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'बटवारा 1947' vs 'आवारापन 2' एडवांस बुकिंग: क्या इस स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति पर भारी पड़ेगा रोमांस? जानें अब तक कितनी बिकी टिकटें

'बटवारा 1947' vs 'आवारापन 2' ( Poster )

हैदराबाद: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर एक दिलचस्प टक्कर देखने को मिलने वाली है. इसे लेकर फैंस के बीच भी काफी चर्चा हो रही है. हम सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' और इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' के बीच बॉक्स ऑफिस पर होने वाले क्लैश के बारे बात कर रहे हैं. अलग-अलग जॉनर की फिल्में होने के बावजूद, दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं. 'बटवारा 1947' एक पीरियड एक्शन फिल्म है, जिसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है. इसमें सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल, अली फजल वगैरह मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 1947 के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर आधारित है. गौरतलब है कि सनी देओल ने 'बटवारा 1947' के लिए 30 साल बाद राजकुमार संतोषी के साथ काम किया है. दूसरी ओर, इमरान हाशमी, दिशा पाटनी और शबाना आजमी की मुख्य भूमिकाओं वाली 'आवारापन 2', 2007 में रिलीज हुई फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल है. नितिन कक्कड़ की निर्देशित 'आवारापन 2' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें इमरान 'शिवम पंडित' के अपने किरदार को फिर से निभा रहे हैं. दोनों फिल्मों को लेकर बनी चर्चा को देखते हुए, मेकर्स ने एडवांस बुकिंग शुरू कर दी और इस बात को लेकर अटकलें तेज हैं कि प्री-सेल्स में कौन आगे चल रहा है.