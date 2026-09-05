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बादशाह की Ex-Wife ईशा रिखी ने सेपरेशन और शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बयान जारी कर बोलीं- तब तक यकीन न करें जब तक...

बिग बॉस 20 में एंट्री की चर्चाओं के बीच बादशाह की एक्स-वाइफ ईशा रिखी ने शादी की अफवाहों पर एक स्टेटमेंट जारी किया है.

Badshah Ex Wife Isha Rikhi
बादशाह की Ex-Wife ईशा रिखी (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 5, 2026 at 8:48 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: पंजाबी रैपर-सिंगर बादशाह और उनकी एक्स-वाइफ ईशा रिखी के अलग होने की खबर के बाद से ही वे चर्चा में हैं. अब ईशा रिखी ने शादी की अफवाहों पर इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपनी बात रखी है. उन्होंने मीडिया और आम लोगों से अपील की है कि वे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तब तक किसी बात पर यकीन न करें, जब तक वह खुद इसके बारे में कुछ न कहें. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब उनके 'बिग बॉस 20' में शामिल होने की अटकलें तेज़ हो गई हैं.

एक्ट्रेस ईशा रिखी, जो पहले रैपर बादशाह की पत्नी थीं, बिग बॉस 20 में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ सकती हैं. कुछ दिन पहले ही दोनों ने अपने अलग होने की बात कन्फर्म की थी. बादशाह और ईशा के रिश्ते को लेकर अटकलें तब तेज हो गईं जब मार्च में ईशा की मां पूनम रिखी ने इंस्टाग्राम पर उनकी प्राइवेट शादी की कई तस्वीरें शेयर कीं. अब ईशा रिखी ने शादी की अफवाहों पर इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपनी बात रखी है.

Isha Rikhi
ईशा रिखी का पोस्ट (Instagram)

रिखी ने 5 सितंबर को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने मीडिया और आम लोगों से अपील की है कि वे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तब तक किसी बात पर यकीन न करें, जब तक वह खुद इसके बारे में कुछ न कहें. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब उनके 'बिग बॉस 20' में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं.

ईशा रिखी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि अपनी शादी और अलग होने की खबरों को देखकर उन्हें हैरानी हुई और उन्होंने मीडिया से बिना पुष्टि वाली बातें न फैलाने को कहा. उन्होंने अपने बयान में लिखा है, 'मेरी शादी को लेकर कई अफवाहें फैल रही हैं. कुछ जगहों पर आ रही खबरों को सुनकर और पढ़कर हैरानी होती है. मैं लोगों से गुजारिश करती हूं कि वे मेरी शादी या अलग होने के बारे में कोई अफवाह न फैलाएं. मैं आम लोगों से भी अपील करती हूं कि वे तब तक किसी भी बात पर यकीन न करें जब तक कि जानकारी सीधे मुझसे या मेरे ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से न मिले. थैंक्यू.'

बिग बॉस 20 में ईशा रिखी की एंट्री?
शादी की अफवाहों पर ईशा का रिएक्शन बिग बॉस 20 के एक प्रोमो के ठीक एक दिन बाद आया है, जिसमें एक मिस्ट्री महिला कंटेस्टेंट की पहचान को लेकर अटकलें शुरू हो गई थीं. प्रोमो क्लिप में महिला का चेहरा धुंधला दिखाया गया था, जिसमें वह प्यार में पड़ने और रिश्ते से भरोसा उठने के बारे में बात कर रही थी. उनकी बातों से कुछ दर्शकों को लगा कि वह ईशा हो सकती है. हालांकि, बिग बॉस 20 के लिए कंफर्म कंटेस्टेंट की लिस्ट का अभी भी इंतजार है.

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