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बेबी डू डाई डू ट्रेलर: हुमा कुरैशी निभाएंगी भारत की पहली देसी हिटवुमन का रोल, बॉक्स ऑफिस पर होगी 'ऐल्फा' से टक्कर

बेबी डू डाई डू ट्रेलर ( POSTER )

हैदराबाद: बेबी डू डाई डू के निर्माताओं ने आगामी क्राइम थ्रिलर का आधिकारिक ट्रेलर आज 22 जून को जारी कर दिया है. यह ट्रेलर रहस्यों, विश्वासघात और बदले से भरी एक अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया की झलक दिखाता है. फिल्म में हुमा कुरैशी भारत की पहली देसी हिटवुमन के रूप में एक अभूतपूर्व भूमिका में नजर आ रही हैं. नाचिकेत सामंत द्वारा निर्देशित यह फिल्म हुमा कुरैशी और उनके भाई साकिब सलीम के बैनर 'सलीम सिब्लिंग्स' के तहत निर्मित पहली फिल्म है. यह फिल्म 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, उसी दिन आलिया भट्ट और शरवरी की एक्शन से भरपूर जासूसी थ्रिलर भी रिलीज हो रही है. दो महिला प्रधान हत्यारों की कहानियों के बीच बॉक्स ऑफिस पर एक दुर्लभ टकराव होने जा रहा है. इस टकराव ने ऑनलाइन काफी बहस छेड़ दी है, क्योंकि दर्शक बड़े बजट की जासूसी फिल्मों और अपरंपरागत हत्यारी की कहानी के बीच अपना पक्ष चुन रहे हैं. फिल्म 'बेबी डू डाई डू' का ट्रेलर हुमा के किरदार बेबी से परिचय कराता है, जो एक मूक-बधिर महिला है और अपनी चुप्पी के पीछे एक खतरनाक अतीत को छुपाती है. अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक ऐसी दुनिया में उसके सफर को दिखाती है जहां भरोसा करना मुश्किल है और हर खुलासे से कहानी में नए मोड़ आते हैं.