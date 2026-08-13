'बटवारा 1947' vs 'आवारापन 2' एडवांस बुकिंग: क्या इस स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति पर भारी पड़ेगा रोमांस? जानें अब तक कितनी बिकी टिकटें
'बटवारा 1947' को 'आवारापन 2' से कड़ी टक्कर मिल रही है. एडवांस बुकिंग के मामले में इमरान हाशमी की फिल्म आगे चल रही है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 13, 2026 at 8:52 PM IST
हैदराबाद: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर एक दिलचस्प टक्कर देखने को मिलने वाली है. इसे लेकर फैंस के बीच भी काफी चर्चा हो रही है. हम सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' और इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' के बीच बॉक्स ऑफिस पर होने वाले क्लैश के बारे बात कर रहे हैं. अलग-अलग जॉनर की फिल्में होने के बावजूद, दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं.
'बटवारा 1947' एक पीरियड एक्शन फिल्म है, जिसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है. इसमें सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल, अली फजल वगैरह मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 1947 के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर आधारित है. गौरतलब है कि सनी देओल ने 'बटवारा 1947' के लिए 30 साल बाद राजकुमार संतोषी के साथ काम किया है.
दूसरी ओर, इमरान हाशमी, दिशा पाटनी और शबाना आजमी की मुख्य भूमिकाओं वाली 'आवारापन 2', 2007 में रिलीज हुई फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल है. नितिन कक्कड़ की निर्देशित 'आवारापन 2' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें इमरान 'शिवम पंडित' के अपने किरदार को फिर से निभा रहे हैं. दोनों फिल्मों को लेकर बनी चर्चा को देखते हुए, मेकर्स ने एडवांस बुकिंग शुरू कर दी और इस बात को लेकर अटकलें तेज हैं कि प्री-सेल्स में कौन आगे चल रहा है.
सैकनिल्क के अनुसार, 'बटवारा 1947' ने 13 अगस्त रात 8 बजे तक 8335 शो के लि ए 52,408 टिकट बेचकर 1.4 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, जबकि ब्लॉक सीटों के साथ कुल कलेक्शन 3.7 करोड़ रहा.
दूसरी ओर, 'आवारापन 2' ने 1,87,617 टिकटों की बिक्री और एडवांस बुकिंग से 5.71 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है, जबकि ब्लॉक सीटों के साथ कुल कलेक्शन 8.46 करोड़ रुपये रहा है.
'आवारापन 2' ने रेस में बढ़त हासिल की है. इमरान हाशमी की 2007 की मशहूर रोमांटिक-क्राइम ड्रामा फिल्म के इस सीक्वल की एडवांस बुकिंग के आंकड़े 'बटवारा 1947' के मुकाबले काफी बेहतर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि फिल्म की ओपनिंग-डे पर अभी ज्यादा डिमांड है.
ट्रेड एनालिस्ट रोहित जायसवाल का मानना है कि 'आवारापन 2' का पलड़ा भारी है और उन्हें उम्मीद है कि यह फिल्म 'बटवारा 1947' के मुकाबले कहीं बेहतर ओपनिंग करेगी. उनके अनुमान के मुताबिक, यह रोमांटिक गैंगस्टर ड्रामा अपनी ओपनिंग डे पर लगभग 20 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है, जबकि सब कुछ ठीक रहा तो 'बंटवारा 1947' 9 से 12 करोड़ रुपये के बीच कमा सकती है.