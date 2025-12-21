ETV Bharat / entertainment

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर बवाल, स्वरा भास्कर, मुनव्वर फारूकी समेत इन सेलेब्स ने उठाई आवाज, बोले- भयानक और खौफनाक

स्टैंडअप कॉमेडियन ने लोगों से आवाज उठाने और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए एक साथ आने का आह्वान किया है. उन्होंने अपने पोस्ट के आखिरी में लिखा है, 'आवाज उठाओ और दोषियों को फांसी दिलवाओ.'

मुनव्वर फारूकी मुनव्वर फारूकी ने भी एक्स हैंडल पर बांग्लादेश मॉब लिंचिंग मामले पर आवाज उठाते हुए लिखा है, 'बांग्लादेश से आ रहे भयानक फुटेज और लिंचिंग वीडियो देखकर मुझे घिन आती है और इंसानों पर सवाल उठाने का मन करता है. धर्म की रक्षा कर रहे हैं? ये लोग और कुछ नहीं बल्कि अमानवीय राक्षस हैं. और दुनिया चुपचाप देख रही है.'

एक्ट्रेस ने एक न्यूज का पोस्ट साझा किया है और कैप्शन में लिखा है, 'बहुत ही भयानक और खौफनाक. बांग्लादेश में एक हिंदू आदमी को पीट-पीटकर मार डाला गया. हम कैसी भयानक दुनिया में रहते हैं. अगर आपको लगता है कि आपका भगवान अपने नाम पर मारने के लिए कहता है, तो शुरुआत खुद से करो. शर्मनाक और डरावना.'

स्वरा भास्कर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपनी बेबाक आवाज के लिए जानी जाती हैं. वह अक्सर बड़े मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं. रविवार को उन्होंने उस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी, जिस पर बहुत कम सेलेब्स ने आवाज उठाया है. स्वरा ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ आवाज उठाते हुए पोस्ट साझा किया है.

हैदराबाद: बांग्लादेश से सामने आई चौंकाने वाली तस्वीरों और वीडियो ने दुनिया भर में हंगामा मचा दिया है. एक्टिविस्ट शरीफ उस्मान हादी की मौत को लेकर चल रही उथल-पुथल के बीच, एक हिंदू युवक को बीच सड़क पर भीड़ ने बेरहमी से मार डाला और उसे आग के हवाले कर दिया. इस घटना के परेशान करने वाले फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जहां कई लोगों ने इस घटना की निंदा की है, वहीं एंटरटेनमेंट की दुनिया के लोगों ने भी इस घटना के खिलाफ आवाज उठाई है. रविवार, 21 दिसंबर को, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, कॉमेडियन-एक्टर मुनव्वर फारूकी समेत कई सितारों ने इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए इसे 'बर्बर' बताया है.

ममता शंकर

बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग की घटना पर भारतीय एक्ट्रेस और डांसर ममता शंकर ने कहा, 'जहां भी कोई किसी दूसरे पर अत्याचार करता है, वह गलत है. हिंसा कभी भी मंजूर नहीं है, और सभी को प्यार और सद्भाव से रहना चाहिए.'

राजीव अदातिया

बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट राजीव अदातिया ने भी एक बयान जारी कर दया की अपील की. राजीव ने एक्स हैंडल पर बांग्लादेश की घटना पर दुख जाहिर करते हुए लिखा है, 'बांग्लादेश में जो हो रहा है, वह मेरा दिल तोड़ रहा है. मैं हमेशा इंसानियत के लिए खड़ा रहा हूं, चाहे वह गाजा हो, यूक्रेन हो, या दुनिया में कहीं और हो. लेकिन बांग्लादेश में मैं जो देख रहा हूं, वह सच में बहुत भयानक है. लोगों पर सिर्फ हिंदू होने की वजह से हमला किया जा रहा है.'

राजीव ने दुनिया में शांति की बात करते हुए आगे लिखा है, 'दुनिया को शांति चाहिए. कोई भी धर्म हमें दूसरों को उनके विश्वास की वजह से नुकसान पहुंचाना या खत्म करना नहीं सिखाता. यह सब बंद होना चाहिए. हमें याद रखना चाहिए कि, असल में, हम सब एक ही इंसानियत का हिस्सा हैं. हम चाहे जिसकी भी पूजा करें, हर धर्म में एक आम बात है प्यार, दया और एक-दूसरे के लिए इज्जत. आइए इस सच्चाई को अपनाएं और नफरत के खिलाफ खड़े हों.'

पवन कल्याण

साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण, टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी भी बांग्लादेश में हिंदु युवक के साथ हुए बर्बरता पर अपनी बात रख चुके हैं. पवन कल्याण ने एक्स हैंडल पर एक लंबा नोट साझा किया था, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की उत्पति से लेकर वहां हिंदुओं के साथ हुई बर्बरता पर प्रकाश डाला है.

देवोलीना भट्टाचार्जी

देवोलीना भट्टाचार्जी ने एक्स हैंडल पर 19 दिसंबर को एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा को टैग करते हुए लिखा है, 'अगर यह विजुअल असम और पूरे भारत में हर बांग्लादेशी पर कार्रवाई करने के लिए काफी नहीं है... तो आपका बुरा हाल होने वाला है. हिमंता बिस्वा, असम को इन गंदगी और दीमकों से आजाद कराइए.'

देवोलीना ने 20 दिसंबर को एक बार फिर पोस्ट की और लिखा, 'वे खुद को शांतिप्रिय बताते हैं. असल में वे दिन-ब-दिन और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं. यह सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान या भारत तक ही सीमित नहीं है. बल्कि लगभग पूरी दुनिया में ये बदमाश, आतंकवादी अपना असली रंग दिखा रहे हैं कि वे असल में कौन हैं. सीधे शब्दों में कहें तो कलयुग के राक्षस और शैतान.'