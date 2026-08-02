'बटवारा 1947' के प्रमोशनल टूर में सनी देओल करेंगे समाज के रियल लाइफ हीरोज को सम्मानित!
खबर है कि 'बटवारा 1947' के प्रमोशनल टूर के दौरान बॉलीवुड एक्टर सनी देओल हर शहर के रियल हीरो को सम्मानित करेंगे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 2, 2026 at 3:38 PM IST
हैदराबाद: आमिर खान प्रोडक्शंस की 'बटवारा 1947', जिसका निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है और जिसमें शबाना आजमी, सनी देओल और प्रीति जी जिंटा अहम किरदारों में हैं, 14 अगस्त 2026 यानी विभाजन दिवस पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. हाल ही में रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर लोगों को खूब पसंद आ रहा है. ट्रेलर में भारत के बंटवारे के दर्दनाक दौर की एक भावुक झलक देखने को मिली है.
आमिर खान प्रोडक्शंस की 'बटवारा 1947' इस साल की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्मों में से एक है. फिल्म के टीजर और पोस्टर्स ने पहले ही लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह बना दिया था, वहीं अब ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है. ट्रेलर ने बंटवारे के दर्द को जिस तरह दिखाया है, उसने फिल्म को लेकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी है.
फिल्म की टीम इस समय देश के कई शहरों में प्रमोशनल टूर कर रही है, जहां वह दर्शकों से मुलाकात कर रही है और रिलीज से पहले फिल्म को लेकर माहौल बना रही है. इसी बीच फिल्म से जुड़े एक करीबी सूत्र ने खुलासा किया है कि इस प्रमोशनल टूर के दौरान सनी देओल एक खास पहल करने वाले हैं, जो इस सफर को दर्शकों के लिए और भी खास और भावुक बना देगी.
सूत्र ने बताया, 'मेकर्स ने 'बटवारा 1947' के प्रमोशनल सिटी टूर के दौरान एक बहुत खास पहल की योजना बनाई है. हर शहर में सनी देओल उन लोगों को सम्मानित करेंगे, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर समाज के लिए कुछ अच्छा किया है. इस पहल के जरिए मेकर्स चाहते हैं कि फिल्म का यह सफर असल जिंदगी के साहस, इंसानियत और करुणा का भी जश्न बने.'
फिल्म के ट्रेलर ने दर्शकों के दिलों को गहराई से छुआ है. इसमें एक तरफ बंटवारे की दर्दनाक त्रासदी दिखाई गई है, तो दूसरी तरफ उन आम लोगों की हिम्मत और इंसानियत को भी सामने लाया गया है, जिन्होंने हिंसा के बीच भी उम्मीद और मानवता का साथ नहीं छोड़ा.
ट्रेलर रिलीज होने के बाद से सोशल मीडिया पर इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. दर्शक फिल्म को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं और इसकी भावुक कहानी, शानदार विजुअल्स और शबाना आजमी, सनी देओल, प्रीति जी जिंटा समेत पूरी स्टारकास्ट की दमदार परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
'बटवारा 1947' में शबाना आजमी, सनी देओल, प्रीति जी जिंटा, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह जैसे शानदार कलाकार नजर आएंगे. खास बात यह है कि करीब 30 साल बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है.
आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'बटवारा 1947' का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है. फिल्म का संगीत ए. आर. रहमान ने दिया है, जबकि इसके गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं. फिल्म को आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है. 'बटवारा 1947' दुनियाभर के सिनेमाघरों में 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी.