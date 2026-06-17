ETV Bharat / entertainment

'कॉकटेल 2' से 'बंधु 2.0' गाना रिलीज, ट्रोलर्स से डरते दिखे शाहिद कपूर-कृति सेनन-रश्मिका मंदाना

'कॉकटेल 2' के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज से दो दिन पहले 'तुम ही हो बंधु' रीमिक्स वर्शन 'बंधु 2.0' रिलीज किया है.

Bandhu 2
बंधु 2.0 (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 17, 2026 at 8:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: फिल्म 'कॉकटेल' का गाना 'तुम ही हो बंधु' सालों से संगीत प्रेमियों के दिलों में खास जगह बनाए हुए है. अब यह पॉपुलर गाना 'कॉकटेल 2' में एक नए और जोश भरे अंदाज में फिर से वापसी करने के लिए तैयार है. फिल्म की रिलीज से दो दिन पहले, 'कॉकटेल 2' के मेकर्स ने अपना नया गाना 'बंधु 2.0' रिलीज किया, जो लोगों को पसंद आया है.

'तुम ही हो बंधु' एक ऐसा ही गाना रहा है, जिसने दोस्ती को एक नई पहचान दी है. अब, 'कॉकटेल 2' के साथ, वही इमोशन 'बंधु 2.0' के रूप में वापस आ रही है, जो दोस्ती की उस गर्माहट, पुरानी यादों और खुशी को आगे बढ़ाती है. अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर इस गाने को शेयर करते हुए एक्टर शाहिद कपूर यानी 'कॉकटेल 2' के कुणाल - ने लिखा, 'हम कंट्रोल से बाहर हैं. 'कॉकटेल 2' 19 जून को रिलीज़ हो रही है.'

इस गाने के वीडियो में तीनों मुख्य कलाकार आपस में मजाक करते हुए दिखते हैं. वे इतने मशहूर गाने का रीमेक बनाने और ट्रोल होने के डर के बारे में बात करते हैं. 'बंधु 2.0' का म्यूजिक और बीट्स ज्यादा जोश भरे और डांस-ओरिएंटेड हैं और इसका म्यूजिक वीडियो भी एक सेट पर शूट किया गया है, जो ओरिजिनल गाने के वीडियो से बिल्कुल अलग है.

प्रीतम के म्यूजिक वाले 'बंधु 2.0' को कविता सेठ और नीरज श्रीधर ने गाया है और इसके बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं. यह गाना दोस्ती की भावना को बहुत खूबसूरती से दिखाता है. इसे आज के जमाने के म्यूजिक के साथ मिलाया गया है, जिससे यह नई पीढ़ी के लिए फ्रेंडशिप एंथम बन सके. गाने के इस नए वर्शन का म्यूजिक प्रोडक्शन, अरेंजमेंट और रीक्रिएशन अभिजीत वघानी ने किया है.

'कॉकटेल 2' की बात करें तो इस फिल्म में शाहिद, कृति और रश्मिका मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसे खूबसूरत इंटरनेशनल लोकेशन पर शूट की गई और संगीत, रोमांस, दोस्ती और इमोशनल ड्रामा से भरपूर 'कॉकटेल 2' को दिनेश विजान, लव रंजन, प्रमिता आर विजान और अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है.फिलहाल यह फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में धूम मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

BANDHU 2
TUM HI HO RECREATE
COCKTAIL 2 RELEASE
बंधु 2
BANDHU 2 0

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.