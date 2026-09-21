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बंगाली और हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा मिठू मुखर्जी का निधन, कैंसर से लड़ रही थीं 'कोलकाता की रेखा'

मिठू मुखर्जी ( Special arrangement )

हैदराबाद: 'कोलकाता की रेखा' कही जाने वाली एक्ट्रेस मिठू मुखर्जी का 20 सितंबर को निधन हो गया. वह लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थीं. उन्हें हाल में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया थे. रविवार देर रात हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया. वह 71 साल की थीं. सुचित्रा सेन के बाद, वह इकलौती ऐसी लीडिंग एक्ट्रेस थीं जो कभी दोबारा कैमरे के सामने नहीं आईं. ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने मशहूर एक्ट्रेस मिठू मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी. एसोसिएशन के मुताबिक, मिठू मुखर्जी बंगाली और हिंदी फिल्मों की एक मशहूर एक्ट्रेस थीं उन्होंने 'शेष पर्बा' से फिल्मों में कदम रखा और 1970 और 1980 के दशक में भारतीय सिनेमा का एक जाना-माना और सम्मानित चेहरा बन गईं. उन्हें 'मर्जीना अब्दुल्ला', 'निशि कन्या', 'मौचक', 'स्वयंसिद्धा', 'होटल स्नो फॉक्स', 'भाग्यचक्र', 'संधि', 'फादर' और 'आश्रिता' जैसी बेहतरीन बंगाली फिल्मों में उनके यादगार अभिनय के लिए याद किया जाता है. उन्होंने 'खान दोस्त', 'सफेद झूठ', 'दिल्लगी' और 'दो लड़के दोनों कड़के' जैसी हिंदी फिल्मों में भी काम किया.