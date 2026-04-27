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'बंदर' मूवी की रिलीज डेट पोस्टपोन, अब बॉक्स ऑफिस पर यश की 'टॉक्सिक' से टकराएगी बॉबी देओल की फिल्म

'बंदर' मूवी ( Poster )

हैदराबाद: बॉबी देओल के फैंस उनकी आगामी फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. यह एक्टर अनुराग कश्यप के आने वाले प्रोजेक्ट 'बंदर' में नजर आने वाला है. इस साल की शुरुआत में, प्रोड्यूसर्स ने 'बंदर' की रिलीज डेट का एलान किया था, जो 22 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी. हालांकि, अब वह तारीख बदल गई है. फिल्म को देखने के लिए फैंस को अब थोड़ा और इंतजार करना होगा. आज, 27 अप्रैल को मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट का एलान किया है, जो बॉक्स ऑफिस पर कन्नड़ सुपरस्टार यश की टॉक्सिक से क्लैश होगी. 'बंदर' के मेकर्स ने सोमवार को फिल्म के नए पोस्टर के साथ सेट से बॉबी देओल का नया फोटो शेयर किया है. साथ ही उन्होंने फिल्म की नई रिलीज का अनाउंसमेंट भी किया है. यह फिल्म अब 5 जून 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. मेकर्स ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी बंदर. अनुराग कश्यप की निर्देशित और सैफ्रन मैजिकवर्क्स के बैनर तले निखिल द्विवेदी द्वारा निर्मित एक फिल्म.'