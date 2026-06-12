'भारत भाग्य विद्याता' X रिव्यू: कंगना रनौत के अभिनय की तारीफ, आतंकी हमलों के सीन ने दर्शकों के खड़े किए रोंगटे
कई फिल्म प्रेमियों ने उनकी भूमिका को हाल के सालों में उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक बताया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 12, 2026 at 12:24 PM IST
हैदराबाद: कंगना रनौत की नवीनतम फिल्म भारत भाग्य विद्याता आखिरकार सिनेमाघरों में आज 12 जून को आ गई है और सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है. 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान कामा अस्पताल की नर्सों की अनकही कहानी पर आधारित यह फिल्म असाधारण परिस्थितियों में आम लोगों के साहस और बलिदान को उजागर करती है. फिल्म देखने वाले शुरुआती दर्शकों ने X (पहले ट्विटर) पर अपनी राय साझा की है, जिनमें से कई ने भावनात्मक कहानी और दमदार अभिनय की सराहना की है.
भारत भाग्य विधाता X रिव्यू
भारत भाग्य विद्याता को लेकर शुरुआती प्रतिक्रियाएं काफी सकारात्मक रही हैं. X पर कई यूजर्स ने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा है कि इसने 2008 के आतंकी हमलों के दौरान मुंबई के कामा अस्पताल के गुमनाम नायकों पर ध्यान आकर्षित किया है. दर्शकों ने विशेष रूप से इसकी भावनात्मक कहानी और देशभक्तिपूर्ण विषय की सराहना की है.
कंगना रनौत के अभिनय को सबसे ज्यादा सराहना मिल रही है. कई फिल्म प्रेमियों ने उनकी भूमिका को हाल के सालों में उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक बताया है. शुरुआती समीक्षाओं में सहायक कलाकारों के काम की भी सराहना की गई है, जिन्होंने कहानी को गहराई प्रदान की है.
#BharatBhagyaVidhata - MOVIE REVIEW ⭐⭐⭐⭐ /5— Ravi Chaudhary (@BURN4DESIRE1) June 10, 2026
Delhi Chief Minister Rekha Gupta has appreciated Bharat Bhhagya Viddhaata and praised Kangana Ranaut's powerful performance.
This is not just a film it's a tribute to the unsung heroes of the 26/11 Mumbai terror attacks. The movie… pic.twitter.com/kmqS2YwsRJ
@KanganaTeam is once in a generation actor 🙌❤️#KanganaRanaut #BharatBhaggyaViddhata pic.twitter.com/5MnDv5JVYM— KRUX (@Krux31) June 12, 2026
एक अन्य यूजर ने लिखा, "फिल्म अच्छी है और कंगना रनौत ने बहुत अच्छा काम किया है. एक तीसरे यूजर ने लिखा, 'फिल्म अच्छी है, और कहानी भी बहुत बढ़िया है. किसी के भी अभिनय में कोई कमी नहीं है.
एक यूजर ने फिल्म के उस सीन के बारे में खुलकर बताया, जो सबसे अलग था, 'आतंकवादियों के अस्पताल में घुसने, सीढ़ियां चढ़ने और लोगों को मारने के लिए खोजने के सीन वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं. ये सीन आपको चिंता से भर देते हैं और शायद आप नाखून भी चबाने लगें, यह सोचकर कि आगे क्या भयानक होने वाला है. कसाब का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने उसे सटीक रूप से पेश करने में शानदार काम किया है, और आतंकवादियों के बीच के कम्यूनिकेशन इस अनुभव को और भी डरावना बना देते हैं.
Delhi: On film ‘Bharat Bhagya Vidhata’ starring actor Kangana Ranaut, A fan says, " film is very good and it has inspired a lot of people. because after a long time, a good movie has come..." pic.twitter.com/FBGDTKBZv5— IANS (@ians_india) June 12, 2026
REVIEW: Some stories entertain you but some but dome stories stay with you #BharatBhhagyaViddhaata does both.— Rahul Chauhan (@RahulCh9290) June 10, 2026
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Watched the film at a special screening in Delhi. It's a moving tribute to unsung heroes. Go prepared for laughter, tears & appreciation for those who chose… pic.twitter.com/EXl26YApcM
फिल्म भारत भाग्य विद्याता में अभिनय करने वाले सभी कलाकारों को अवार्ड दिया जाना चाहिए. वे सभी बहुत अच्छे हैं!!! पुराने कलाकारों के सलामी का वह सीन आज भी मेरी आंखों के सामने ताजा है. मनोज तापड़िया द्वारा निर्देशित यह फिल्म भावनाओं, रोमांच और देशभक्ति को मिलाकर एक ऐसी कहानी बयां करती है जिससे शायद बहुत से लोग परिचित न हों.
Delhi: On film ‘Bharat Bhagya Vidhata’ starring actor Kangana Ranaut, A fan says, " the film is good, and the story that has been taken up is very good. there is no lack in anyone’s acting..." pic.twitter.com/OlLGdTxz7J— IANS (@ians_india) June 12, 2026
Delhi: On film ‘Bharat Bhagya Vidhata’ starring actor Kangana Ranaut, A fan says, " the movie is good and kangana ranaut has done a very good job..." pic.twitter.com/uUVT4hWkQe— IANS (@ians_india) June 12, 2026
Every one who acted in the movie #bharatbhhagyaviddhaata should be awarded !! They all are so good !!! That salute scene of old guard still refresh in my eyes !!!— VAIBHAV SALONIA (@BhaktWine) June 12, 2026
भारत भाग्य विधाता के बारे में
भारत भाग्य विधाता मुंबई में 26/11 हमलों की सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक रोमांचक फिल्म है. कहानी उन डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल कर्मचारियों पर केंद्रित है जिन्होंने शहर के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक के दौरान मरीजों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली. आईएमडीबी के अनुसार, भारत भाग्य विधाता , उन अस्पताल कर्मचारियों की कहानी है जिन्होंने भारत में आतंकवादी हमलों के दौरान सशस्त्र हमलावरों द्वारा शहर पर किए गए हमलों के समय कामा अस्पताल के अंदर 400 लोगों की जान बचाई.