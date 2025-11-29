56 वें IFFI 2025 में 'बंदिश बैंडिट्स' सीजन 2 को मिला बेस्ट वेब सीरीज का खिताब
प्राइम वीडियो की ओरिजिनल सीरीज पाताल लोक सीजन 2 और सुझल: द वर्टेक्स सीजन 2 भी इस श्रेणी में नामांकित थीं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2025 at 2:40 PM IST
हैदराबाद: गोवा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में बंदिश बैंडिट्स सीजन 2 के लिए बेस्ट वेब सीरीज (ओटीटी) का पुरस्कार जीतकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की. इस श्रेणी में प्राइम वीडियो की हिंदी ओरिजिनल सीरीज पाताल लोक सीजन टू और तमिल ओरिजिनल सीरीज सुझल: द वर्टेक्स सीजन टू के साथ नामांकित की गई थी, जिससे इस प्रतिष्ठित श्रेणी में सेवा को तीन नामांकन मिले.
यह प्राइम वीडियो की दूसरी बार मान्यता प्राप्त है, जो 2023 में स्थापित पुरस्कारों के बाद, सेवा ने 2023 में पंचायत सीजन टू के लिए बेस्ट वेब सीरीज (ओटीटी) का पुरस्कार जीता था. यह जीत भारत के तेजी से बढ़ते स्ट्रीमिंग इकोसिस्टम में सेवा के योगदान को और मजबूत करती है.
यह पुरस्कार श्री संजय जाजू, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और डॉ. एल. मुरुगन, माननीय राज्य मंत्री, सूचना और प्रसारण और संसदीय कार्य, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था.
विजेता का चयन एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा किया गया था, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्माता भरतबाला गणपथी ने की थी, जिसमें जूरी सदस्यों में निर्माता श्री आर महेंद्रन, निर्देशक और निर्माता श्री मुंजल श्रोफ, अभिनेता राजेश्वरी सचदेव और लेखक और निर्देशक श्री शेखर कुमार दास शामिल थे.
अमृतपाल सिंह बिंद्रा और आनंद तिवारी द्वारा बनाई गई, जिन्होंने सीरीज का निर्देशन भी किया है, बंदिश बैंडिट्स 2 लियो मीडिया कलेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तुति है और इसे तिवारी ने आत्मिका डिडवाना और करण सिंह त्यागी के साथ मिलकर लिखा है.
बंदिश बैंडिट्स सीजन 2 ने राधे और तमन्ना के रूप में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, विरासत और एक अखिल भारतीय बैंड चैंपियनशिप के दबाव को नेविगेट करने के रूप में संगीत, अभिव्यक्ति, प्रतिद्वंद्विता और प्यार की दुनिया को वापस लाया.
व्यक्तित्व, सशक्तिकरण और शास्त्रीय और समकालीन संगीत के सह-अस्तित्व के विषयों के साथ, सीजन भावनात्मक संघर्ष, कलात्मक विकास और आत्म-खोज के माध्यम से चरित्र अर्क को गहरा करता है.
कासौली के शांत वातावरण और भारत के जीवंत शहरों की पृष्ठभूमि में सेट, म्यूजिकल ड्रामा में रित्विक भौमिक और श्रेया चौधरी के साथ शीबा चड्ढा, अतुल कुलकर्णी, राजेश टैलंग और कुनाल रॉय कपूर, दिव्या दत्ता, रोहन गुरबक्षानी, यशस्विनी दयामा, आलिया कुरैशी और सौरभ नय्यर ने महत्वपूर्ण भूमिकाओं में अभिनय किया है.
बंदिश बैंडिट्स सीजन 2, 13 दिसंबर, 2024 को भारत में और 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा और दर्शकों के प्यार के साथ प्रीमियर हुआ था.