बारामती प्लेन क्रैश: सिर्फ अजित पवार ही नहीं, इस सुपरस्टार के लिए भी पायलट शांभवी पाठक ने उड़ाया था प्राइवेट जेट, देखें फोटो

अजित पवार की मौत के बाद प्लेन की पायलट शांभवी पाठक की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वह एक सुपरस्टार संग दिख रही हैं.

Shambhavi Pathak
शांभवी पाठक (@RoshanKrRaii)
Published : January 29, 2026 at 8:38 PM IST

हैदराबाद: बारामती विमान दुर्घटना ने देशभर के लोगों को हिलाकर रख दिया है. इस हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत चार अन्य लोगों की मौत हो गई, जिनमें प्लेन की कैप्टन शांभवी पाठक भी शामिल थीं. बारामती विमान दुर्घटना के बाद सोशल मीडिया पर कैप्टन शांभवी पाठक की पुरानी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

इन हस्तियों के लिए शांभवी ने उड़ाए थे प्लेन
अजित पवार के लिए प्लेन उड़ाने वाली पायलट शांभवी पाठक की मौत पर हर कोई चर्चा कर रहा है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वह एक प्राइवेट जेट के पास बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के साथ पोज देती नजर आ रही हैं.

कई वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि शांभवी ने पहले बिजनेस एविएशन में अपने काम के तहत आमिर खान के लिए प्राइवेट प्लेन उड़ा चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के लिए भी प्लेन उड़ाया था.

शांभवी पाठक का अंतिम संस्कार
गुरुवार, 29 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली में, बारामाती प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाली लीयरजेट 45 की को-पायलट कैप्टन शांभवी पाठक का अंतिम संस्कार किया गया. परिवार के सदस्य और रिश्तेदार लोधी श्मशान घाट में शांभवी का अंतिम संस्कार किया. इस मौके पर सभी परिवार और रिश्तेदारों की आंखे नम होती दिखीं.

Captain Shambhavi Pathak Last Rites
शांभवी पाठक को अंतिम विदाई देता परिवार का सदस्य (IANS)
Captain Shambhavi Pathak Last Rites
शांभवी पाठक को अंतिम विदाई देता परिवार (IANS)
Captain Shambhavi Pathak Last Rites
शांभवी पाठक की अंतिम विदाई पर नम होती परिवार की आंखें (IANS)
Captain Shambhavi Pathak Last Rites
शांभवी पाठक को श्रद्धांजलि देते लोग (IANS)
Captain Shambhavi Pathak Last Rites
शांभवी पाठक की अंतिम विदाई पर भावुक हुआ परिवार (IANS)

शांभवी की दादी का बयान
इस घटना के बाद पायलट शांभवी पाठक की दादी मीरा पाठक ने बताया कि इस घटना से उन्हें गहरा सदमा लगा और वह डर गई हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें इस घटना के बारे में अपने बेटे से पता चला.

मीडिया से बात करते हुए मीरा पाठक ने कहा, 'मुझे इस घटना के बारे में सुबह करीब 11 बजे पता चला. मेरे छोटे बेटे ने मुझे बताया. मैं डर गई, मैंने कल ही उसके पिता से पूछा था कि वह कहां है, और उसके पिता ने मुझे बताया था कि वह मुंबई गई है. मैं उससे 12 अक्टूबर को मिली थी. वह क्लास 4-5 तक हमारे साथ रही. उसके बाद वह दिल्ली चली गई. शांभवी के माता-पिता दिल्ली में रहते हैं. उसका एक छोटा भाई है.'

Captain Shambhavi Pathak Last Rites
शांभवी पाठक को श्रद्धांजलि देते लोग (IANS)

शांभवी की दादी ने बताया कि उनकी पोती उन्हें प्यार से 'चीनी' कहकर पुकारती थी. मीरा पाठक के मुताबिक, शांभवी के पिता एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर और उसके दादा एयरफोर्स में ग्राउंड स्टाफ थे. उसके पिता मीराज उड़ाते हैं. वह पहले ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में पोस्टेड थे. शांभवी ने यही से ट्रेनिंग ली थी.

बारामती प्लेन क्रैश
शांभवी पाठक, बारामती प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के साथ मारे गए चार लोगों में से एक थीं. प्लेन रनवे के पास क्रैश हो गया, जिससे चार्टर्ड प्लेन में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक फ्लाइट अटेंडेंट और दो पायलट शामिल थे.

संपादक की पसंद

