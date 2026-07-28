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'बटवारा 1947' को बिना किसी कट के मिला A सर्टिफिकेट, आज रिलीज होगा सनी देओल की फिल्म का ट्रेलर

हैदराबाद: सनी देओल की भारत-पाकिस्तान बटवारे की कहानी को दिखाने वाली फिल्म बटवारा 1947 आजादी वाली महीने अगस्त में रिलीज होने जा रही है. इससे पहले फिल्म का आज 28 जुलाई को ट्रेलर रिलीज होगा. वहीं, फिल्ममेकर्स ने बताया है कि फिल्म बिना किसी सिंगल कट के सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है, लेकिन फिल्म को A सर्टिफिकेट मिला है. बटवारा 1947 से पहले सनी की कई फिल्मों को A सर्टिफिकेट मिला है. बटवारा 1947 के ट्रेलर रिलीज होने से पहले जानेंगे सनी देओल की उन फिल्मों के बारे में जिन्हें A रेटेड सर्टिफिकेट मिला है.

'बटवारा 1947' को बिना किसी कट के मिला A सर्टिफिकेट (Sunny Deol Post)

फिल्म का मिला A रेटेड सर्टिफिकेट

बता दें, फिल्म बटवारा 1947 आगामी 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज होने जा रही है. फिल्म में सनी देओल और प्रीति जिंटा अहम रोल में हैं. अन्य कलाकारों में सनी देओल के बेटे करण देओल, एक्टर अली फजल और अभिमन्यू सिंह जैसे स्टार नजर आने वाले हैं. फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है और आमिर खान फिल्म के निर्माता है. राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी ने घायल, दामिनी और घातक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. अब बटवारा 1947 कितनी हिट होती है, यह तो 14 अगस्त को ही पता चलेगा. फिल्म को A (एडल्ट) सर्टिफिकेट मिला है, जिससे इसे 18 या उससे अधिक उम्र के लोग ही देख सकते हैं.