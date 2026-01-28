बारामती प्लेन क्रैश: कौन-सा था अजित पवार का फेवरेट गाना? इस सिंगर ने किया खुलासा, कहा- लगातार 2 घंटे...
महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार का आज प्लेन क्रैश में निधन हो गया. एक सिंगर ने उनके फेवरेट गाने का खुलासा किया है.
हैदराबाद: महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की अचानक मौत ने देशभर के लोगों को हिलाकर रख दिया है. अजित पवार की मौत बुधवार सुबह (28 जनवरी) को महाराष्ट्र के बारामती में लैंडिंग की कोशिश करते समय उनके चार्टर्ड विमान के क्रैश होने से हुई थी. सिंगर राहुल वैद्य ने महाराष्ट्र के अजित पवार को दिल से श्रद्धांजलि देते हुए, उसके पसंदीदा गानों के बारे में बताया.
सिंगर राहुल वैद्य ने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की अचानक मौत पर दुख जताया है. उन्होंने अपनी आखिरी मुलाकात को भी याद किया, और बताया कि कैसे पवार लगभग दो घंटे तक बिना रुके एक के बाद एक अपने पसंदीदा गाने सुनते रहे.
बुधवार, 28 जनवरी को राहुल वैद्य ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अजित पवार किसी कार्यक्रम का आनंद लेते दिख रहे हैं. वीडियो को साझा करते हुए राहुल ने कैप्शन में लिखा है, 'यह 6 दिसंबर 2025 की बात है, जब अजित दादा लगातार करीब 2 घंटे तक एक के बाद एक अपने पसंदीदा गाने सुनाने की रिक्वेस्ट करते रहे. मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह उनसे मेरी आखिरी मुलाकात होगी.'
राहुल वैद्य ने आगे लिखा है, 'एक असमय विदाई जो अवास्तविक और बहुत पर्सनल लगती है. अजित दादा पवार बहुत जल्दी चले गए, हमेशा याद रहेंगे. आपकी आत्मा को शांति मिले, दादा. ओम शांति.' वीडियो में अजित पवार राहुल वैद्य की आवाज में 'ओ मेरे दिल के चैन' गाने का आनंद लेते हुए और गाने के साथ-साथ गाते हुए दिख रहे हैं.
राहुल वैद्य के अलावा, बॉलीवुड एक्टर, अक्षय कुमार, संजय दत्त, विवेक ओबेरॉय, कंगना रनौत समेत कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने अजित पवार के प्लेन क्रैश में मौत पर दुख जताया है. कई सेलेब्स ने इस हादसे को शॉकिंग भी बताया है.
महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार की मौत के बाद तीन दिन के राजकीय शोक का एलान किया है. उनका अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह 11 बजे होगा. यह हादसा पुणे जिले के बारामती इलाके में लैंडिंग की कोशिश के दौरान हुआ.
शुरुआती रिपोर्टों में बताया गया था कि विमान में सवार सभी लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. हालांकि, बाद में यह पुष्टि हुई कि कोई भी जीवित नहीं बचा है. पवार के साथ दो अन्य लोग (एक पीएसओ और एक अटेंडेंट) और दो क्रू मेंबर भी विमान में सवार थे.