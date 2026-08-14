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'आवारापन 2' Vs 'बटवारा 1947' X रिव्यू: सनी देओल या इमरान हाशमी, किसकी फिल्म है पैसा वसूल? जानें

बटवारा 1947 और आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है. आइए जानें दोनों फिल्मों को दर्शकों से कैसा रिस्पॉन्स मिला है.

Batwara 1947 and Awarapan 2
'बटवारा 1947' /'आवारापन 2', (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 14, 2026 at 2:21 PM IST

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हैदराबाद: सनी देओल की पीरियड ड्रामा 'बटवारा 1947' और इमरान हाशमी की जबरदस्त थ्रिलर 'आवारापन 2' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले मूवी लवर्स ने फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी राय साझा करना शुरू कर दिया है. जहां सनी देओल की फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है, वहीं आवारापन 2 को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.

'बटवारा 1947' एक्स रिव्यू
'बटवारा 1947' को शुरुआती रिस्पॉन्स काफी हद तक पॉजिटिव है, हालांकि कुछ दर्शकों फिल्म में कुछ कमी भी मिली है. कुछ दर्शकों को सनी देओल और शबाना आजमी की एक्टिंग बेहतरीन लगी. हालांकि कुछ रिएक्शन में फिल्म के फर्स्ट हाफ और स्क्रीनप्ले की आलोचना की गई है.

एक दूसरे ने सनी देओल को लेकर अपनी राय शेयर करते हुए लिखा है, 'बटवारा1947 रिव्यू- ब्लॉकबस्टर. सनी देओल जबरदस्त वापसी के साथ बड़े पर्दे पर लौटे हैं. बटवारा बहुत उम्मीदों पर खरा उतरा है. इसमें सब कुछ है- ड्रामा, इमोशन, एक्शन. करण देओल ने बहुत अच्छा काम किया है और प्रीति जिंटा और शबाना आजमी ने भी.'

एक यूजर ने लिखा है, 'बटवारा 1947 जरूर देखें फिल्म पार्टीशन के समय की भावनाओं और इंसानियत की जबरदस्त कहानी. कितनी खूबसूरत फिल्म है.' यूजर ने फिल्म को 'मास्टरपीस' बताते हुए 5 रेटिंग की है.

एक यूजर ने फिल्म को 2 स्टार रेटिंग देते हुए लिखा है, 'बहुत ज्यादा चिल्लाना, सनी देओल बहुत ज्यादा मोनोलॉग और बहुत ज्यादा मेलोड्रामा पर निर्भर हैं, जो थका देने वाला लगता है. पुरानी और धीमी: कहानी पुरानी लगती है, जिसका दूसरा भाग धीमा है और पहले से पता है. '

एक यूजर ने लिखा है, 'मुझे उम्मीद नहीं थी कि फिल्म खत्म होने के बाद भी बटवारा 1947 मेरे साथ इतना रहेगा. मैं हमेशा की तरह सनी देओल के पावर मोमेंट्स की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जिन सीन के बारे में मैं अभी भी सोच रहा हूं, वे शांत सीन हैं. सिकंदर धीरे-धीरे माई को अपनी मां के रूप में देखने लगता है, यह बहुत खूबसूरती से किया गया है. सनी की आंखें वहां ज्यादातर काम करती हैं.'

'आवारापन 2' एक्स रिव्यू
'आवारापन' के कल्ट फेवरेट बनने के लगभग दो दशक बाद, इमरान हाशमी एक और इमोशनल चैप्टर के लिए शिवम पंडित को वापस लाए हैं. शुरुआती फैंस के रिएक्शन और सोशल मीडिया रिव्यू आने शुरू हो गए हैं. एक एक्स हैंडल यूजर ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'भाई स्टार्टिंग के 20 मिनट ही इतने एंगेजिंग हैं, आप इमोशनली शिवम पंडित के साथ कनेक्ट हो जाओगे.'

एक यूजर ने इमरान हाशमी की फिल्म को 5 में 4 स्टार देते हुए लिखा, रेटिंग- 'आवारापन2 एक इमोशनल और इंटेंस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जैसा लगता है. डार्क माहौल, दमदार परफॉर्मेंस, सोलफुल म्यूजिक, और प्यार और कुर्बानी की थीम इसे सच में उम्मीद जगाने वाला बनाती हैं. आवारापन की दुनिया में एक जबरदस्त वापसी, इमोशन और गहराई से भरपूर.'

एक ने लिखा है, 'एक दमदार और इमोशनल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस. कहानी, परफॉर्मेंस, म्यूजिक और पूरा माहौल आवारापन 2 को देखने में बहुत दिलचस्प बनाते हैं. इमोशन, एक्शन और इंटेंसिटी का एकदम सही मेल.'

'आवारापन 2' और 'बटवारा 1947' का ओपनिंग कलेक्शन
सैकनिल्क के अनुसार, 'आवारापन 2' इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग करने की उम्मीद कर रही है, इमरान हाशमी और दिशा पटानी स्टारर इस फिल्म के पहले दिन लगभग 20 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन करने का अनुमान है. फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर ही 2.85 लाख से ज्यादा टिकट बेच दिए हैं, जिससे प्री-सेल्स में लगभग 8.57 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. वहीं सनी देओल की फिल्म की बात करें तो 'बटवारा 1947' से पहले दिन 10-12 करोड़ रुपये कमाने की उम्मीद है. अगर रिव्यू और वर्ड ऑफ़ माउथ अच्छे रहे, तो यह वीकेंड तक 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है.

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BATWARA 1947 X REVIEWS
BATWARA 1947 AWARAPAN 2 X REVIEWS

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