बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या का मामला: दीपू चंद्र दास की मौत पर आग बबूला हुईं श्रीदेवी की बेटी, बोलीं- यह बर्बरता...

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के मामले पर बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर की प्रतिक्रिया आई है. एक्ट्रेस ने इस लंबा-चौड़ा नोट लिखा है.

Janhvi Kapoor
जाह्नवी कपूर/बांग्लादेश हिंसा (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 25, 2025 at 7:46 PM IST

3 Min Read
मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हुई हत्या के खिलाफ आवाज उठाई है. गुरुवार, (25 दिसंबर, 2025) को श्री ने एक लंबा नोट लिखकर इस घटना की निंदा की. साथ ही इसे उन्होंने बर्बरता और बहुत ही अमानवीय हिंसा बताया है.

जाह्नवी कपूर ने बांग्लादेश में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या पर बात की, जिसे पेड़ से बांधकर पीटा गया और फिर आग लगा दी गई. इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए जाह्नवी कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक डिटेल नोट शेयर किया. उन्होंने अपने नोट की शुरुआत में युवक का नाम लेते हुए लिखा है, 'दीपू चंद्र दास. बांग्लादेश में जो हो रहा है, वह बर्बरता है.'

Janhvi Kapoor
जाह्नवी कपूर का पोस्ट (Instagram)

जाह्नवी कपूर ने अपने नोट में लिखा है, 'यह नरसंहार है और यह कोई अकेली घटना नहीं है. अगर आपको उसके अमानवीय सार्वजनिक लिंचिंग के बारे में नहीं पता है, तो इसके बारे में पढ़ें, वीडियो देखें, सवाल पूछें. और अगर इन सबके बावजूद आपको गुस्सा नहीं आता, तो यही पाखंड हमें तबाह कर देगा, इससे पहले कि हमें पता चले.'

सांप्रदायिक भेदभाव और इंसानियत के बारे में जिक्र करते हुए एक्ट्रेस आगे लिखती हैं, 'हम दुनिया के दूसरी तरफ की चीजों पर रोते रहेंगे, जबकि हमारे अपने भाई-बहन जलाकर मार दिए जाएंगे. सांप्रदायिक भेदभाव और उग्रवाद, किसी भी रूप में, चाहे हम पीड़ित हों या अपराधी, इसे सामने लाना और इसकी निंदा करना जरूरी है, इससे पहले कि हम अपनी इंसानियत भूल जाएं.'

सो रहे लोगों को जगाते हुए धड़क एक्ट्रेस ने आखिरी में लिखा है, 'हम मोहरे हैं जो मानते हैं कि हम एक अदृश्य रेखा के दोनों ओर रहते हैं. इसे पहचानें. और खुद को ज्ञान से लैस करें ताकि आप उन निर्दोष जिंदगियों के लिए आवाज उठा सकें जो इस सांप्रदायिक क्रॉस फायर में लगातार खत्म हो रही हैं और आतंकित हो रही हैं.'

क्या है मामला?
दीपू चंद्र दास की लिंचिंग ने लगातार लोगों सबका ध्यान खींच रही है. बांग्लादेश से सामने आई चौंकाने वाली तस्वीरों और वीडियो ने दुनिया भर में हंगामा मचा दिया है. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 18 दिसंबर 2025, गुरुवार रात को मैमनसिंह के भालुका में कथित ईशनिंदा के आरोप में 25 साल के हिंदू गारमेंट फैक्ट्री वर्कर दीपू चंद्र दास की भीड़ ने हत्या कर दी. इस घटना के परेशान करने वाले फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

इन सितारों ने भी दिखाया रोष
जाह्नवी से पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, कॉमेडियन-एक्टर मुनव्वर फारूकी, साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण, बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट राजीव अदातिया, टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी , अली गोनी समेत कई सितारों ने इस घटना पर पर अपना गुस्सा दिखा चुके हैं.

BANGLADESH MOB LYNCHING CASE
DEEPU CHANDRA DAS
BANGLADESH LYNCHING
JANHVI KAPOOR
BANGLADESH MOB LYNCHING CASE

