ETV Bharat / entertainment

'जख्म लगे तो मेडल समझना.. मौत दिखे तो...' 'बैटल ऑफ गलवान' का धांसू टीजर रिलीज, सलमान खान का दिखा डेयरिंग अंदाज, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

हैदराबाद: सलमान खान ने आज 27 दिसंबर को अपने 60वें बर्थडे पर फैंस को गिफ्ट दे दिया है. आज 27 दिसंबर की दोपहर तीन बजे सलमान खान ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर शेयर कर फैंस को जश्न मनाने का बड़ा मौका दिया है. बैटल ऑफ गलवान के टीजर के साथ-साथ फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है. बैटल ऑफ गलवान के लिए फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करना पडे़गा. चलिए जानते हैं कब रिलीज होगी फिल्म बैटल ऑफ गलवान और देखते हैं कैसा इसका टीजर.

बैटल ऑफ गलवान का टीजर सलमान खान के धांसू सीन और डायलॉग से शुरू होता है. सलमान खान टीजर में कह रहे हैं, 'जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना, और कहना, बिरसा मुंडा की जय, बजरंग बली की जय, भारत माता की जय'. इतना कहने के बाद सलमान खान आर्मी की वर्दी में स्लो मोशन में चलते दिखते हैं और बैकग्राउंड में राष्ट्रगान की ट्यून बजती है, जो देशभक्ति का जज्बा जगाने का काम करती है. अगले सीन में सलमान खान चीन को लाल आंख दिखाते दिख रहे हैं और हाथ में लकड़ी का बड़ा टुकड़ा लेकर चीन की आर्मी से भिड़ने की पॉजिशन में खड़े हो जाते हैं. यह सीन शरीर में रोंगटे खड़े करने वाला है. बता दें, फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होने जा रही है.

'बैटल ऑफ गलवान' फिल्म में सलमान खान, गलवान घाटी झड़प के शहीद हुए भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल बी. संतोष बाबू की भूमिका निभा रहे हैं, जो उनकी एक गंभीर और चुनौतीपूर्ण आर्मी रोल है, जिसमें वह देश के लिए बलिदान देने वाले एक सैनिक के रूप में दिखेंगे. फिल्म का निर्देशन अपूर्व लखिया ने किया है और फिल्म में सलमान खान की हीरोइन चित्रागंदा सिंह होंगी.

बैटल ऑफ गलवान से डरी अल्फा

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ स्टारर वुमन स्पाई फिल्म अल्फा पहले 17 अप्रैल को रिलीज होनी थी और अब यशराज की फिल्म सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से भिड़ने के मूड में नहीं है. अब अल्फा 17 अप्रैल को रिलीज नहीं होगी. अल्फा के मेकर्स जल्द ही फिल्म की नई रिलीज डेट जारी करेंगे.