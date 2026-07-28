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बटवारा 1947: डायरेक्टर का खुलासा, फिल्म को बनाने में लगे 16 साल, भावुक होते हुए बताई ये शॉकिंग वजह

हैदराबाद: सनी देओल और प्रीति जिंटा स्टारर फिल्म बटवारा 1947 का आज 28 जुलाई को धांसू ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर में सनी देओल का गदर वाले तारा सिंह अवतार दिख रहा है. ट्रेलर में हिंदु-मुस्लिम टॉपिक के साथ-साथ दोनों देशों के लोगों के एक-दूजे की लाशें बिछाते नजर आ रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर राजस्थान के राजमंदिर सिनेमाघर से लॉन्च किया गया है, जहां फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी, सनी देओल, जावेद अख्तर, शबाना आजमी और करण सिंह देओल नजर आए. फिल्म से जुडे़ सभी लोगों ने अपने-अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और इसी दौरान फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने चौंकाने वाला खुलासा किया.

फिल्म को बनाने में कैसे लगे 16 साल ?

राजकुमार संतोषी ने बटवारा 1947 के ट्रेलर लॉन्च पर बहुत भावुक होते बताया कि उन्होंने इस फिल्म की कहानी साल 2010 में ही लिखनी शुरू कर दी थी और यह फिल्म बहुत पहले ही रिलीज हो जाती अगर इसे कोई प्रोड्यूसर मिल जाता. डायरेक्टर ने आगे बताया कि कई प्रोड्यूसर ने उनकी कहानी को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने यह कहानी एक्टर और प्रोड्यूसर आमिर खान को दिखाई तो उन्होंने फट से हां कर दिया. बता दें, फिल्म बटवारा 1947 आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही है. अपर्णा पुरोहित फिल्म की सह-निर्माता हैं. अब जब फिल्म पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज होने के लिए तैयार है, तो डायरेक्टर इसे अपना सपना सच होने जैसा मान रहे हैं.