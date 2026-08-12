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'Batwara 1947' vs 'Awarapan 2': सनी देओल या इमरान हाशमी?, एडवांस बुकिंग किसकी फिल्म आगे? जानें यहां

वहीं, 'आवारापन 2' की एडवांस बुकिंग की बात करें तो सैकनिल्क के अनुसार, इमरान हाशमी की फिल्म ने दोपहर 3 बजे तक 3345 शो के लिए 46,935 टिकट बेच चुकी है. इसने अपने ओपनिंग डे के लिए एडवांस टिकट बिक्री से लगभग 1.63 करोड़ रुपये (ब्लॉक सीटों को छोड़कर) कमाए हैं. वहीं, ब्लॉक सीटों के साथ इसने 2.99 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

सैकनिल्क की शुरुआती ट्रैकिंग के अनुसार, 'बटवारा 1947' ने 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक 3157 शो के लिए 13,186 टिकट बेचे हैं. इसने ब्लॉक सीटों को छोड़कर लगभग 43.81 लाख रुपये की एडवांस बुकिंग की है. अगर ब्लॉक सीटों को जोड़ा जाए तो फिल्म ने 1.45 करोड़ रुपये की कमाई की है.

हैदराबाद: 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर एक दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि सनी देओल की 'बंटवारा 1947' और इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' एक ही दिन सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं. हालांकि दोनों फिल्मों को लेकर अलग-अलग वजहों से लोगों में दिलचस्पी है, लेकिन शुरुआती एडवांस बुकिंग के आंकड़े बताते हैं कि 'आवारापन 2' ने शुरुआती बढ़त बना ली है.

इस तरह, ब्लॉक सीटों को छोड़कर एडवांस बुकिंग कमाई के मामले में 'आवारापन 2', 'बंटवारा 1947' से लगभग तीन गुना आगे है. हालांकि, ये शुरुआती आंकड़े हैं और रिलीज की तारीख नजदीक आने पर इनमें काफी बदलाव हो सकता है.

'आवारापन 2' का एक बड़ा फायदा 2007 की ओरिजिनल फिल्म से जुड़ी पुरानी यादें हो सकता है. इमरान हाशमी का निभाया 'शिवम पंडित' का किरदार इस फ्रैंचाइजी की पहचान बन गया था, और लगभग दो दशक बाद इस किरदार में उनकी वापसी फैंस के आकर्षण का केंद्र बन सकती है.फ्रैंचाइजी की याद, इमरान हाशमी की लोकप्रियता और सीक्वल को लेकर उत्सुकता का मेल 'आवारापन 2' के लिए शुरुआती दिलचस्पी पैदा करने में मदद करता दिख रहा है.

'बटवारा 1947' एक पीरियड ड्रामा है जो 1947 के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर आधारित है. इस फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और अली फजल हैं, और इसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है.

यह फिल्म भारतीय इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में से एक के दौरान विस्थापन, पहचान, परिवार और इंसानियत जैसे विषयों को दिखाती है, इसलिए, बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन काफी हद तक रिलीज के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर कर सकता है. 'बटवारा 1947' के लिए सनी देओल के फैंस, फिल्म का विषय और इसकी शानदार कास्ट थिएटर तक दर्शकों को खींचने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.