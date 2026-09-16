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'बहुत मुश्किल से बचे आज', अचानक झटके खाने लगी शहनाज गिल की फ्लाइट, हलक में आई जान, वीडियो देख कांप उठे फैंस

इस वीडियो में शहनाज गिल को सहमे हुए देख सकते हैं और उनके भाई वीडियो बना रहे हैं.

Shehnaaz Gill
शहनाज गिल (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2026 at 5:12 PM IST

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हैदराबाद: पंजाबी अभिनेत्री और बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट शहनाज गिल हाल ही में हवाई यात्रा के दौरान एक भयावह स्थिति में फंस गईं. अपने भाई शहबाज बदेशा के साथ यात्रा करते समय, गिल को उड़ान के दौरान भीषण अशांति का सामना करना पड़ा और उन्होंने वाहेगुरु और गणपति बप्पा को याद करते हुए प्रार्थना का सहारा लिया. बाद में उन्होंने 15 सितंबर, मंगलवार को इंस्टाग्राम पर अपनी इस अशांत यात्रा की एक झलक साझा की.

देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया, जिसमें शहनाज और शहबाज अशांत उड़ान के दौरान सुरक्षित लैंडिंग के लिए प्रार्थना करते हुए दिख रहे हैं. एक समय शहनाज बार-बार 'वाहेगुरु, वाहेगुरु' का जाप करती दिखाई दे रही हैं, जबकि शहबाज तनाव भरे माहौल में घबराकर हंसते हुए नजर आ रहे हैं.

विमान के उतरने की तैयारी करते ही शहनाज इस मुश्किल दौर के जल्द खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं. विमान के सुरक्षित उतरने के बाद तनाव धीरे-धीरे कम हुआ और भाई-बहन व साथी यात्रियों को राहत मिली. विमान के उतरते ही उन्होंने 'गणपति बप्पा मोरिया' का जाप किया. इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए शहनाज ने लिखा, 'आज बहुत मुश्किल से बचे... शुक्र है कि हम सुरक्षित उतर गए'.

वीडियो शेयर करने के तुरंत बाद, उनके फैंस ने कमेंट सेक्शन में चिंता व्यक्त की. एक फैन ने लिखा, 'भगवान का शुक्र है कि आप दोनों सुरक्षित हैं, शहनाज गिल और शहबाज. एक अन्य फैन ने लिखा, 'हे भगवान, अपना ख्याल रखना'. एक कमेंट में यह भी लिखा था, 'भगवान का शुक्रिया... भगवान हमेशा तुम दोनों भाई-बहन की रक्षा करें'.

इसी बीच, शहनाज को 'इश्कनामा' के सेट पर एक भयानक घटना का सामना करना पड़ा. शूटिंग के दौरान के एक वीडियो में, उन्हें एक सीन के लिए दौड़ते हुए देखा गया, तभी उनकी नाक की बाली गलती से निकलकर उनके मुंह में चली गई. शहनाज को खांसते हुए देखा गया, तभी उनके सह-कलाकार सौरभ सचदेवा ने आगे आकर उनकी पीठ थपथपाई और इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद की.

शहनाज गिल को हाल ही में पंजाबी फिल्मों 'इश्कनामा' और 'सिंह वर्सेस कौर 2' में देखा गया था, जिसमें उन्होंने गिप्पी ग्रेवाल के साथ स्क्रीन शेयर की थी.

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