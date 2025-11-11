ETV Bharat / entertainment

'बसंती इन कुत्तों के सामने...', धर्मेंद्र के 10 दमदार फिल्मी डायलॉग, इनमें से आपको कितने याद है?

धर्मेंद्र अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने दमदार डायलॉग से भी जाने जाते हैं. आइए देखते हैं ही-मैन के ये डायलॉग.

धर्मेंद्र के 10 दमदार फिल्मी डायलॉग (Screen Grab)
Published : November 11, 2025 at 5:15 PM IST

Published : November 11, 2025 at 5:15 PM IST

हैदराबाद: हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र बीते छह दशक से भी ज्यादा समय से अभिनय की दुनिया में एक्टिव है. उनकी पर्सनैलिटी, उनका स्टाइल और उनकी डायलॉग डिलीवरी दर्शकों का मनोरंजन करती आ रही है. धर्मेंद्र ने अब तक के अपने लंबे फिल्म करियर में एक से एक हिट फिल्म दी है, जिसमें शोले, सत्यकाम, चरस और प्रतिज्ञा शामिल हैं. धर्मेंद्र अपनी फिल्मों में डायलॉग्स से भी बहुत मशहूर हुए हैं. बात करेंगे उनकी फिल्मों के इन 10 दमदार डलयॉग की, जो आज भी दर्शकों के रोंगटे खड़े कर सकते हैं.

'कुत्ते...कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा'

यह डायलॉग है हिंदी सिनेमा की अमर फिल्म शोले (1975) का, जिसमें धर्मेंद्र ने वीरू का रोल किया था. फिल्म में अमिताभ बच्चन उनके दोस्त जय बने थे. धर्मेंद्र ने यह डायलॉग फिल्म के विलेन गब्बर (अमजद खान) के लिए बसंती (हेमा मालिनी ) से बोला था.

बसंती इन कुत्तों के सामने मच नाचना

यह डायलॉग फिल्म शोले का है, जो आज भी पॉपुलर है और लोग इस पर खूब फन करते हैं. रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी फिल्म शोले ने अपनी कमाई और थिएटर पर लंबे समय तक बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है.

जो डर गया, समझो मर गया

शोले में गब्बर के बोलने से पहले धर्मेंद्र ने यह डायलॉग फिल्म फूल और पत्थर (1966) में बोला था. इस फिल्म में उनकी हीरोइन मीना कुमारी थी, जो एक्टर को बेइंतहा प्यार करती थी.

ना मैं गिरता हूं, ना मुझे कोई गिरा सकता है, मैं इंसान हूं पत्थर नहीं

साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म लोफर में धर्मेंद्र ने इस दमदार डायलॉग को बोला था. इस फिल्म में उनकी हीरोइन मुमताज थी और फिल्म का निर्देशन ए भीमसिंह ने किया था.

मर्द बनने के लिए शरीर नहीं, हिम्मत चाहिए

धर्मेंद्र के फिल्मी करियर की टॉप हिट फिल्मों में से एक धर्म वीर (1977) भी है. इस फिल्म में धर्मेंद्र का धर्म का रोल हमेशा याद रहेगा. जितेंद्र ने फिल्म में धर्मेंद्र के दोस्त की भूमिका निभाई थी.

मैं शराबी नहीं हूं, बस थोड़ा दर्द पीता हूं

असित सेन के निर्देशन में बनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म शराफत (1970) में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी दिखी थी. फिल्म के गाने तो हिट ही थे और धर्मेंद्र का यह डायलॉग भी बहुत हिट हुआ था.

बड़ा आदमी वो नहीं होता, जिसके पास पैसा होता है, बड़ा आदमी वो होता है, जिसके पास दिल हो

धर्मेंद्र के शुरुआती करियर में रिलीज हुई फिल्म अनपढ़ (1962) को मोहन कुमार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में माला सिन्हा भी थीं. यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें एक्टर ने दीपक एम नाथ का रोल किया था.

हम दोस्ती में बात करते हैं, दुश्मनी में नहीं

थ्रिलर एक्शन फिल्म यकीन (1969) धर्मेंद्र का खास फिल्मों में से एक है. धर्मेंद्र और शर्मिला टैगौर स्टारर फिल्म को ब्रिज सदाना ने डायरेक्ट किया था.

दिल भी है दर्द भी है, और दोनों के बीच मैं हूं

धर्मेंद्र का यह रोमांटिक डायलॉग है, फिल्म ड्रीम गर्ल का, जिसमें ही-मैन के साथ उनकी पत्नी हेमा मालिनी नजर आई थीं. साल 1977 में रिलीज हुई ये रोमांटिक थ्रिलर फिल्म एक्टर की हिट फिल्मों में शामिल है,.

'मुझे लोगों ने हीरो बनाया. पर मैं तो सिर्फ इंसान बनना चाहता हूं'

यह डायलॉग धर्मेंद्र की असली जिंदगी का है. धर्मेंद्र ने अपने इंटरव्यू में यह बात कही थी, जो किसी फिल्मी डायलॉग से कम नहीं हैं. धर्मेंद्र आज भी मानते हैं कि आज वह जो भी कुछ भी हैं, बस अपने फैंस की बदौलत हैं. इसलिए वह इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद भी खुद को जनता और जमीन से जोड़े रखते हैं. आपको बता दें, धर्मेंद्र को कविताओं का बहुत शौक हैं और उनके इंस्टाग्राम पर उनकी कई कविताओं की वीडियो हैं.

