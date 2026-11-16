ETV Bharat / entertainment

'बच गए', जलसा को बम से उड़ाने की धमकी के बीच अमिताभ बच्चन का क्रिप्टिक पोस्ट, 2 शूटर हो चुके हैं गिरफ्तार

अमिताभ बच्चन का क्रिप्टिक पोस्ट ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है. बिग बी ने यह पोस्ट उस वक्त में किए हैं, जब उनके मुंबई वाले घर जलसा पर तीन बाद बम से उड़ाने की धमकी मिली है. बिग बी ने यह क्रिप्टिक पोस्ट बीती रात 1 बजे किया है.

एक्टर ने बीत रात को X पर यह पोस्ट किया, बिना कोई कॉन्टेक्स्ट दिए या यह बताए कि दो शब्दों 'बच गए' का मैसेज क्यों लिखा. यह पोस्ट दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दो संदिग्ध शूटरों को गिरफ्तार करने के कुछ घंटों बाद आया है, जो दिल्ली के एक बिजनेसमैन और बच्चन पर अलग-अलग हमले की साजिश के सिलसिले में थे.

आरोपियों की पहचान जालंधर के रहने वाले विकास ठाकुर उर्फ ​​विक्की और पंजाब के तरनतारन के रहने वाले दीपक सिंह उर्फ ​​दीप के तौर पर हुई है. उन्हें शनिवार को गिरफ्तार किया गया. जांच के मुताबिक, विकास को शुरू में दिल्ली के बिजनेसमैन के घर पर शूटिंग करने की जिम्मेदारी दी गई थी. वह ऑपरेशन के लिए मुंबई से दिल्ली आया था, जबकि दीपक को बाद में उसके साथ आना था. एक टिप-ऑफ पर कार्रवाई करते हुए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने विकास को गिरफ्तार किया और बाद में दीपक को भी पकड़ा, जो कथित तौर पर मुंबई में छिपा हुआ था. जांचकर्ताओं को शक है कि दीपक को अमिताभ बच्चन पर उनके जुहू वाले घर जलसा में हमला करने का काम सौंपा गया था. पुलिस को शक है कि एक्टर को टारगेट करने की कथित साजिश 1984 के सिख विरोधी दंगों के बारे में उनके दिए गए बयान से जुड़ी हो सकती है. हालांकि, कथित साजिश के पीछे का असली मकसद अभी भी जांचा जा रहा है. पुलिस संदिग्धों के कनेक्शन और उन लोगों की भी जांच कर रही है जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें निर्देश दिए थे. अमिताभ बच्चन के जलसा को बम से उड़ाने की तीन धमकियां