में शाम 5 बजे से 7 बजे तक आयोजित होगी.
एक्टर अवतार गिल ने एएनआई को भरत कपूर के निधन की खबर की पुष्टि की. उन्होंने बताया, 'वह पिछले दो-तीन दिनों से बीमार थे. वह घर पर ही थे. दोपहर करीब 3 बजे घर पर ही उनका निधन हो गया. मुझे उनके बेटे का फोन शाम करीब 4-4.30 बजे आया. उन्होंने काफी समय से काम करना बंद कर दिया था.'
वह अपनी दमदार सहायक भूमिकाओं और खलनायक के किरदारों के लिए मशहूर थे. उन्हें कई मशहूर हिंदी फिल्मों में देखा गया, जिनमें 'नूरी' (1979), 'राम बलराम' (1980), 'लव स्टोरी' (1981), 'बाजार' (1982), 'गुलामी' (1985), 'आखिरी रास्ता' (1986), 'सत्यमेव जयते' (1987), 'स्वर्ग' (1990), 'खुदा गवाह' (1992) और 'रंग' (1993) शामिल हैं.
उन्होंने 'बरसात' (1995), 'साजन चले ससुराल' (1996) और 'मीनाक्षी: ए टेल ऑफ़ थ्री सिटीज' (2004) जैसी फिल्मों में काम करना जारी रखा. फिल्मों के अलावा भरत कपूर ने टेलीविजन के लिए भी काम किया था. वह 'परंपरा,' 'राहत,' 'सांस,' 'अमानत,' 'तारा,' 'चुनौती,' और 'कहानी चंद्रकांता की' जैसे शो में नजर आए थे.