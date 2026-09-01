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'हानिया आमिर की वजह से हुआ बादशाह-रिखी का तलाक?', रैपर के शादी के 5 महीने बाद पत्नी से अलग होने पर बोले यूजर्स

बादशाह और ईशा रिखी की शादी की तस्वीर ( IANS )