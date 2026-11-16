'बच गए', जलसा को बम से उड़ाने की धमकी के बीच अमिताभ बच्चन का क्रिप्टिक पोस्ट, 2 शूटर हो चुके हैं गिरफ्तार
अमिताभ बच्चन ने यह पोस्ट अपने एक्स हैंडल पर बीती रात को तकरीबन 1 बजे शेयर किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 16, 2026 at 1:26 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है. बिग बी ने यह पोस्ट उस वक्त में किए हैं, जब उनके मुंबई वाले घर जलसा पर तीन बाद बम से उड़ाने की धमकी मिली है. बिग बी ने यह क्रिप्टिक पोस्ट बीती रात 1 बजे किया है.
एक्टर ने बीत रात को X पर यह पोस्ट किया, बिना कोई कॉन्टेक्स्ट दिए या यह बताए कि दो शब्दों 'बच गए' का मैसेज क्यों लिखा. यह पोस्ट दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दो संदिग्ध शूटरों को गिरफ्तार करने के कुछ घंटों बाद आया है, जो दिल्ली के एक बिजनेसमैन और बच्चन पर अलग-अलग हमले की साजिश के सिलसिले में थे.
T 5847 - बच गए— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 14, 2026
आरोपियों की पहचान जालंधर के रहने वाले विकास ठाकुर उर्फ विक्की और पंजाब के तरनतारन के रहने वाले दीपक सिंह उर्फ दीप के तौर पर हुई है. उन्हें शनिवार को गिरफ्तार किया गया. जांच के मुताबिक, विकास को शुरू में दिल्ली के बिजनेसमैन के घर पर शूटिंग करने की जिम्मेदारी दी गई थी. वह ऑपरेशन के लिए मुंबई से दिल्ली आया था, जबकि दीपक को बाद में उसके साथ आना था.
एक टिप-ऑफ पर कार्रवाई करते हुए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने विकास को गिरफ्तार किया और बाद में दीपक को भी पकड़ा, जो कथित तौर पर मुंबई में छिपा हुआ था. जांचकर्ताओं को शक है कि दीपक को अमिताभ बच्चन पर उनके जुहू वाले घर जलसा में हमला करने का काम सौंपा गया था. पुलिस को शक है कि एक्टर को टारगेट करने की कथित साजिश 1984 के सिख विरोधी दंगों के बारे में उनके दिए गए बयान से जुड़ी हो सकती है. हालांकि, कथित साजिश के पीछे का असली मकसद अभी भी जांचा जा रहा है. पुलिस संदिग्धों के कनेक्शन और उन लोगों की भी जांच कर रही है जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें निर्देश दिए थे.
अमिताभ बच्चन के जलसा को बम से उड़ाने की तीन धमकियां
पहली धमकी 23 अक्टूबर को मिली थी. ईमेल में मुंबई की मेयर रितु तावड़े के ऑफिस और बच्चन के जुहू वाले घर पर हमले की चेतावनी दी गई थी. खबर है कि इसमें एक स्कूल पर ग्रेनेड हमले का भी जिक्र था. दूसरी धमकी भरा ईमेल 6 नवंबर को आया और उसमें जलसा, बॉम्बे हाई कोर्ट और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को संभावित टारगेट बताया गया.
ईमेल में खालिस्तान का भी जिक्र था और कहा जा रहा है कि इसमें सिंगर दिलजीत दोसांझ के 27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में होने वाले कॉन्सर्ट के दौरान हमले की चेतावनी दी गई थी.
तीसरी धमकी 12 नवंबर को मिली थी. खबर है कि इसमें अमिताभ बच्चन के घर, मुंबई एयरपोर्ट, मेयर के ऑफिस और कई बैंकों को टारगेट बताया गया था. धमकियों के बाद, बच्चन के जुहू बंगले के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, और ज्यादा पुलिस वाले तैनात किए गए और बैरिकेड्स लगाए गए. हालांकि, धमकी भरे ईमेल में बताई गई जगहों पर की गई तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला.
रविवार को फैन मीट के दौरान अमिताभ बच्चन की सिक्योरिटी
बार-बार मिल रही धमकियों की वजह से अमिताभ बच्चन के पारंपरिक रविवार के कार्यक्रम जलसा के बाहर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, जहां बड़ी संख्या में फैंस एक्टर की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा होते हैं. 1 नवंबर को एक्टर ने बंगले के बाहर अपने ऊंचे प्लेटफॉर्म के चारों ओर लगे बुलेटप्रूफ ग्लास के घेरे के पीछे से अपने फैंस का अभिवादन किया था. हालांकि, इसके बाद बच्चन 8 नवंबर और 15 नवंबर को रविवार को अपनी बातचीत के दौरान बुलेटप्रूफ ग्लास के बिना दिखाई दिए. 15 नवंबर को उनके आने के दौरान, उनके बेटे, एक्टर अभिषेक बच्चन भी उनके पास खड़े होकर आस-पास नजर रखते हुए देखे गए.