बाफ्टा 2026 नॉमिनेशन का एलान: 'वन बैटल आफ्टर अनदर' ने मारी बाजी, लिस्ट में फरहान अख्तर की फिल्म 'बूंग' भी हुई शामिल
बाफ्टा 2026 नॉमिनेशन का एलान हो गया है. नॉमिनेशन की लिस्ट में फरहान अख्तर की फिल्म बूंग अपनी जगह बनाने में सफल रही है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 27, 2026 at 8:54 PM IST
हैदराबाद: बाफ्टा 2026 अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेशन आज (27 जनवरी) अनाउंस किए गए, जिसमें कुल 46 फिल्मों को नॉमिनेशन मिले हैं.इस प्रक्रिया में ब्रिटिश एक्टर डेविड जॉनसन और एमी लू वुड शामिल रहे. इसमें पिछले साल की बेहतरीन फिल्मों को सम्मानित किया जाएगा.
फरहान अख्तर द्वारा एक्सेल एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले मिलकर बनाई गई 'बूंग' को 'आर्को', 'लिलो एंड स्टिच' और 'जूटोपिया 2' फिल्मों के साथ नॉमिनेट किया गया है. लक्ष्मीप्रिया देवी की निर्देशित, बूंग का एक ऐसे लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है जो राजनीतिक अशांति के बीच अपने लापता पिता को ढूंढता है. यह सितंबर 2025 में चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
सबसे ज्यादा नॉमिनेशन वाली 11 फिल्में ये हैं:
- 'वन बैटल आफ्टर अनदर' के लिए 14 नॉमिनेशन
- 'सिनर्स' के लिए 13 नॉमिनेशन
- 'हैमनेट एंड मार्टी सुप्रीम' के लिए 11 नॉमिनेशन
- 'फ्रेंकस्टीन एंड सेंटीमेंटल वैल्यू' के लिए आठ नॉमिनेशन
- 'आई स्वियर एंड बुगोनिया' के लिए पांच नॉमिनेशन
- द बैलाड ऑफ वालिस आइलैंड, पिलियन और F1 के लिए तीन नॉमिनेशन
बाफ्टा 2026 नॉमिनेशन लिस्ट
बेस्ट फिल्म
- हैमनेट
- मार्टी सुप्रीम
- वन बैटल आफ्टर अनदर
- सेंटिमेंटल वैल्यू
- सिनर्स
आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म
- 28 इयर्स लेटर
- द बैलाड ऑफ वालिस आइलैंड
- ब्रिजेट जोन्स: मैड अबाउट द बॉय
- डाई माई लव
- एच इज फॉर हॉक
- हैमनेट
- आई स्वियर
- मिस्टर बर्टन
- पिलियन
- स्टीव
लीडिंग एक्ट्रेस
- जेसी बकले - हैमनेट
- रोज़ बर्न - इफ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू
- केट हडसन - सॉन्ग संग ब्लू
- चेज़ इन्फिनिटी - वन बैटल आफ्टर अनदर
- रेनेट रेइन्सवे - सेंटिमेंटल वैल्यू
- एम्मा स्टोन - बुगोनिया
लीडिंग एक्टर
- रॉबर्ट अरामायो - आई स्वियर
- टिमोथी चालमेट - मार्टी सुप्रीम
- लियोनार्डो डिकैप्रियो - वन बैटल आफ्टर अनदर
- ईथन हॉक - ब्लू मून
- माइकल बी जॉर्डन - सिनर्स
- जेसी प्लीमन्स - बुगोनिया
सपोर्टिंग एक्ट्रेस
- ओडेसा एजियन - मार्टी सुप्रीम
- इंग्गा इब्सडॉटर लिलियास - सेंटिमेंटल वैल्यू
- वुन्मी मोसाकू - सिनर्स
- कैरी मुलिगन - द बैलाड ऑफ वालिस आइलैंड
- टेयाना टेलर - वन बैटल आफ्टर अनदर
- एमिली वॉटसन - हैमनेट
सपोर्टिंग एक्टर
- बेनीसियो डेल टोरो - वन बैटल आफ्टर अनदर
- जैकब एलोर्डी - फ्रेंकस्टीन
- पॉल मेस्कल - हैमनेट
- पीटर मुलान - आई स्वियर
- शॉन पेन - वन बैटल आफ्टर अनदर
- स्टेलन स्कार्सगार्ड - सेंटिमेंटल वैल्यू
चिल्ड्रेन एंड फैमिली फिल्म
- आर्को
- बूंग
- लिलो एंड स्टिच
- जूट्रोपोलिस 2
डायरेक्टर
- बुगोनिया - योर्गोस लैंथिमोस
- हैमनेट - क्लो झाओ
- मार्टी सुप्रीम - जोश सफ्डी
- वन बैटल आफ्टर अनदर - पॉल थॉमस एंडरसन
- सेंटिमेंटल वैल्यू - जोआचिम ट्रायर
- सिनर्स - रयान कूगलर
एक ब्रिटिश राइटर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की आउटस्टैंडिंग डेब्यू
- द सेरेमनी
- माई फादर्स शैडो
- पिलियन
- ए वांट इन हर
- वेस्टमैन
- फिल्म जो इंग्लिश भाषा में नहीं है
- इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट
- द सीक्रेट एजेंट
- सेंटिमेंटल वैल्यू
- सिराट
- द वॉइस ऑफ हिंद रजब
डॉक्यूमेंट्री
- 2000 मीटर्स टू एंड्रीवका
- एपोकैलिप्स इन द ट्रॉपिक्स
- कवर-अप
- मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन
- द परफेक्ट नेबर
एनिमेटेड फिल्म
- एलियो
- लिटिल एमेली
- जूट्रोपोलिस 2