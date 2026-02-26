ETV Bharat / entertainment

एक फिल्म साथ में कर लेते हैं क्या हो जाएगा..? लो हो गया, विजय-रश्मिका से पहले इन सेलेब्स को भी सेट पर हुआ था प्यार, रचाई शादी

अजय देवगन और काजोल ने पहली बार साल 1995 में आई फिल्म हलचल में काम किया था. वहीं, साल 1998 में आई फिल्म प्यार तो होना ही था के दौरान दोनों के खूब चर्चे हुए और इसी साल दोनों ने शादी कर ली थी.

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बीच फिल्म जंजीर की शूटिंग के वक्त प्यार शुरु हुआ और उसी साल (1973) में दोनों ने शादी रचा ली थी. कपल शादी से पहले लंदन जा रहा था, लेकिन बिग बी के पिता ने कहा कि पहले शादी करो और फिर जहां जाना है जाओ. बिग बी ने पिता की बात मानी और शादी रचा ली.

हैदराबाद: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना आज 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंध जाएंगे. विजय-रश्मिका राजस्थान के उदयपुर के एक शाही होटल में प्राइवेट सेरेमनी में शादी रचा रहे हैं, जहां करीबी लोग ही शिरकत करेंगे. विजय-रश्मिका ने साथ में कई फिल्में की हैं और इस दौरान दोनों को प्यार हो गया. कई कपल ने जिन्होंने साथ में फिल्म की और फिर शादी रचा ली. बात करेंगे उन सेलेब्स कपल की जो अपनी को-स्टार से शादी कर चुके हैं.

रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा

फिल्म मुझे मेरी कसम साल 2003 में रिलीज हुई थी. यह दोनों की साथ में पहली और करियर की भी पहली फिल्म थी. फिल्म का सेट हैदराबाद में लगा था, जहां दोनों की पहली मुलाकात हुई थी. जेनेलिया को लगा था कि रितेश एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो बहुत अकड़बाज होंगे, लेकिन जब एक्ट्रेस ने उनसे बात की तो, उनका सोचा सब गलत निकला. इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई. कपल ने साल 2012 में शादी रचाई और इनके अब दो बच्चे भी हैं.

सैफ अली खान और करीना कपूर

फिल्म टशन के सेट पर सैफ और करीना मिले थे. दोनों साथ में कई फिल्में कर चुके हैं, जिसमें ओमकारा, कुर्बान और एजेंट विनोद भी शामिल हैं. साल 2012 में करीना ने सैफ से शादी रचाई और फिर समय के साथ दो बच्चों की मां बनीं.

करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बसु



करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बसु की लव-स्टोरी साथ में पहली फिल्म करने के साथ शुरू हुई थी. कपल की साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म अलोन के बाद दोनों कभी अकेले नहीं रहे. करण-बिपाशा ने साल 2016 में शादी रचाई और घर बसा लिया था.

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण

फिल्म के सेट पर पहली मुलाकात और फिर प्यार, ऐसा ही कुछ रणवीर सिंह और दीपिका के साथ हुआ था. साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म गोलियों की रासलीला- रामलीला के सेट पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पहली बार मिले थे और यहां से इनमें नजदीकी बढ़ने लगी थी. फिर नवंबर 2018 में इटली में दोनों ने शादी रचा ली थी.

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी

बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत कपल में एक नाम सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी का भी आता है. साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म शेरशाह के सेट पर इनकी मुलाकात हुई, जो साल 2023 में शादी पर जाकर खत्म हुई. अब कपल की एक बेटी भी है और जिंदगी बहुत खुशहाल है.



रणबीर कपूर और आलिया भट्ट

आखिर में बात करेगे स्टार कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की. दोनों ने साल 2017 में फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिेग शुरू की थी और इसी दौरान दोनों एक-दूजे को दिल दे बैठे. साल 2022 में ही कपल ने शादी रचा ली थी और इसी साल इनकी जोड़ी की पहली फिल्म ब्रह्मास्त्र भी रिलीज हुई थी.



















