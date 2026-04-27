'बंदर' मूवी की रिलीज डेट पोस्टपोन, अब बॉक्स ऑफिस पर यश की 'टॉक्सिक' से टकराएगी बॉबी देओल की फिल्म
'बंदर' मूवी की रिलीज डेट पोस्टपोन हो गई है. मेकर्स ने आज बॉबी देओल की फिल्म की नई रिलीज डेट का एलान किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 27, 2026 at 7:46 PM IST
हैदराबाद: बॉबी देओल के फैंस उनकी आगामी फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. यह एक्टर अनुराग कश्यप के आने वाले प्रोजेक्ट 'बंदर' में नजर आने वाला है. इस साल की शुरुआत में, प्रोड्यूसर्स ने 'बंदर' की रिलीज डेट का एलान किया था, जो 22 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी. हालांकि, अब वह तारीख बदल गई है. फिल्म को देखने के लिए फैंस को अब थोड़ा और इंतजार करना होगा. आज, 27 अप्रैल को मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट का एलान किया है, जो बॉक्स ऑफिस पर कन्नड़ सुपरस्टार यश की टॉक्सिक से क्लैश होगी.
'बंदर' के मेकर्स ने सोमवार को फिल्म के नए पोस्टर के साथ सेट से बॉबी देओल का नया फोटो शेयर किया है. साथ ही उन्होंने फिल्म की नई रिलीज का अनाउंसमेंट भी किया है. यह फिल्म अब 5 जून 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. मेकर्स ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी बंदर. अनुराग कश्यप की निर्देशित और सैफ्रन मैजिकवर्क्स के बैनर तले निखिल द्विवेदी द्वारा निर्मित एक फिल्म.'
मेकर्स ने फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में भी जानकारी दी है. मेकर्स ने बताया है कि फिल्म में बॉबी देओल, सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी, सबा आजाद, इंद्रजीत सुकुमारन, जीतेंद्र जोशी, राज बी शेट्टी और नागेश भोंसले जैसे कलाकार शामिल हैं. जबकि फिल्म को निखिल द्विवेदी और जी स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है.
पहले 'बंदर' है जवानी तो इश्क होना है और चांद मेरा दिल के साथ क्लैश करते हुए 22 मई 2026 को रिलीज होने वाली थी. लेकिन अब यह अब 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, जो 'टॉक्सिक' के रिलीज होने के ठीक एक दिन बाद है. इसलिए, भले ही ये दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज नहीं हो रही हैं, लेकिन इसे निश्चित तौर पर एक टक्कर ही माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों फिल्में एक ही वीकेंड पर रिलीज हो रही हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'बंदर' एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है. इसकी कहानी एक टीवी स्टार, समर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी जिंदगी में काफी खुश है. लेकिन, उसकी जिंदगी में तब एक बड़ा मोड़ आता है, जब उसकी एक्स-गर्लफ्रेंड उस पर कुछ गंभीर आरोप लगाती है.