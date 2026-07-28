'Batwara 1947' Trailer X Review: लोगों को कैसा लगा सनी देओल की फिल्म का ट्रेलर? किस डायलॉग ने जीता दिल, जानें
सनी देओल की फिल्म 'बटवारा 1947' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. आइए जानें सोशल मीडिया यूजर्स को ट्रेलर कैसा लगा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 28, 2026 at 4:20 PM IST
हैदराबाद: 'बंटवारा 1947' के मेकर्स ने आज, 28 जुलाई को अपनी आगामी फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है. सनी देओल और प्रीति जिंटा 25 साल के बाद 'बंटवारा 1947' के लिए एक साथ आए. ट्रेलर में दोनों की जबरदस्त केमिल्ट्री देखने को मिली है. लोगों ने सनी देओल की ज़बरदस्त देशभक्ति, राजकुमार संतोषी के निर्देशन, शबाना आजमी और प्रीति जिंटा के इमोशनल सीन की तारीफ की है.
'बंटवारा 1947' का ट्रेलर सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया के जरिए इसे रेटिंग दे रहे हैं. जहां कुछ लोगों को यह ट्रेलर जबरदस्त लगी है, वहीं कुछ ने सनी देओल को पुराने अवतार में देख नाखुश हुए हैं. हालांकि लोगों को ट्रेलर में दिखाए गए सीन और डायलॉग पसंद आए हैं. तो चलिए एक नजर डालें 'बंटवारा 1947' के ट्रेलर के एक्स-रिव्यू पर…
'बटवारा 1947' का एक्स ट्रेलर
एक एक्स हैंडल यूजर ने लिखा है, 'बटवारा 1947 एक बेहतरीन फिल्म है. मेरी तरफ से 5/5 स्टार्स. सनी देओल ने अपने करियर के सबसे दमदार डायलॉग्स में से एक बोला है. मां को हिंदू-मुस्लिम में मत बांटिए. मां, मां होती है. हर इंसान का पहला लफ्ज मां होता है. यह ट्रेलर एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला सिनेमाई अनुभव है. हर डायलॉग दमदार है, हर इमोशन असली लगता है, बैकग्राउंड स्कोर रोंगटे खड़े कर देता है, और एक्शन तो जबरदस्त है. अगर फिल्म इसी लेवल पर बनी रहती है, तो इसके घातक, घायल और दामिनी के बराबर या उनसे भी आगे निकलने का पूरा मौका है. यह उस तरह का सिनेमा है जो सालों तक दर्शकों के साथ रहता है. सनी देओल एक बार फिर बड़े पर्दे पर आग लगाने आ रहे हैं.'
#Batwara1947 is an absolute masterpiece! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 5/5 Stars from my side— Rahul Gupta (@RahulGupta25376) July 28, 2026
Sunny Deol delivers one of the most powerful dialogues of his career
माँ को हिन्दू-मुस्लिम में मत बाँटिए... माँ, माँ होती है। हर इंसान का पहला लफ़्ज़ माँ होता है। ❤️🇮🇳
This trailer is a… pic.twitter.com/83Y0q7BaGh
MANDIR TODNA ISLAM NAHI HAI 🔊— Siddhesh 👿 (@DeelipSiddhesh) July 28, 2026
The #Batwara1947 trailer looks fantastic Sunny Deol’s dialogue delivery is going to set the single screens on fire 🎬💥
Feels like They showed too much in trailer and BGM could be better, but no complaints—seated for FDFS 🙌#SunnyDeol…
Goosebumps, Goosebumps 💥💥💥#SunnyDeol Screen Presentation 💥#Batwara1947 Trailer Is Literally Fantastic and Fabulous, Can't Wait 💥 pic.twitter.com/JTJdq2EA4N— Filmy_Duniya (@nawa75436) July 28, 2026
एक ने लिखा है, 'मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है. बटवारा 1947 का ट्रेलर शानदार लग रहा है, सनी देओल की डायलॉग डिलीवरी सिंगल स्क्रीन पर आग लगा देगी. लगता है ट्रेलर में बहुत ज्यादा दिखाया गया है और बीजीएम बेहतर हो सकता था, लेकिन कोई शिकायत नहीं है. FDFS के लिए तैयार हूं.'
This Dialogue, This Scene Is Literally Blow Your Mind, Absolute Gossebumps 💥#Batwara1947 #SunnyDeol pic.twitter.com/TpFUd0up5R— Filmy_Duniya (@nawa75436) July 28, 2026
“Tu Mere Baap Ko Nahi Jaanta”— Joginder Tuteja (@Tutejajoginder) July 28, 2026
This line alone is gonna create ruptures in theatres with just the anticipation of #SunnyDeol arriving on the scene and roaring big time with #Batwara1947. There were huge expectations with the Sunny Deol and Rajkumar Santoshi combo returning with… pic.twitter.com/xjiFWksCuU
एक यूजर ने लिखा है, '"तू मेरे बाप को नहीं जानता" सिर्फ यही लाइन थिएटर में हंगामा मचा देगी, क्योंकि सनी देओल के आने और बटवारा 1947 के साथ धमाल मचाने का बेसब्री से इंतजार है. आमिर खान के प्रोडक्शन की इस फिल्म में सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी की वापसी से बहुत उम्मीदें थीं और अगर बटवारा 1947 का ट्रेलर कोई इशारा है तो जब ड्रामा और डायलॉगबाजी शुरू होगी तो थिएटर में दर्शकों का जोश और बढ़ जाएगा. फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होगी.'
#Batwara1947 TRAILER - 🔥💥🧨— Alex (@Alex_Cinephile) July 28, 2026
Rajkumar Santoshi is back 🔥 #SunnyDeol Roars like a lion 🥵, Another solid performance loading 🔥#PreityZinta & #ShabanaAzmi ji will be show stealer ❤️❤️🔥🔥#AliFazal , #KaranDeol and #AbhimanyuSingh Terrific 💥💥 pic.twitter.com/PE65ljW3rS
The trailer of Sunny Deol 's film #batwara1947 – which is based on Partition – is releasing today, and #SunnyDeol has dedicated it to every mother; one can imagine how emotional and powerful the story of this film is going to be. Truly heart-wrenching. pic.twitter.com/UreIHkEDax— Rahul Gupta (@RahulGupta25376) July 28, 2026
एक ने लिखा है, 'सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' – जो देश के बंटवारे पर आधारित है – का ट्रेलर आज रिलीज हुआ है. सनी देओल ने इसे हर मां को समर्पित किया है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म की कहानी कितनी भावुक और दमदार होगी. सचमुच दिल को झकझोर देने वाली.'
I just watched the #Batwara1947 trailer, and I'm completely blown away. ⭐ 5/5 Stars! 🔥— Rahul Gupta (@RahulGupta25376) July 28, 2026
This trailer is an absolute goosebumps machine. From the very first frame to the last, it keeps you completely hooked. #SunnyDeol 's action is explosive, and one of his dialogues is destined… pic.twitter.com/llt8YxQky6
Karan Deol delivers one of the most powerful dialogues in #Batwara1947 .— Rahul Gupta (@RahulGupta25376) July 28, 2026
Every word hits hard and leaves a lasting impact. His intensity, emotions, and screen presence make this moment truly unforgettable. 🔥🇮🇳
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Wo na Ghar dekhenge na sarhad, sidha ghus ke maarenge 🥵💥 pic.twitter.com/GNEU8ocKhh
एक यूजर ने सनी देओल के बेटे करण देओल की स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ की है. उन्होंने लिखा है, 'करण देओल ने बटवारा 1947 में सबसे दमदार डायलॉग में से एक बोला है. हर शब्द दिल को छू जाता है और एक गहरी छाप छोड़ता है. उनकी रफ्तार, इमोशन और स्क्रीन प्रेजेंस इस पल को सच में यादगार बना देती है.- "वो ना घर देखेंगे ना सरहद, सीधा घुस के मारेंगे".' एक ने लिखा है, 'बंटवारा 1947' का टाइटल कार्ड एकदम 'गदर' वाली वाइब देता है.
Title card of the year #batwara1947 pure Gadar vibe ..🔥🔥🔥#sunnydeol Rajkumar Santoshi @iamsunnydeol pic.twitter.com/gniodtXfKK— Prateek Sahu (@PrateekSahu25) July 28, 2026
'बटवारा 1947' के बारे में
'बटवारा 1947' 'जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ए नई' पर आधारित है. यह फ़िल्म पाकिस्तान के एक मुस्लिम परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बंटवारे के दौरान एक हिंदू महिला की रक्षा करता है. आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म 14 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का मुकाबला इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' से होगा.