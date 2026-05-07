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Bandar Teaser: बॉबी देओल बने रॉकस्टार, डेटिंग ऐप से यूं पाया लड़कियों का प्यार, फिर पुलिस ने नचाया 'बंदर' नाच

बॉबी देओल की आगामी फिल्म 'बंदर' का टीजर आज रिलीज हो गया है. आइए जानें फिल्म का टीजर और बॉबी देओल का किरदार कैसा है.

Bandar Teaser
बंदर का टीजर (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 7, 2026 at 3:55 PM IST

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हैदराबाद: बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की अगली फिल्म 'बंदर' का टीजर आज, 7 मई को रिलीज हुआ है. इस फिल्म का प्रीमियर पिछले साल सितंबर में 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 'स्पेशल प्रेजेंटेशन्स' सेक्शन में हुआ था. अब, यह फिल्म जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

मेकर्स ने 7 मई को बंदर का टीजर लॉन्च किया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया. इसे अपलोड करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, 'बंदर का टीजर अभी जारी. अनुराग कश्यप की निर्देशित, सैफरन द्वारा निर्मित और जी स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत, बंदर 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी की लिखित इस फिल्म में बॉबी देओल, सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी, सबा आजाद, इंद्रजीत सुकुमारन, जितेंद्र जोशी, राज बी शेट्टी और नागेश भोंसले हैं.'

टीजर काफी दिलचस्प है, जो दर्शकों को फिल्म के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ाता है. बॉबी एक रॉकस्टार की भूमिका निभा रहे हैं, जो एक डेटिंग ऐप पर हैं और कुछ लड़कियों से मिलते हैं. लेकिन, ऐसा लगता है कि वह डेटिंग ऐप उसके लिए खतरनाक साबित हो जाता है, और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और वह एक कानूनी मामले में फंस जाता है.

बॉबी देओल का ये नया अवतार काफी दमदार लगता है. वहीं, टीजर में सपना, सान्या और सबा भी अपने-अपने किरदारों में छाप छोड़ती नजर आती हैं. जबकि, टीजर का गाना भी हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता है.

बॉबी देओल और अनुराग कश्यप ने 'बंदर' नाम की एक फिल्म के लिए हाथ मिलाया है, जिसमें सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी और सबा आजाद भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. 90 के दशक के दिलों की धड़कन और बॉलीवुड के मौजूदा पसंदीदा विलेन, बॉबी देओल इस फिल्म में अपने दोनों ही अवतारों को मिलाकर एक ऐसा किरदार निभाएंगे जो रहस्यमयी होने के साथ-साथ थोड़ा उलझा हुआ है.

'बंदर' पहले 22 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से इसकी डेट पोस्टपोन कर दी गई. अब यह 5 जून 2026 को रिलीज होगी. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' और राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' (4 जून) से टकराएगी. तो चलिए, अब देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म अपनी छाप छोड़ पाती है.

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