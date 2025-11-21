'नास्तिक होना कोई अपराध नहीं', राम गोपाल वर्मा ने किया राजामौली को सपोर्ट, बोले- लोग जल रहे हैं
राजामौली ने अपनी फिल्म के एक इवेंट में कहा था कि वह भगवान में विश्वास नहीं करते, जिसके बाद वह ट्रोल हो गए थे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2025 at 5:19 PM IST
हैदराबाद: मशहूर फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर एस.एस राजामौली का उनके उस बयान पर सपोर्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह भगवान में विश्वास नहीं करते. राजामौली ने यह बयान उस वक्त दिया था, जब वह अपनी अपकमिंग फिल्म वाराणसी के ग्लोब ट्रॉटर इवेंट में बोल रहे थे. इस दौरान राजामौली ने हनुमान जी को लेकर भी कुछ ऐसी बात कही, जिससे हिंदू समाज के लोगों की भावना आहत हुई थी. राजामौली को भगवान पर दिए अपने बयान से चौतरफा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. हालांकि कुछ लोगों ने उन्हें सपोर्ट भी किया था. जिसमें एक नाम राम गोपाल वर्मा का भी जुड़ गया है.
In the context of all the venom being spewed by the so called believers on @ssrajamouli they should know that being an atheist in India is not a crime . Article 25 of the Constitution protects the right to not believe— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) November 21, 2025
So he has every right to say he doesn’t believe as much as the…
'नास्तिक होना कोई अपराध नहीं'
भूतिया फिल्मों के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने इस बाबत एक्स हैंडल पर लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर कर राजामौली को साथ दिया है. उन्होंने लिखा है, राजामौली को अपनी बात कहने का पूरा हक है, उनकी नास्तिकता पर आक्रोश धार्मिक चिंता से ज्यादा ईर्ष्या है. डायरेक्टर ने आगे कहा, अगर वह ईश्वर में विश्वास नहीं करते, तो पौराणिक फिल्में क्यों बनाते हैं? इस पर उन्होंने एक तर्क देते हुआ कहा, गैंगस्टर या हॉरर फिल्में बनाने वाले फिल्म निर्माता गैंगस्टर या भूत होने चाहिए'. डायरेक्टर आगे लिखते है, दरअसल, प्रॉब्लम यह है कि वह भगवान में विश्वास किए बिना ही सफल हो गए और इस बात से वो लोग डर गए हैं जो की रोज पूजा करने के बाद भी बुरी तरह असफल हो गए'.
डायरेक्टर ने आगे तर्क दिया कि राजामौली की नास्तिकता भगवान को चोट नहीं पहुंचाती, यह केवल उन लोगों को इन्सिक्योर फील कराती है, जो उनमें विश्वास करते हैं, भगवान ठीक है, राजामौली ठीक हैं, जय हनुमान.
क्या बोले थे राजामौली?
बीती 15 नवंबर को रामोजी फिल्म सिटी में हुए ग्लोब ट्रॉटर इवेंट में राजमौली ने कहा था. 'मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, मेरे पिता कोडुरी विश्व विजयेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हनुमान मेरा मार्गदर्शन करेंगे, जब ये गड़बड़ियां हुईं तो मुझे गुस्सा आ गया, क्या भगवान मेरी मदद इसी तरह कर रहे हैं?'.