बंगाली और हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा मिठू मुखर्जी का निधन, कैंसर से लड़ रही थीं 'कोलकाता की रेखा'
बंगाली और हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा मिठू मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं रहीं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2026 at 3:39 PM IST
हैदराबाद: 'कोलकाता की रेखा' कही जाने वाली एक्ट्रेस मिठू मुखर्जी का 20 सितंबर को निधन हो गया. वह लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थीं. उन्हें हाल में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया थे. रविवार देर रात हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया. वह 71 साल की थीं. सुचित्रा सेन के बाद, वह इकलौती ऐसी लीडिंग एक्ट्रेस थीं जो कभी दोबारा कैमरे के सामने नहीं आईं.
ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने मशहूर एक्ट्रेस मिठू मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी. एसोसिएशन के मुताबिक, मिठू मुखर्जी बंगाली और हिंदी फिल्मों की एक मशहूर एक्ट्रेस थीं उन्होंने 'शेष पर्बा' से फिल्मों में कदम रखा और 1970 और 1980 के दशक में भारतीय सिनेमा का एक जाना-माना और सम्मानित चेहरा बन गईं.
उन्हें 'मर्जीना अब्दुल्ला', 'निशि कन्या', 'मौचक', 'स्वयंसिद्धा', 'होटल स्नो फॉक्स', 'भाग्यचक्र', 'संधि', 'फादर' और 'आश्रिता' जैसी बेहतरीन बंगाली फिल्मों में उनके यादगार अभिनय के लिए याद किया जाता है. उन्होंने 'खान दोस्त', 'सफेद झूठ', 'दिल्लगी' और 'दो लड़के दोनों कड़के' जैसी हिंदी फिल्मों में भी काम किया.
🕊️ AICWA Pays Tribute to Legendary Actress Mithu Mukherjee— All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) September 21, 2026
21 September 2026
Mithu Mukherjee was a celebrated Bengali and Hindi film actress who made her cinematic debut with Shesh Parba and went on to become a familiar and respected face of Indian cinema during the 1970s and… pic.twitter.com/lt9N9AfsAr
उनकी फिल्म 'दुजोने' (1984) के बॉक्स ऑफिस पर फ्लाप होने के बाद, उन्होंने छह साल का ब्रेक लिया. इसके बाद उन्होंने 'आश्रिता' (1990) से वापसी की, एक ऐसी फिल्म जिसकी कामयाबी ही उसकी पहचान है.
गौर करने वाली बात यह है कि मिठू ने 'आश्रिता' की प्रोड्यूसर के तौर पर भी कामयाबी हासिल की. इसके कुछ ही समय बाद, उन्होंने ग्लैमर की दुनिया से दूरी बना ली. आज अपनी अंतिम विदाई के समय भी, वह एक 'स्वयंसिद्धा' बनी हुई हैं, एक ऐसी महिला जो अपनी शर्तों पर जीती है और लाइमलाइट से दूर रहती हैं.
कहा जाता है कि अदाकारा ने अपने जीवन के आखिरी साल खुशी-खुशी बिताए. उन्होंने खाना पकाने के अपने शौक को पूरा किया और अपनी निजी रुचियों को आगे बढ़ाया. बंगाल आज उस खूबसूरत अभिनेत्री के लिए गम में डूबा है, जिसने 70 के दशक में बड़े-बड़े अभिनेताओं और दर्शकों, सभी का दिल जीत लिया था.
उनके निधन से पूरी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री गहरे सदमे और शोक में है. वह न केवल एक मशहूर अभिनेत्री थीं, बल्कि फिल्म जगत का एक अहम हिस्सा और फिल्म परिवार की एक चहेती सदस्य भी थीं. उनके जाने से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है.