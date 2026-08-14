'आवारापन 2' Vs 'बटवारा 1947' X रिव्यू: सनी देओल या इमरान हाशमी, किसकी फिल्म है पैसा वसूल? जानें
बटवारा 1947 और आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है. आइए जानें दोनों फिल्मों को दर्शकों से कैसा रिस्पॉन्स मिला है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 14, 2026 at 2:21 PM IST
हैदराबाद: सनी देओल की पीरियड ड्रामा 'बटवारा 1947' और इमरान हाशमी की जबरदस्त थ्रिलर 'आवारापन 2' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले मूवी लवर्स ने फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी राय साझा करना शुरू कर दिया है. जहां सनी देओल की फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है, वहीं आवारापन 2 को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.
#Batwara1947 REVIEW— Aamir 2100cr SRK 1100cr (@Rancho119) August 13, 2026
BLOCKBUSTER.#SunnyDeol returns to the big screen with a vengeance.
Batwara lives up to massive expectations.
Has it all : drama, emotions, action
Karan deol does very well and so do preity zinta & shabana azmi.
Verdict - watch this , Skip #Awarapan2 pic.twitter.com/AX2e8g9U1S
'बटवारा 1947' एक्स रिव्यू
'बटवारा 1947' को शुरुआती रिस्पॉन्स काफी हद तक पॉजिटिव है, हालांकि कुछ दर्शकों फिल्म में कुछ कमी भी मिली है. कुछ दर्शकों को सनी देओल और शबाना आजमी की एक्टिंग बेहतरीन लगी. हालांकि कुछ रिएक्शन में फिल्म के फर्स्ट हाफ और स्क्रीनप्ले की आलोचना की गई है.
#Batwara1947 Must watch movie 🎥 Powerful storytelling of emotions, humanity during the partition period.such a beautiful movie.— Nishan Singh (@NishanRai_) August 14, 2026
Masterpiece ⭐⭐⭐⭐⭐@iamsunnydeol @realpreityzinta #karandeol @AKPPL_Official pic.twitter.com/V91QPzLmJi
एक दूसरे ने सनी देओल को लेकर अपनी राय शेयर करते हुए लिखा है, 'बटवारा1947 रिव्यू- ब्लॉकबस्टर. सनी देओल जबरदस्त वापसी के साथ बड़े पर्दे पर लौटे हैं. बटवारा बहुत उम्मीदों पर खरा उतरा है. इसमें सब कुछ है- ड्रामा, इमोशन, एक्शन. करण देओल ने बहुत अच्छा काम किया है और प्रीति जिंटा और शबाना आजमी ने भी.'
#Batwara1947 Review— ▕⃝⃤ℌ𝔞𝔩𝔣 𝔟𝔩𝔬𝔬𝔡 𝔭𝔯𝔦𝔫𝔠𝔢 (@hlfbldme) August 14, 2026
⭐⭐☆☆☆ (2/5)
Too Much Shouting : Sunny Deol relies heavily on high-volume monologues and over-the-top melodrama, which feels exhausting.
OutDated & Slow: The storyline feels stuck in the past, with a slow second half and predictable. pic.twitter.com/7V3uwcPAwi
एक यूजर ने लिखा है, 'बटवारा 1947 जरूर देखें फिल्म पार्टीशन के समय की भावनाओं और इंसानियत की जबरदस्त कहानी. कितनी खूबसूरत फिल्म है.' यूजर ने फिल्म को 'मास्टरपीस' बताते हुए 5 रेटिंग की है.
I liked that #Batwara1947 made me uncomfortable before it made me emotional. Sikandar and Hamida both make choices in the first half that frustrated me. Nobody is presented as morally perfect. But as their fear, displacement and insecurity start making sense, you judge them… pic.twitter.com/uQwZLRjCZ9— Mukul jee 🇮🇳 (@imukuljee) August 14, 2026
एक यूजर ने फिल्म को 2 स्टार रेटिंग देते हुए लिखा है, 'बहुत ज्यादा चिल्लाना, सनी देओल बहुत ज्यादा मोनोलॉग और बहुत ज्यादा मेलोड्रामा पर निर्भर हैं, जो थका देने वाला लगता है. पुरानी और धीमी: कहानी पुरानी लगती है, जिसका दूसरा भाग धीमा है और पहले से पता है. '
एक यूजर ने लिखा है, 'मुझे उम्मीद नहीं थी कि फिल्म खत्म होने के बाद भी बटवारा 1947 मेरे साथ इतना रहेगा. मैं हमेशा की तरह सनी देओल के पावर मोमेंट्स की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जिन सीन के बारे में मैं अभी भी सोच रहा हूं, वे शांत सीन हैं. सिकंदर धीरे-धीरे माई को अपनी मां के रूप में देखने लगता है, यह बहुत खूबसूरती से किया गया है. सनी की आंखें वहां ज्यादातर काम करती हैं.'
Bhai Starting k 20 Min hi Itne Engagging Hai Aap Emotionally Shivam Pandit k Saath Connect Ho Jaoge🔥🔥🔥🔥💯💯💯💯💯🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #Emraanhashmi #Awarapan2 #trending pic.twitter.com/bcCx4PntgS— VASU KAPOOR ( Filmydunniyaaa ) (@moviereview1684) August 14, 2026
'आवारापन 2' एक्स रिव्यू
'आवारापन' के कल्ट फेवरेट बनने के लगभग दो दशक बाद, इमरान हाशमी एक और इमोशनल चैप्टर के लिए शिवम पंडित को वापस लाए हैं. शुरुआती फैंस के रिएक्शन और सोशल मीडिया रिव्यू आने शुरू हो गए हैं. एक एक्स हैंडल यूजर ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'भाई स्टार्टिंग के 20 मिनट ही इतने एंगेजिंग हैं, आप इमोशनली शिवम पंडित के साथ कनेक्ट हो जाओगे.'
⭐️⭐️⭐️½ #Awarapan2 — 3.5/5#Awarapan2 is a high-voltage commercial winner that does justice to the legacy of the cult original. #NitinKakkar proves himself a skilled and assured storyteller, delivering an edge-of-the-seat action drama while taking the #AWARAPAN brand forward… pic.twitter.com/VGTTYyzoUE— MASS (@Freak4Salman) August 14, 2026
एक यूजर ने इमरान हाशमी की फिल्म को 5 में 4 स्टार देते हुए लिखा, रेटिंग- 'आवारापन2 एक इमोशनल और इंटेंस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जैसा लगता है. डार्क माहौल, दमदार परफॉर्मेंस, सोलफुल म्यूजिक, और प्यार और कुर्बानी की थीम इसे सच में उम्मीद जगाने वाला बनाती हैं. आवारापन की दुनिया में एक जबरदस्त वापसी, इमोशन और गहराई से भरपूर.'
#Rating-⭐⭐⭐⭐/5#Awarapan2 looks like an emotional and intense cinematic experience. The dark atmosphere, powerful performances, soulful music, and themes of love and sacrifice make it feel truly promising. A strong comeback to the world of Awarapan—full of emotions and depth pic.twitter.com/WpEa4GTp9E— 𝑹𝑲 (@RKSRKIAN) August 14, 2026
एक ने लिखा है, 'एक दमदार और इमोशनल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस. कहानी, परफॉर्मेंस, म्यूजिक और पूरा माहौल आवारापन 2 को देखने में बहुत दिलचस्प बनाते हैं. इमोशन, एक्शन और इंटेंसिटी का एकदम सही मेल.'
⭐️⭐️⭐️⭐️½ Awarapan 2 — Movie Review— jitendra ghoshi (@ItsJitendrazzz) August 14, 2026
A powerful and emotional cinematic experience! ❤️🔥 The story, performances, music, and overall atmosphere make Awarapan 2 a deeply engaging watch. A perfect blend of emotion, action, and intensity.
Rating: 4.5/5 ⭐ #Emraanhashmi #Awarapan2 pic.twitter.com/AMxN5gLyDS
'आवारापन 2' और 'बटवारा 1947' का ओपनिंग कलेक्शन
सैकनिल्क के अनुसार, 'आवारापन 2' इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग करने की उम्मीद कर रही है, इमरान हाशमी और दिशा पटानी स्टारर इस फिल्म के पहले दिन लगभग 20 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन करने का अनुमान है. फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर ही 2.85 लाख से ज्यादा टिकट बेच दिए हैं, जिससे प्री-सेल्स में लगभग 8.57 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. वहीं सनी देओल की फिल्म की बात करें तो 'बटवारा 1947' से पहले दिन 10-12 करोड़ रुपये कमाने की उम्मीद है. अगर रिव्यू और वर्ड ऑफ़ माउथ अच्छे रहे, तो यह वीकेंड तक 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है.