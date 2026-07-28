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'Batwara 1947' Trailer X Review: लोगों को कैसा लगा सनी देओल की फिल्म का ट्रेलर? किस डायलॉग ने जीता दिल, जानें

सनी देओल की फिल्म 'बटवारा 1947' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. आइए जानें सोशल मीडिया यूजर्स को ट्रेलर कैसा लगा है.

Batwara 1947
'बटवारा 1947' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 28, 2026 at 4:20 PM IST

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हैदराबाद: 'बंटवारा 1947' के मेकर्स ने आज, 28 जुलाई को अपनी आगामी फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है. सनी देओल और प्रीति जिंटा 25 साल के बाद 'बंटवारा 1947' के लिए एक साथ आए. ट्रेलर में दोनों की जबरदस्त केमिल्ट्री देखने को मिली है. लोगों ने सनी देओल की ज़बरदस्त देशभक्ति, राजकुमार संतोषी के निर्देशन, शबाना आजमी और प्रीति जिंटा के इमोशनल सीन की तारीफ की है.

'बंटवारा 1947' का ट्रेलर सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया के जरिए इसे रेटिंग दे रहे हैं. जहां कुछ लोगों को यह ट्रेलर जबरदस्त लगी है, वहीं कुछ ने सनी देओल को पुराने अवतार में देख नाखुश हुए हैं. हालांकि लोगों को ट्रेलर में दिखाए गए सीन और डायलॉग पसंद आए हैं. तो चलिए एक नजर डालें 'बंटवारा 1947' के ट्रेलर के एक्स-रिव्यू पर…

'बटवारा 1947' का एक्स ट्रेलर

एक एक्स हैंडल यूजर ने लिखा है, 'बटवारा 1947 एक बेहतरीन फिल्म है. मेरी तरफ से 5/5 स्टार्स. सनी देओल ने अपने करियर के सबसे दमदार डायलॉग्स में से एक बोला है. मां को हिंदू-मुस्लिम में मत बांटिए. मां, मां होती है. हर इंसान का पहला लफ्ज मां होता है. यह ट्रेलर एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला सिनेमाई अनुभव है. हर डायलॉग दमदार है, हर इमोशन असली लगता है, बैकग्राउंड स्कोर रोंगटे खड़े कर देता है, और एक्शन तो जबरदस्त है. अगर फिल्म इसी लेवल पर बनी रहती है, तो इसके घातक, घायल और दामिनी के बराबर या उनसे भी आगे निकलने का पूरा मौका है. यह उस तरह का सिनेमा है जो सालों तक दर्शकों के साथ रहता है. सनी देओल एक बार फिर बड़े पर्दे पर आग लगाने आ रहे हैं.'

एक ने लिखा है, 'मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है. बटवारा 1947 का ट्रेलर शानदार लग रहा है, सनी देओल की डायलॉग डिलीवरी सिंगल स्क्रीन पर आग लगा देगी. लगता है ट्रेलर में बहुत ज्यादा दिखाया गया है और बीजीएम बेहतर हो सकता था, लेकिन कोई शिकायत नहीं है. FDFS के लिए तैयार हूं.'

एक यूजर ने लिखा है, '"तू मेरे बाप को नहीं जानता" सिर्फ यही लाइन थिएटर में हंगामा मचा देगी, क्योंकि सनी देओल के आने और बटवारा 1947 के साथ धमाल मचाने का बेसब्री से इंतजार है. आमिर खान के प्रोडक्शन की इस फिल्म में सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी की वापसी से बहुत उम्मीदें थीं और अगर बटवारा 1947 का ट्रेलर कोई इशारा है तो जब ड्रामा और डायलॉगबाजी शुरू होगी तो थिएटर में दर्शकों का जोश और बढ़ जाएगा. फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होगी.'

एक ने लिखा है, 'सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' – जो देश के बंटवारे पर आधारित है – का ट्रेलर आज रिलीज हुआ है. सनी देओल ने इसे हर मां को समर्पित किया है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म की कहानी कितनी भावुक और दमदार होगी. सचमुच दिल को झकझोर देने वाली.'

एक यूजर ने सनी देओल के बेटे करण देओल की स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ की है. उन्होंने लिखा है, 'करण देओल ने बटवारा 1947 में सबसे दमदार डायलॉग में से एक बोला है. हर शब्द दिल को छू जाता है और एक गहरी छाप छोड़ता है. उनकी रफ्तार, इमोशन और स्क्रीन प्रेजेंस इस पल को सच में यादगार बना देती है.- "वो ना घर देखेंगे ना सरहद, सीधा घुस के मारेंगे".' एक ने लिखा है, 'बंटवारा 1947' का टाइटल कार्ड एकदम 'गदर' वाली वाइब देता है.

'बटवारा 1947' के बारे में
'बटवारा 1947' 'जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ए नई' पर आधारित है. यह फ़िल्म पाकिस्तान के एक मुस्लिम परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बंटवारे के दौरान एक हिंदू महिला की रक्षा करता है. आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म 14 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का मुकाबला इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' से होगा.

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BATWARA 1947 TRAILER X REVIEW
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SUNNY DEOL
बटवारा 1947 ट्रेलर रिव्यू
BATWARA 1947 TRAILER X REVIEW

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