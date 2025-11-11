ETV Bharat / entertainment

सट्टेबाजी ऐप्स मामला: SIT के सामने पेश हुए तेलुगु स्टार विजय देवरकोंडा, 1 घंटे से ज्यादा चली पूछताछ

सट्टेबाजी ऐप्स मामले में तेलुगु एक्टर विजय देवरकोंडा से आज, सीआईडी की एसआईटी टीम ने पूछताछ की है.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 11, 2025 at 8:50 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: सीआईडी ​​(अपराध जांच विभाग) की स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने आज, 11 नवंबर को सट्टेबाजी ऐप्स मामले में तेलुगु स्टार विजय देवरकोंडा से पूछताछ की. हैदराबाद स्थित सीआईडी ​​कार्यालय में पुलिस की पुछताछ लगभग एक घंटे से ज्यादा समय तक चली.

पुलिस ने बताया कि विजय देवरकोंडा ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने से संबंधित मामलों के सिलसिले में मंगलवार को तेलंगाना सरकार की एसआईटी के समक्ष पेश हुए. अधिकारियों ने प्रतिबंधित सट्टेबाजी ऐप्स के प्रचार के मामले में विजय देवरकोंडा से पूछताछ की. उन्होंने प्रचार के लिए मिलने वाले पारिश्रमिक, कमीशन आदि के बारे में पूछताछ की.

अधिकारियों ने विजय से लगभग एक घंटे तक पूछताछ की. बताया जा रहा है कि विजय देवरकोंडा ने एसआईटी को बताया कि वह अब सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप्स का प्रचार नहीं करेंगे. जांच और पूछताछ के बाद, वह मीडिया को देखे बिना ही सीआईडी ​​कार्यालय के पिछले गेट से निकल गए.

सट्टेबाजी ऐप मामले में सीआईडी ​​की एसआईटी ने पहले विजय देवरकोंडा और एक्टर प्रकाश राज को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था. खबर है कि प्रकाश राज कल एसआईटी के सामने पेश हो सकते हैं. बिग बॉस फेम सिरी हनुमंथु भी मंगलवार को एसआईटी पूछताछ में पेश हो सकते हैं.

तेलुगु राज्यों के विभिन्न पुलिस थानों में सट्टेबाजी ऐप्स के संबंध में मामले दर्ज किए गए थे. बता दें, कि पुलिस ने सट्टेबाजी ऐप्स के प्रचार के लिए कई फिल्मी सितारों और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं. सीआईडी ​​ने राज्य भर में सट्टेबाजी ऐप्स के मामलों के रजिस्टेशन के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाई है.

इससे पहले, विजय देवरकोंडा सट्टेबाजी ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ में भी शामिल हुए थे. उन्होंने सिर्फ गेमिंग ऐप का विज्ञापन किया था. विजय देवरकोंडा ने कहा था कि गेमिंग ऐप्स और सट्टेबाजी ऐप्स में बहुत अंतर है.

उन्होंने कहा कि उन्होंने ईडी द्वारा मांगे गए खाते, कंपनी और लेन-देन की पूरी जानकारी दे दी है. विजय ने स्पष्ट किया कि उन्होंने उस ऐप का विवरण भी दिया, जिसका उन्होंने प्रचार किया था, और ईडी के अधिकारी उनकी जांच से संतुष्ट थे.

