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बेबी डू डाई डू ट्रेलर: हुमा कुरैशी निभाएंगी भारत की पहली देसी हिटवुमन का रोल, बॉक्स ऑफिस पर होगी 'ऐल्फा' से टक्कर

हुमा के किरदार, जो एक मूक-बधिर महिला है और अपनी चुप्पी के पीछे एक खतरनाक अतीत को छुपाता है.

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बेबी डू डाई डू ट्रेलर (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 22, 2026 at 3:00 PM IST

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हैदराबाद: बेबी डू डाई डू के निर्माताओं ने आगामी क्राइम थ्रिलर का आधिकारिक ट्रेलर आज 22 जून को जारी कर दिया है. यह ट्रेलर रहस्यों, विश्वासघात और बदले से भरी एक अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया की झलक दिखाता है. फिल्म में हुमा कुरैशी भारत की पहली देसी हिटवुमन के रूप में एक अभूतपूर्व भूमिका में नजर आ रही हैं.

नाचिकेत सामंत द्वारा निर्देशित यह फिल्म हुमा कुरैशी और उनके भाई साकिब सलीम के बैनर 'सलीम सिब्लिंग्स' के तहत निर्मित पहली फिल्म है. यह फिल्म 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, उसी दिन आलिया भट्ट और शरवरी की एक्शन से भरपूर जासूसी थ्रिलर भी रिलीज हो रही है.

दो महिला प्रधान हत्यारों की कहानियों के बीच बॉक्स ऑफिस पर एक दुर्लभ टकराव होने जा रहा है. इस टकराव ने ऑनलाइन काफी बहस छेड़ दी है, क्योंकि दर्शक बड़े बजट की जासूसी फिल्मों और अपरंपरागत हत्यारी की कहानी के बीच अपना पक्ष चुन रहे हैं.

फिल्म 'बेबी डू डाई डू' का ट्रेलर हुमा के किरदार बेबी से परिचय कराता है, जो एक मूक-बधिर महिला है और अपनी चुप्पी के पीछे एक खतरनाक अतीत को छुपाती है. अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक ऐसी दुनिया में उसके सफर को दिखाती है जहां भरोसा करना मुश्किल है और हर खुलासे से कहानी में नए मोड़ आते हैं.

हुमा ने ट्रेलर में अपने दमदार अभिनय से सबका ध्यान खींचा है, जिसमें उन्होंने डायलॉग्स के बजाय भाव-भंगिमाओं और अभिनय पर अधिक जोर दिया है. वीडियो में तीव्र टकराव, रहस्यमय मिशन और कई रोमांचक क्षण दिखाए गए हैं, जो एक रोमांचक थ्रिलर की झलक देते हैं.

अपने किरदार के बारे में बात करते हुए हुमा ने मीडिया से कहा, 'बेबी ने मुझे उन तरीकों से चुनौती दी जिनकी मैंने उम्मीद नहीं की थी. वह शब्दों पर निर्भर नहीं रहती, इसलिए हर भावना को भीतर से व्यक्त करना पड़ा. कई बार तो चुप रहना भी संवाद के पन्ने बोलने से कहीं ज्यादा मुश्किल लगता था. मुझे बस यही उम्मीद है कि लोग फिल्म को पहले से समझने की कोशिश किए बिना थिएटर में आएं और बस उसके साथ इस सफर का आनंद लें.

फिल्म में हुमा के अलावा सिकंदर खेर, चंकी पांडे, रचित सिंह, विद्या मालवदे, मरुधा शेखावत, अरुण कुशवाह और हिमांशु मलिक अहम भूमिकाओं में हैं. सिकंदर खेर ने बताया कि फिल्म का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि किरदार वैसे नहीं हैं जैसे वे पहली नजर में दिखते हैं.

उन्होंने कहा, 'मुझे सबसे ज्यादा यही पसंद आया कि इस फिल्म में कोई भी किरदार वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है. हर दृश्य में एक नई परत छिपी है. मुझे लगता है कि कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, दर्शकों को इसके अलग-अलग पहलुओं को समझने में मजा आएगा'. चंकी पांडे ने पटकथा की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि कहानी दर्शकों को लगातार तब चौंकाती है, जब उन्हें लगता है कि उन्होंने इसे समझ लिया है.

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