सट्टेबाजी ऐप्स मामला: SIT के सामने पेश हुए तेलुगु स्टार विजय देवरकोंडा, 1 घंटे से ज्यादा चली पूछताछ

हैदराबाद: सीआईडी ​​(अपराध जांच विभाग) की स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने आज, 11 नवंबर को सट्टेबाजी ऐप्स मामले में तेलुगु स्टार विजय देवरकोंडा से पूछताछ की. हैदराबाद स्थित सीआईडी ​​कार्यालय में पुलिस की पुछताछ लगभग एक घंटे से ज्यादा समय तक चली.

पुलिस ने बताया कि विजय देवरकोंडा ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने से संबंधित मामलों के सिलसिले में मंगलवार को तेलंगाना सरकार की एसआईटी के समक्ष पेश हुए. अधिकारियों ने प्रतिबंधित सट्टेबाजी ऐप्स के प्रचार के मामले में विजय देवरकोंडा से पूछताछ की. उन्होंने प्रचार के लिए मिलने वाले पारिश्रमिक, कमीशन आदि के बारे में पूछताछ की.

अधिकारियों ने विजय से लगभग एक घंटे तक पूछताछ की. बताया जा रहा है कि विजय देवरकोंडा ने एसआईटी को बताया कि वह अब सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप्स का प्रचार नहीं करेंगे. जांच और पूछताछ के बाद, वह मीडिया को देखे बिना ही सीआईडी ​​कार्यालय के पिछले गेट से निकल गए.

सट्टेबाजी ऐप मामले में सीआईडी ​​की एसआईटी ने पहले विजय देवरकोंडा और एक्टर प्रकाश राज को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था. खबर है कि प्रकाश राज कल एसआईटी के सामने पेश हो सकते हैं. बिग बॉस फेम सिरी हनुमंथु भी मंगलवार को एसआईटी पूछताछ में पेश हो सकते हैं.