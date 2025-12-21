बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर बवाल, स्वरा भास्कर, मुनव्वर फारूकी समेत इन सेलेब्स ने उठाई आवाज, बोले- भयानक और खौफनाक
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर स्वरा भास्कर, मुनव्वर फारूकी समेत अन्य सेलेब्स की प्रतिक्रिया आई है. आइए इस पर सेलेब्स क्या कहते हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 21, 2025 at 5:21 PM IST|
Updated : December 21, 2025 at 5:26 PM IST
हैदराबाद: बांग्लादेश से सामने आई चौंकाने वाली तस्वीरों और वीडियो ने दुनिया भर में हंगामा मचा दिया है. एक्टिविस्ट शरीफ उस्मान हादी की मौत को लेकर चल रही उथल-पुथल के बीच, एक हिंदू युवक को बीच सड़क पर भीड़ ने बेरहमी से मार डाला और उसे आग के हवाले कर दिया. इस घटना के परेशान करने वाले फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जहां कई लोगों ने इस घटना की निंदा की है, वहीं एंटरटेनमेंट की दुनिया के लोगों ने भी इस घटना के खिलाफ आवाज उठाई है. रविवार, 21 दिसंबर को, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, कॉमेडियन-एक्टर मुनव्वर फारूकी समेत कई सितारों ने इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए इसे 'बर्बर' बताया है.
स्वरा भास्कर
एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपनी बेबाक आवाज के लिए जानी जाती हैं. वह अक्सर बड़े मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं. रविवार को उन्होंने उस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी, जिस पर बहुत कम सेलेब्स ने आवाज उठाया है. स्वरा ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ आवाज उठाते हुए पोस्ट साझा किया है.
एक्ट्रेस ने एक न्यूज का पोस्ट साझा किया है और कैप्शन में लिखा है, 'बहुत ही भयानक और खौफनाक. बांग्लादेश में एक हिंदू आदमी को पीट-पीटकर मार डाला गया. हम कैसी भयानक दुनिया में रहते हैं. अगर आपको लगता है कि आपका भगवान अपने नाम पर मारने के लिए कहता है, तो शुरुआत खुद से करो. शर्मनाक और डरावना.'
मुनव्वर फारूकी
मुनव्वर फारूकी ने भी एक्स हैंडल पर बांग्लादेश मॉब लिंचिंग मामले पर आवाज उठाते हुए लिखा है, 'बांग्लादेश से आ रहे भयानक फुटेज और लिंचिंग वीडियो देखकर मुझे घिन आती है और इंसानों पर सवाल उठाने का मन करता है. धर्म की रक्षा कर रहे हैं? ये लोग और कुछ नहीं बल्कि अमानवीय राक्षस हैं. और दुनिया चुपचाप देख रही है.'
स्टैंडअप कॉमेडियन ने लोगों से आवाज उठाने और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए एक साथ आने का आह्वान किया है. उन्होंने अपने पोस्ट के आखिरी में लिखा है, 'आवाज उठाओ और दोषियों को फांसी दिलवाओ.'
Horrible footages and lynching videos from bangaldesh makes me sick and question humans— munawar faruqui (@munawar0018) December 21, 2025
Protecting religion ?
These people are nothing but
inhumane monsters
and the world is watching in silence.
Speak and make culprits hang.
ममता शंकर
बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग की घटना पर भारतीय एक्ट्रेस और डांसर ममता शंकर ने कहा, 'जहां भी कोई किसी दूसरे पर अत्याचार करता है, वह गलत है. हिंसा कभी भी मंजूर नहीं है, और सभी को प्यार और सद्भाव से रहना चाहिए.'
Kolkata, West Bengal: On the Bangladesh mob lynching, Indian actress and dancer Mamata Shankar says, “Wherever anyone commits atrocities against others, it is wrong. Violence is never acceptable, and everyone should live with love and harmony.” pic.twitter.com/SkF0hGuDZz— IANS (@ians_india) December 21, 2025
राजीव अदातिया
बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट राजीव अदातिया ने भी एक बयान जारी कर दया की अपील की. राजीव ने एक्स हैंडल पर बांग्लादेश की घटना पर दुख जाहिर करते हुए लिखा है, 'बांग्लादेश में जो हो रहा है, वह मेरा दिल तोड़ रहा है. मैं हमेशा इंसानियत के लिए खड़ा रहा हूं, चाहे वह गाजा हो, यूक्रेन हो, या दुनिया में कहीं और हो. लेकिन बांग्लादेश में मैं जो देख रहा हूं, वह सच में बहुत भयानक है. लोगों पर सिर्फ हिंदू होने की वजह से हमला किया जा रहा है.'
💔💔💔 pic.twitter.com/9K9qzgbzMl— Rajiv Adatia (@TheRajivAdatia) December 21, 2025
राजीव ने दुनिया में शांति की बात करते हुए आगे लिखा है, 'दुनिया को शांति चाहिए. कोई भी धर्म हमें दूसरों को उनके विश्वास की वजह से नुकसान पहुंचाना या खत्म करना नहीं सिखाता. यह सब बंद होना चाहिए. हमें याद रखना चाहिए कि, असल में, हम सब एक ही इंसानियत का हिस्सा हैं. हम चाहे जिसकी भी पूजा करें, हर धर्म में एक आम बात है प्यार, दया और एक-दूसरे के लिए इज्जत. आइए इस सच्चाई को अपनाएं और नफरत के खिलाफ खड़े हों.'
पवन कल्याण
साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण, टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी भी बांग्लादेश में हिंदु युवक के साथ हुए बर्बरता पर अपनी बात रख चुके हैं. पवन कल्याण ने एक्स हैंडल पर एक लंबा नोट साझा किया था, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की उत्पति से लेकर वहां हिंदुओं के साथ हुई बर्बरता पर प्रकाश डाला है.
A PRAYER FOR THE SOUL OF DIPU CHANDRA DAS— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) December 19, 2025
History remembers sacrifice. But today, the soil that was once liberated with Indian blood is being stained with the blood of innocent minorities.
In 1971, our Indian Armed Forces stood for the oppressed. Our brave soldiers didn’t…
देवोलीना भट्टाचार्जी
देवोलीना भट्टाचार्जी ने एक्स हैंडल पर 19 दिसंबर को एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा को टैग करते हुए लिखा है, 'अगर यह विजुअल असम और पूरे भारत में हर बांग्लादेशी पर कार्रवाई करने के लिए काफी नहीं है... तो आपका बुरा हाल होने वाला है. हिमंता बिस्वा, असम को इन गंदगी और दीमकों से आजाद कराइए.'
If this visual is not enough to crackdown each and every bangldeshi in assam & in india… then you r doomed. Bloody shitholes.. @himantabiswa Free assam from these dirt & termites https://t.co/y9ICDrYN0l— Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) December 19, 2025
And then they claim to be peacefull. Actually they r just becoming pissfull day by day. Not limited to bangladesh , pakistan or india. But almost all over the world these rasicals , terrorists are just showing true colours of who actually they are. Simply Monsters & Demons of… https://t.co/j1IyJtsJP9— Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) December 20, 2025
देवोलीना ने 20 दिसंबर को एक बार फिर पोस्ट की और लिखा, 'वे खुद को शांतिप्रिय बताते हैं. असल में वे दिन-ब-दिन और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं. यह सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान या भारत तक ही सीमित नहीं है. बल्कि लगभग पूरी दुनिया में ये बदमाश, आतंकवादी अपना असली रंग दिखा रहे हैं कि वे असल में कौन हैं. सीधे शब्दों में कहें तो कलयुग के राक्षस और शैतान.'