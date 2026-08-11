Advance Booking: 'बटवारा 1947' और 'आवारापन 2' में एकतरफा मुकाबला?, सनी या इमरान किसकी फिल्म आगे, जानें
'बटवारा 1947' और 'आवारापन 2' स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दोनों एक-दूजे के सामने रिलीज होने जा रही है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 11, 2026 at 3:05 PM IST
हैदराबाद: इंडिपेंडेंस वीक में सिनेमाघरों में बॉलीवुड से दो बड़ी फिल्में आमिर खान प्रोडक्शंस की ‘बंटवारा 1947’ और इमरान हाशमी की आवारापन 2 आगामी 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही है. यह दोनों फिल्में इस साल भारतीय सिनेमा की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से हैं. दोनों ही फिल्मों की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. दर्शकों को दोनों ही फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है. अब देखना होगा कि कौनसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती है.
बटवारा 1947 एडवांस बुकिंग
जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज डेट करीब आ रही है, ‘बंटवारा 1947’ की एडवांस बुकिंग अब सिनेमाघरों में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है. दर्शक अपनी टिकट बुक करके सीट पक्की कर सकते हैं और इस दमदार कहानी को बड़े पर्दे पर देख सकते हैं. शानदार परफॉर्मेंस और इमोशनल कहानी के साथ बनी यह फिल्म दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ने की उम्मीद है.
Early advance booking is making it look like a one-sided affair in clash 😬 No battle at all 🫠#Awarapan2 #Batwara1947 pic.twitter.com/l5rmsDWFNT— $@M (@SAMTHEBESTEST_) August 11, 2026
सैकनिल्क की मानें तो बटवारा 1947 ने 11 अगस्त दोपहर 2 बजे तक 2D में 907 शोज के लिए 1843 टिकट सेल कर दिए हैं. ऑल इंडिया में फिल्म 5.01 लाख रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म ने दिल्ली में सबसे ज्यादा 1.14 लाख रुपये, मुंबी में 55.08 हजार, पुणे में 4.02 रुपये, अहमदाबाद में 53.4 हजार रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. देश के ज्यादातर शहरों में बटवारा 1947 की टिकटों की खूब सेल हो रही है.
आवारापन 2 की एडवांस बुकिंग
दूसरी तरफ सीरियल किसर इमरान हाशमी स्टारर फिल्म आवारापन 2 का क्रेज दर्शकों में ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि फिल्म एडवांस बुकिंग सेल के मामले में बटवारा 1947 से आगे चल रही है.सैकनिल्क के अनुसार आवारापन 2 ने 11 अगस्त दोपहर 2 बजे तक 2D में 975 शोज के लिए 5589 टिकट सेल कर 16.74 लाख रुपये कमा लिए हैं. फिल्म ने दिल्ली-एनसीआर में सबसे ज्यादा 4.85 लाख रुपये, मुंबई में 2.01 हजार, पुणे में 73.16 रुपये, बेंगलुरु में 75.5 हजार रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है.
🚨 THIS IS THE COMEBACK EMRAAN HASHMI DESERVED! 🖤🔥#Awarapan2 is reportedly showing strong advance bookings, with opening-day tracking already flirting with the ₹15Cr+ mark. 💥— Arvind Chaudhary (@ArvindUpdates) August 11, 2026
The most exciting part? The film is creating a strong mass theatrical pull even before release. 👀…
#Awarapan2 Day 1 Advance (India)— 𝐍IKHIL (@NikhilPoojary01) August 11, 2026
Gross: 0.71 Cr
Net: 0.60 Cr
Full fledged bookings start today. 🙌
(#Batwara1947 - 0.28 Cr) pic.twitter.com/WvNQKXZY7S
‘बटवारा 1947’ में शबाना आजमी, सनी देओल, प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह जैसे शानदार कलाकार नजर आएंगे. फिल्म करीब तीन दशक बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की मच अवेटेड जोड़ी को फिर से साथ लेकर आ रही है. वहीं, आवारापन 2 में इमरान हाशमी और दिशा पटानी लीड रोल में नजर आने वाले हैं. खास बात यह है कि दोनों ही फिल्मों में शबाना आजमी नजर आने वाली हैं.
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