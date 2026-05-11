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बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2026: 'एडोलसेंस' के ओवेन कूपर ने फिर रचा इतिहास, देखें विनर्स लिस्ट

बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2026 विनर्स लिस्ट ( IMAGE/GETTY )

हैदराबाद: एडोलसेंस और अमांडालैंड 2026 के बाफ्टा टीवी अवार्ड्स में बड़े विजेता शो बनकर उभरे हैं. यह समारोह 10 मई को लंदन के साउथबैंक सेंटर के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित किया गया था. मुख्य विजेताओं में, अभिनेता ओवेन कूपर ने नेटफ्लिक्स की सीरीज एडोलसेंस में जेमी मिलर के रूप में अपने अभिनय के लिए सहायक अभिनेता का बाफ्टा टीवी अवार्ड जीता है.

कूपर की जीत ने उनके शानदार करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी है. 16 वर्षीय कूपर को इस सीरीज में जेमी का किरदार निभाने के लिए सम्मानित किया गया, जो एक 13 वर्षीय लड़का है, जिसने अपने क्लासमेट की हत्या कर दी थी. 'एडोलसेंस' ने पिछले महीने बाफ्टा टीवी क्राफ्ट अवार्ड्स में पहले ही दो पुरस्कार जीत लिए थे, जिससे पुरस्कारों के इस सीजन में इसका प्रदर्शन और भी दमदार हो गया.

इस भूमिका के लिए कूपर को एमी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब, क्रिटिक्स चॉइस एक्टर अवार्ड, गोथम अवार्ड और इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड भी मिल चुके हैं. स्टीफन ग्राहम और क्रिस्टीन ट्रेमार्को, जिन्होंने 'एडोलसेंस' में जेमी के माता-पिता की भूमिका निभाई थी , उन्हें भी समारोह में सम्मानित किया गया.

समारोह की मेजबानी अभिनेता-हास्य अभिनेता ग्रेग डेविस ने की और इसमें सेवरेंस के अभिनेता एडम स्कॉट, द स्टूडियो के सेठ रोगन और द सेलिब्रिटी ट्रेटर्स के विजेता एलन कार ने भाग लिया. डेम मैरी बेरी को टेलीविजन में उनके 'असाधारण योगदान' के लिए बाफ्टा फेलोशिप से सम्मानित किया गया, जबकि पत्रकार मार्टिन लुईस को ब्रिटिश कंज्यूमर्स और सार्वजनिक जीवन पर उनके 'असाधारण और स्थायी प्रभाव' के लिए बाफ्टा टेलीविजन स्पेशल अवार्ड प्रदान किया गया. एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम में, फिल्म 'प्रिजनर 951' की अभिनेत्री नरगिस रशीदी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता.

बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2026 के विजेताओं की लिस्ट

लिमिटेड ड्रामा

एडोलसेंस

अंतर्राष्ट्रीय

द स्टूडियो

लीडिंग फीमेल एक्ट्रेस

नरगिस रशीदी, फिल्म 'प्रिजनर 951'

लीडिंग एक्टर

स्टीफन ग्राहम, एडोलसेंस

ड्रामा सीरीज

कोड ऑफ साइलेंस

एक्टर इन कॉमेडी फिल्म

स्टीव कूगन- 'हाउ आर यू? इट्स एलन (पार्ट्रिज)'



फीमेल एक्टर इन कॉमेडी फिल्म

कैथरीन पार्किंसन- 'हियर वी गो'



सपोर्टिंग एक्टर

ओवेन कूपर, एडोलसेंस

सपोर्टिंग एक्ट्रेस