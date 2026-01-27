ETV Bharat / entertainment

बाफ्टा 2026 नॉमिनेशन का एलान: 'वन बैटल आफ्टर अनदर' ने मारी बाजी, लिस्ट में फरहान अख्तर की फिल्म 'बूंग' भी हुई शामिल

हैदराबाद: बाफ्टा 2026 अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेशन आज (27 जनवरी) अनाउंस किए गए, जिसमें कुल 46 फिल्मों को नॉमिनेशन मिले हैं.इस प्रक्रिया में ब्रिटिश एक्टर डेविड जॉनसन और एमी लू वुड शामिल रहे. इसमें पिछले साल की बेहतरीन फिल्मों को सम्मानित किया जाएगा.

फरहान अख्तर द्वारा एक्सेल एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले मिलकर बनाई गई 'बूंग' को 'आर्को', 'लिलो एंड स्टिच' और 'जूटोपिया 2' फिल्मों के साथ नॉमिनेट किया गया है. लक्ष्मीप्रिया देवी की निर्देशित, बूंग का एक ऐसे लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है जो राजनीतिक अशांति के बीच अपने लापता पिता को ढूंढता है. यह सितंबर 2025 में चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

सबसे ज्यादा नॉमिनेशन वाली 11 फिल्में ये हैं:

'वन बैटल आफ्टर अनदर' के लिए 14 नॉमिनेशन

'सिनर्स' के लिए 13 नॉमिनेशन

'हैमनेट एंड मार्टी सुप्रीम' के लिए 11 नॉमिनेशन

'फ्रेंकस्टीन एंड सेंटीमेंटल वैल्यू' के लिए आठ नॉमिनेशन

'आई स्वियर एंड बुगोनिया' के लिए पांच नॉमिनेशन

द बैलाड ऑफ वालिस आइलैंड, पिलियन और F1 के लिए तीन नॉमिनेशन

बाफ्टा 2026 नॉमिनेशन लिस्ट

बेस्ट फिल्म