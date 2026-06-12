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'भारत भाग्य विद्याता' X रिव्यू: कंगना रनौत के अभिनय की तारीफ, आतंकी हमलों के सीन ने दर्शकों के खड़े किए रोंगटे

कंगना रनौत के अभिनय को सबसे ज्यादा सराहना मिल रही है. कई फिल्म प्रेमियों ने उनकी भूमिका को हाल के सालों में उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक बताया है. शुरुआती समीक्षाओं में सहायक कलाकारों के काम की भी सराहना की गई है, जिन्होंने कहानी को गहराई प्रदान की है.

भारत भाग्य विद्याता को लेकर शुरुआती प्रतिक्रियाएं काफी सकारात्मक रही हैं. X पर कई यूजर्स ने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा है कि इसने 2008 के आतंकी हमलों के दौरान मुंबई के कामा अस्पताल के गुमनाम नायकों पर ध्यान आकर्षित किया है. दर्शकों ने विशेष रूप से इसकी भावनात्मक कहानी और देशभक्तिपूर्ण विषय की सराहना की है.

हैदराबाद: कंगना रनौत की नवीनतम फिल्म भारत भाग्य विद्याता आखिरकार सिनेमाघरों में आज 12 जून को आ गई है और सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है. 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान कामा अस्पताल की नर्सों की अनकही कहानी पर आधारित यह फिल्म असाधारण परिस्थितियों में आम लोगों के साहस और बलिदान को उजागर करती है. फिल्म देखने वाले शुरुआती दर्शकों ने X (पहले ट्विटर) पर अपनी राय साझा की है, जिनमें से कई ने भावनात्मक कहानी और दमदार अभिनय की सराहना की है.

एक अन्य यूजर ने लिखा, "फिल्म अच्छी है और कंगना रनौत ने बहुत अच्छा काम किया है. एक तीसरे यूजर ने लिखा, 'फिल्म अच्छी है, और कहानी भी बहुत बढ़िया है. किसी के भी अभिनय में कोई कमी नहीं है.

एक यूजर ने फिल्म के उस सीन के बारे में खुलकर बताया, जो सबसे अलग था, 'आतंकवादियों के अस्पताल में घुसने, सीढ़ियां चढ़ने और लोगों को मारने के लिए खोजने के सीन वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं. ये सीन आपको चिंता से भर देते हैं और शायद आप नाखून भी चबाने लगें, यह सोचकर कि आगे क्या भयानक होने वाला है. कसाब का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने उसे सटीक रूप से पेश करने में शानदार काम किया है, और आतंकवादियों के बीच के कम्यूनिकेशन इस अनुभव को और भी डरावना बना देते हैं.

फिल्म भारत भाग्य विद्याता में अभिनय करने वाले सभी कलाकारों को अवार्ड दिया जाना चाहिए. वे सभी बहुत अच्छे हैं!!! पुराने कलाकारों के सलामी का वह सीन आज भी मेरी आंखों के सामने ताजा है. मनोज तापड़िया द्वारा निर्देशित यह फिल्म भावनाओं, रोमांच और देशभक्ति को मिलाकर एक ऐसी कहानी बयां करती है जिससे शायद बहुत से लोग परिचित न हों.

भारत भाग्य विधाता के बारे में

भारत भाग्य विधाता मुंबई में 26/11 हमलों की सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक रोमांचक फिल्म है. कहानी उन डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल कर्मचारियों पर केंद्रित है जिन्होंने शहर के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक के दौरान मरीजों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली. आईएमडीबी के अनुसार, भारत भाग्य विधाता , उन अस्पताल कर्मचारियों की कहानी है जिन्होंने भारत में आतंकवादी हमलों के दौरान सशस्त्र हमलावरों द्वारा शहर पर किए गए हमलों के समय कामा अस्पताल के अंदर 400 लोगों की जान बचाई.