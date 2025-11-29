ETV Bharat / entertainment

56 वें IFFI 2025 में 'बंदिश बैंडिट्स' सीजन 2 को मिला बेस्ट वेब सीरीज का खिताब

हैदराबाद: गोवा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में बंदिश बैंडिट्स सीजन 2 के लिए बेस्ट वेब सीरीज (ओटीटी) का पुरस्कार जीतकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की. इस श्रेणी में प्राइम वीडियो की हिंदी ओरिजिनल सीरीज पाताल लोक सीजन टू और तमिल ओरिजिनल सीरीज सुझल: द वर्टेक्स सीजन टू के साथ नामांकित की गई थी, जिससे इस प्रतिष्ठित श्रेणी में सेवा को तीन नामांकन मिले.

यह प्राइम वीडियो की दूसरी बार मान्यता प्राप्त है, जो 2023 में स्थापित पुरस्कारों के बाद, सेवा ने 2023 में पंचायत सीजन टू के लिए बेस्ट वेब सीरीज (ओटीटी) का पुरस्कार जीता था. यह जीत भारत के तेजी से बढ़ते स्ट्रीमिंग इकोसिस्टम में सेवा के योगदान को और मजबूत करती है.

यह पुरस्कार श्री संजय जाजू, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और डॉ. एल. मुरुगन, माननीय राज्य मंत्री, सूचना और प्रसारण और संसदीय कार्य, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था.

विजेता का चयन एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा किया गया था, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्माता भरतबाला गणपथी ने की थी, जिसमें जूरी सदस्यों में निर्माता श्री आर महेंद्रन, निर्देशक और निर्माता श्री मुंजल श्रोफ, अभिनेता राजेश्वरी सचदेव और लेखक और निर्देशक श्री शेखर कुमार दास शामिल थे.

अमृतपाल सिंह बिंद्रा और आनंद तिवारी द्वारा बनाई गई, जिन्होंने सीरीज का निर्देशन भी किया है, बंदिश बैंडिट्स 2 लियो मीडिया कलेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तुति है और इसे तिवारी ने आत्मिका डिडवाना और करण सिंह त्यागी के साथ मिलकर लिखा है.